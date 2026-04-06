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CSK के खिलाफ छक्कों में ही डील करने का था RCB का प्लान, कप्तान ने बताई अंदर की बात

Apr 06, 2026 08:36 am ISTVikash Gaur Bhasha, बेंगलुरु
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RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के टी20 मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को हराने के बाद कहा कि सोच स्पष्ट थी कि गेंदबाजों पर दबाव बनाना है और छक्के मारने हैं।

CSK के खिलाफ छक्कों में ही डील करने का था RCB का प्लान, कप्तान ने बताई अंदर की बात

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने बताया है कि चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के खिलाफ उनकी टीम का प्लान क्या था? रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 के 11वें लीग मैच के बाद रजत पाटीदार ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराने के बाद कहा कि सोच स्पष्ट थी कि गेंदबाजों पर दबाव बनाना है और छक्के मारने हैं।

टिम डेविड (नाबाद 70) और देवदत्त पडिक्कल (50 रन) के अर्धशतकों के बाद शानदार गेंदबाजी से आरसीबी ने सीएसके को 43 रन से शिकस्त दी। पाटीदार ने भी नाबाद 48 रन की पारी खेली, जबकि फिल सॉल्ट ने शुरू में 46 रन का योगदान दिया। पाटीदार ने मैच के बाद कहा, ''जीत के बाद काफी अच्छा महसूस हो रहा है। गेंद थोड़ा रुककर आ रही थी। विराट कोहली और सॉल्ट जिस तरह से खेले वो काफी शानदार था।''

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उन्होंने कहा, ''मैंने नॉन स्ट्राइक छोर से कई सारे छक्कों का लुत्फ उठाया। मेरी सोच एकदम स्पष्ट थी कि गेंदबाज के ऊपर दबाव बनाना है। टिम डेविड विशेषज्ञ हैं और बेहतरीन 'फिनिशर' में से एक हैं। डेविड ने जो 106 मीटर का छक्का मारा, उस वक्त मैं केवल गेंद को देख रहा था।''

गेंदबाजों की तारीफ करते हुए पाटीदार ने कहा, ''क्रुणाल और सुयश विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। सुयश ने बेहतरीन चार ओवर डाले। मैं जब भी दबाव में होता हूं तो कृणाल की तरफ देखता हूं। मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है। अब अगले मैच पर निगाहें लगी हैं। ''

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सीएसके की टीम सरफराज खान के 50 रन के बावजूद 19.4 ओवर में 207 रन पर सिमट गई। उसके लिए प्रशांत वीर ने 43 रन और जेमी ओवरटन ने 37 रन बनाए। आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने चार ओवर में 41 रन देकर तीन विकेट चटकाए। जैकब डफी, कृणाल पंड्या और अभिनंदन सिंह ने दो-दो विकेट प्राप्त किए। सूयश शर्मा को एक विकेट मिला।

यह सीएसके की लगातार तीसरी हार है। इस हार के बाद चेन्नई की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर है, जो पहले से ही सबसे आखिरी स्थान पर विराजमान थी, क्योंकि पहले दोनों मैच भी बुरी तरह से सीएसके ने हारे थे। इन तीनों मैचों में एमएस धोनी नहीं खेले। एमएस धोनी चोट की वजह से शायद अगले कुछ मैच भी मिस कर सकते हैं। रुतुराज गायकवाड़ अब टीम के नियमित कप्तान हैं।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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