तब तो तिलक वर्मा को टीम से बाहर करने की डिमांड होने लग जाती: मोहम्मद कैफ

तिलक वर्मा ने सोमवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुंबई इंडियंस को ऐसी शानदार जीत दिलाई जिसकी टीम को शिद्दत से इंतजार था। उन्होंने 45 गेंदों में नाबाद 101 रन बनाए। उनकी तारीफ करते हुए पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का कहना है कि अगर गियर बदलने से पहले वह आउट हो जाते तो उन्हें बाहर करने की मांग होने लगती।

आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ शानदार नाबाद शतक से मुंबई इंडियंस को बहुप्रतीक्षित जीत दिलाने वाले तिलक वर्मा की खूब तारीफें हो रही हैं। शतकीय पारी में वर्मा का मास्टरक्लास दिखा। शुरुआत में वह धीमा और संभलकर खेले लेकिन एक बार जब गियर बदला तब गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने तिलक वर्मा की पारी की तारीफ करते हुए कहा है कि अगर वह शुरुआती 22 गेंदों में 19 रन बनाने के बाद ही आउट हो गए होते तो उन्हें टीम से निकालने की मांग होने लगती। मुंबई के लिए मुश्किल समय में उन्होंने शानदार पारी खेलकर दिखाया है कि उन्हें खुद के खेल पर कितना यकीन है।

'पंडित उन्हें टीम से निकालने के लिए कहने लगते' मोहम्मद कैफ ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ‘अगर तिलक वर्मा शुरुआती 21 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए होते तो पंडित उन्हें टीम से निकालने के लिए कहने लगते। लेकिन उन्होंने 45 गेंदों में 101 रन जड़ दिए। उन्होंने पहले भी ऐसा किया है।’

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वीडियो में कैफ बताते हैं कि तिलक वर्मा ने ऐसा कारनामा कोई पहली बार नहीं किया है। पिछले साल एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी खेली गई यादगार पारी का जिक्र करते हुए कैफ ने कहा, 'तिलक वर्मा के सामने हारिस रऊफ। एशिया कप का फाइनल। 6 बॉल में 10 रन चाहिए थे जीतने के लिए और दूसरी बॉल पर छक्का जड़ देते हैं तिलक वर्मा। 142 की स्पीड थी उस गेंद की। तिलक वर्मा 69 नाबाद बनाकर मैच जिताकर आते हैं।'

तिलक वर्मा की तारीफ में पढ़े कसीदे मोहम्मद कैफ आगे कहते हैं, ‘तिलक वर्मा ऐसे ही खेलते हैं। पहले वह टाइम लेते हैं। टेंपरामेंट दिखाते हैं और उसके बाद में वह गियर बदलते हैं,। मैच कहां है, किसके खिलाफ है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी सेम काम किया। पहले 19 रन 21 गेंदों थी। वह पहले टेंपरामेंट दिखाते हैं, टाइम लेते हैं, आंख जमाते हैं और जब मारने पर आते हैं तो अगली 24 गेंदों में 82 रन ठोकते हैं। 8 चौके, 7 छक्के। 45 गेंदों में नाबाद 101 रन बनाते हैं। सामने गुजरात के गेंदबाज थे- रबाडा, सिराज, राशिद खान। आईपीएल की बेस्ट बोलिंग अटैक के खिलाफ।’

'तिलक वर्मा खुद दबाव में थे लेकिन उन्हें खुद पर यकीन था' कैफ ने कहा कि वर्मा के ऊपर भी दबाव था लेकिन उन्हें खुद पर यकीन था। उन्होंने कहा, ‘मुंबई की हालत खराब थी। 4 मैच हार चुकी थी और जीत के लिए बेचैन थी। तिलक वर्मा के रन बने नहीं थे। पंजाब के खिलाफ वह 7वें नंबर पर उतरे थे। प्रेशर उनके ऊपर था लेकिन उन्हें खुद पर यकीन था। उन्होंने पहली बार ऐसा नहीं किया है।’

सोमवार को हुए मैच की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 में लगातार 4 हार का सिलसिला तोड़ते हुए गुजरात टाइटंस को 99 रनों के विशाल अंतर से हराया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा के नाबाद शतक की बदौलत 5 विकेट के नुकसान पर 199 रन का स्कोर खड़ा किया। वर्मा और नमन धीर के अलावा मुंबई का कोई बल्लेबाज कुछ भी खास नहीं कर पाया। धीर ने 32 गेंद में 45 रन बनाए। तिलक वर्मा ने शुरुआत बहुत संभलकर की लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा गियर बदला कि गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों के जैसे होश ही उड़ गए।