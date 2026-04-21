तब तो तिलक वर्मा को टीम से बाहर करने की डिमांड होने लग जाती: मोहम्मद कैफ
तिलक वर्मा ने सोमवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुंबई इंडियंस को ऐसी शानदार जीत दिलाई जिसकी टीम को शिद्दत से इंतजार था। उन्होंने 45 गेंदों में नाबाद 101 रन बनाए। उनकी तारीफ करते हुए पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का कहना है कि अगर गियर बदलने से पहले वह आउट हो जाते तो उन्हें बाहर करने की मांग होने लगती।
आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ शानदार नाबाद शतक से मुंबई इंडियंस को बहुप्रतीक्षित जीत दिलाने वाले तिलक वर्मा की खूब तारीफें हो रही हैं। शतकीय पारी में वर्मा का मास्टरक्लास दिखा। शुरुआत में वह धीमा और संभलकर खेले लेकिन एक बार जब गियर बदला तब गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने तिलक वर्मा की पारी की तारीफ करते हुए कहा है कि अगर वह शुरुआती 22 गेंदों में 19 रन बनाने के बाद ही आउट हो गए होते तो उन्हें टीम से निकालने की मांग होने लगती। मुंबई के लिए मुश्किल समय में उन्होंने शानदार पारी खेलकर दिखाया है कि उन्हें खुद के खेल पर कितना यकीन है।
'पंडित उन्हें टीम से निकालने के लिए कहने लगते'
मोहम्मद कैफ ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ‘अगर तिलक वर्मा शुरुआती 21 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए होते तो पंडित उन्हें टीम से निकालने के लिए कहने लगते। लेकिन उन्होंने 45 गेंदों में 101 रन जड़ दिए। उन्होंने पहले भी ऐसा किया है।’
वीडियो में कैफ बताते हैं कि तिलक वर्मा ने ऐसा कारनामा कोई पहली बार नहीं किया है। पिछले साल एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी खेली गई यादगार पारी का जिक्र करते हुए कैफ ने कहा, 'तिलक वर्मा के सामने हारिस रऊफ। एशिया कप का फाइनल। 6 बॉल में 10 रन चाहिए थे जीतने के लिए और दूसरी बॉल पर छक्का जड़ देते हैं तिलक वर्मा। 142 की स्पीड थी उस गेंद की। तिलक वर्मा 69 नाबाद बनाकर मैच जिताकर आते हैं।'
तिलक वर्मा की तारीफ में पढ़े कसीदे
मोहम्मद कैफ आगे कहते हैं, ‘तिलक वर्मा ऐसे ही खेलते हैं। पहले वह टाइम लेते हैं। टेंपरामेंट दिखाते हैं और उसके बाद में वह गियर बदलते हैं,। मैच कहां है, किसके खिलाफ है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी सेम काम किया। पहले 19 रन 21 गेंदों थी। वह पहले टेंपरामेंट दिखाते हैं, टाइम लेते हैं, आंख जमाते हैं और जब मारने पर आते हैं तो अगली 24 गेंदों में 82 रन ठोकते हैं। 8 चौके, 7 छक्के। 45 गेंदों में नाबाद 101 रन बनाते हैं। सामने गुजरात के गेंदबाज थे- रबाडा, सिराज, राशिद खान। आईपीएल की बेस्ट बोलिंग अटैक के खिलाफ।’
'तिलक वर्मा खुद दबाव में थे लेकिन उन्हें खुद पर यकीन था'
कैफ ने कहा कि वर्मा के ऊपर भी दबाव था लेकिन उन्हें खुद पर यकीन था। उन्होंने कहा, ‘मुंबई की हालत खराब थी। 4 मैच हार चुकी थी और जीत के लिए बेचैन थी। तिलक वर्मा के रन बने नहीं थे। पंजाब के खिलाफ वह 7वें नंबर पर उतरे थे। प्रेशर उनके ऊपर था लेकिन उन्हें खुद पर यकीन था। उन्होंने पहली बार ऐसा नहीं किया है।’
सोमवार को हुए मैच की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 में लगातार 4 हार का सिलसिला तोड़ते हुए गुजरात टाइटंस को 99 रनों के विशाल अंतर से हराया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा के नाबाद शतक की बदौलत 5 विकेट के नुकसान पर 199 रन का स्कोर खड़ा किया। वर्मा और नमन धीर के अलावा मुंबई का कोई बल्लेबाज कुछ भी खास नहीं कर पाया। धीर ने 32 गेंद में 45 रन बनाए। तिलक वर्मा ने शुरुआत बहुत संभलकर की लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा गियर बदला कि गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों के जैसे होश ही उड़ गए।
जीत के लिए 200 रनों के लक्ष्य के आगे गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी बिखर गई। टीम 16वें ओवर में 100 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। मुंबई इंडियंस के लिए एक और अच्छी बात ये रही कि स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह ने इस मैच के जरिए आईपीएल 2026 में चले आ रहे अपने विकेट के सूखे को खत्म किया। उन्होंने गुजरात टाइटंस की पारी के पहले ओवर की पहली ही गेंद पर ओपनर साई सुदर्शन को आउट करके मुंबई इंडियंस को पहली सफलता दिलाई। उस झटके से गुजरात की टीम अंत तक नहीं उबर पाई और उसे 99 रनों से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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