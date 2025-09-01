ये ठीक नहीं...श्रीसंत थप्पड़ कांड का वीडियो लीक करने पर ललित मोदी पर भड़के हरभजन सिंह
हरभजन सिंह ने 2008 के आईपीएल के दौरान एस श्रीसंत को थप्पड़ मारने के वीडियो को इतने साल बाद लीक किए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो को तत्कालीन आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी ने हाल ही में लीक किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
आईपीएल के पहले सीजन के दौरान 2008 में हरभजन सिंह ने एस श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया था। 17 साल तक उस बहुचर्चित कांड का वीडियो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं था। लेकिन तत्कालीन आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी ने हाल ही में उस वीडियो को सार्वजनिक कर दिया है। वीडियो लीक होने पर हरभजन सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जिस बात को लोग भूल गए थे, उसे इतने सालों बाद सार्वजनिक करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कुछ स्वार्थ रहा होगा। भज्जी ने हाल ही में आर अश्विन के साथ पॉडकास्ट में थप्पड़ कांड पर माफी भी मांगी थी।
हाल ही में गणेश चतुर्थी के जश्न में शामिल हुए हरभजन सिंह ने जब थप्पड़ कांड का वीडियो लीक होने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोग भूल गए थे, और अब उन्हें उसकी याद दिलाई जा रही है।
वीडियो लीक करना गलत है, ये नहीं होना चाहिए था: हरभजन
इंस्टेंट बॉलीवुड ने भज्जी से बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उसमें पूर्व स्पिनर कहते हुए दिख रहे हैं, 'जिस तरह से वीडियो लीक किया गया है, वो गलत है। यह नहीं होना चाहिए। इसके पीछे उनका कुछ स्वार्थपूर्ण उद्देश्य रहा होगा। 18 साल पहले कुछ हुआ था, लोग उसे भूल गए हैं और वे उसे याद दिला रहे हैं।'
हरभजन सिंह ने आगे कहा, ‘जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बुरा लगता है। हम लोग खेल रहे थे, और सबके मन में कुछ न कुछ चलता रहता है। गलतियां होती हैं और हम उसके लिए शर्मिंदा महसूस करते हैं।’
मैं कई मौकों पर कह चुका हूं- मुझसे गलती हुई थी
थप्पड़ कांड को अपनी गलती बताते हुए उन्होंने कहा, ‘वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और मैं कई मौकों पर कह चुका हूं कि मुझसे गलती हुई थी। इंसान गलतियां करता है, मैंने भी की। मैंने भगवान गणेश से प्रार्थना की है कि अगर मैं भविष्य में गलतियां करता हूं तो मुझे क्षमा करें। गलतियां होती हैं।’
अश्विन के साथ पॉडकास्ट में भज्जी ने थप्पड़ कांड के लिए मांगी थी माफी
हरभजन सिंह ने अभी हाल ही में रविचंद्रन अश्विन के साथ पॉडकास्ट में थप्पड़ कांड के लिए माफी मांगी थी। उन्होंने यह भी कहा कि अब उनके श्रीसंत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं।
ललित मोदी ने लीक किया थप्पड़ कांड का वीडियो
ललित मोदी ने पिछले हफ्ते माइकल क्लार्क के पॉडकास्ट 'बियॉन्ड 23' में पहली बार हरभजन सिंह-एस श्रीसंत के थप्पड़कांड का वीडियो जारी किया था। देखते ही देखते वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो गया।
जब भज्जी ने लगाया था श्रीसंत को थप्पड़
2008 में आईपीएल के पहले सीजन के दौरान मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) मैच के बाद हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया था। घटना तब हुई जब दोनों टीमों के बीच मैच खत्म हो गया था और दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। उस वाकया का वीडियो कभी सामने नहीं आया। जो वीडियो फुटेज सामने आया उसमें श्रीसंत रोते हुए दिख रहे थे और उन्हें इरफान पठान, महेला जयवर्धने जैसे उनकी टीम के बाकी खिलाड़ी सांत्वना देते नजर आ रहे थे।
अब ललित मोदी ने थप्पड़ कांड का वीडियो ही जारी कर दिया है। उसमें दिख रहा है कि जब मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिला रहे थे तब भज्जी ने श्रीसंत को उल्टे हाथ से थप्पड़ जड़ दिया था। उसके बाद श्रीसंत भी तैस में आ गए थे और तेजी से हरभजन सिंह की तरफ लपके थे। दोनों में हाथापाई जैसी नौबत आ चुकी थी। हालांकि, दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने दोनों को एक दूसरे से अलग किया।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।