ये पार्टियों, लड़कियों, पैसे और रील में भटके हैं; अब किस पर भड़क गए योगराज सिंह?
पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह का कहना है कि अभिषेक शर्मा को युवराज सिंह जैसा बनने में एक और युग लगेगा। वह यही नहीं रुके। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब ध्यान भटकेगा तो नाकामी आएगी ही। जब हर समय पार्टी, लड़की, पैसे और रील में ध्यान होगा तो यही होगा।
अकसर अपने तीखे बयानों के लिए चर्चित पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को अनुशासन में रहने की नसीहत दी है। इससे पहले उन्होंने अर्जुन तेंदुलकर पर की गई टिप्पणी को लेकर आर अश्विन को खरी खोटी सुनाई थी। योगराज दिग्गज ऑलराउंडर रहे युवराज सिंह के पिता हैं। यूवी ने ही कोरोना महामारी के दौरान अभिषेक शर्मा को तराशा था। उन पर और शुभमन गिल पर युवराज सिंह ने काफी मेहनत की। यूवी को अभिषेक का गुरु माना जाता है लेकिन उनके पिता योगराज सिंह का कहना है कि अभिषेक शर्मा को युवराज सिंह जैसा बनने में एक और युग लगेगा। योगराज यही नहीं रुके। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब ध्यान भटकेगा तो नाकामी आएगी ही। जब हर समय पार्टी, लड़की, पैसे और रील में ध्यान होगा तो यही होगा।
अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल के सबसे खतरनाक और विस्फोटक ओपनर माने जाते हैं। उन्होंने पावर प्ले में पावर हिटिंग का एक नया ही पैमाना सेट किया है लेकिन इस साल हुए टी20 वर्ल्ड कप में वह अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। वह शुरुआती तीन मैचों में बिना खाता खोले आउट हुए। हालांकि उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 30 गेंद में 55 रन और न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में सिर्फ 21 गेंद में 52 रन की तेजतर्रार पारी खेली थी। वर्ल्ड कप के दौरान स्पिन के सामने उनकी कमजोरी सामने आई थी।
योगराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को लेकर इनसाइड स्पोर्ट से बातचीत में कहा, ‘आप फेल इसलिए होते हैं कि आपका दिमाग कहीं और होता है। शुभमन गिल, अभिषेक के साथ क्या हो रहा है? नाकामी तभी आती है जब आपका ध्यान कहीं और भटक जाता है। अभिषेक के साथ यही हो रहा है। यह लड़का रील बनाता रहता है जो इसका जॉब नहीं है। उसे रात 9 बजे तक बिस्तर पर चले जाना चाहिए, सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए और हजारों गेंदें खेलनी चाहिए।’
युवराज सिंह से अभिषेक की तुलना पर योगराज ने कहा, 'उसे युवराज सिंह के आस-पास पहुंचने के लिए एक और युग लग जाएगा। पूरा ब्रह्मांड अनुशासन पर चलता है। क्रिकेटरों को ऐसे ही काम करना चाहिए। क्रिकेटरों से गलती कहां हो रही है? हर समय पार्टियां, लड़कियां, पैसे, शूटिंग।'
योगराज सिंह ने बैटिंग को लेकर अभिषेक शर्मा के अप्रोच पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अभि को आगाह किया था कि खेल को हल्के में मत लो और सिर्फ बड़े शॉट पर भरोसा करने के बजाय पारी को बनाने की अहमियत को समझो।
योगराज सिंह ने कहा, 'मैं उससे बहुत निराश हूं। एक समय मैं उसे मेसेज किया करता था- इस खेल को हल्के में मत लो। वह हमेशा कहेगा- यस सर। सिंगल, डबल और बाउंड्री जैसी भी चीज होती है। हर समय आप गेंद को हवा में नहीं मार सकते। आप हमेशा भीड़ के मनोरंजन के लिए छक्के नहीं जड़ते रह सकते।'
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चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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