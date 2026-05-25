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क्वालिफायर 1 में जो टीम जीतेगी वही बनेगी IPL 2026 की चैंपियन; पूर्व विकेटकीपर ने की भविष्यवाणी

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL 2026 में मंगलवार से प्लेऑफ के मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं। पहले क्वालिफायर में RCB और GT में भिड़ंत होगी। इसमें जीत हासिल करने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी। इस बीच पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दीपदास गुप्ता ने भविष्यवाणी की है कि जो भी टीम क्वालिफायर-1 जीतेगी, वो इस टूर्नामेंट को भी जीतेगी।

क्वालिफायर 1 में जो टीम जीतेगी वही बनेगी IPL 2026 की चैंपियन; पूर्व विकेटकीपर ने की भविष्यवाणी

दआईपीएल 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। लीग स्टेज के मुकाबले खत्म हो चुके हैं और मंगलवार से प्लेऑफ की जंग शुरू होने जा रही है। धर्मशाला में पहला क्वालिफायर खेला जाएगा जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी और पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर मौजूद गुजरात टाइटन्स की भिड़ंत होगी। इस बीच क्रिकेट एक्सपर्ट और भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दीप दासगुप्ता ने भविष्यवाणी की है कि क्वालिफायर-1 से ही साफ हो जाएगा कि आईपीएल 2026 की चैंपियन कौन सी टीम बनेगी। जिओहॉटस्टार पर जिओस्टार एक्सपर्ट दीप ने कहा कि जो भी टीम क्वालिफायर-1 जीतेगी वो इस सीजन की खिताब भी जीतेगी।

'पावरप्ले में ही मैच की दिशा तय हो जाएगी'

दीप दासगुप्ता ने कहा, ‘क्वालिफायर 1 में सबसे बड़ी टक्कर गुजरात टाइटन्स के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों और (आरसीबी की) नई गेंद की जोड़ी भुवनेश्वर कुमार-जोश हेजलवुड के बीच पावरप्ले में होगी। पिछले मैच में शुभमन गिल जोश हेजलवुड के खिलाफ शानदार रहे थे, वहीं भुवनेश्वर ने महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर शुरुआत में ही दबाव बनाया था। वे शुरुआती 6 ओवर ही मैच की दिशा तय कर देंगे क्योंकि दोनों ही टीमें मजबूत शुरुआत करना चाहेंगी। मेरी गट फीलिंग ये है कि इस मैच को जो भी टीम जीतेगी, वो टूर्नामेंट भी जीतेगी।’

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KKR के लिए कई मायनों में मुश्किल सीजन रहा: दीप दासगुप्ता

जिओहॉटस्टार पर दीप दासगुप्ता ने कोलकाता नाइट राइडर्स के प्रदर्शन का भी पोस्टमॉर्टम किया। उन्होंने कहा, ‘केकेआर के लिए ये सीजन कई मायनों में काफी कठिन रहा, खासकर टूर्नामेंट के शुरुआती हिस्से में कई खिलाड़ी गैरमौजूद रहे, उसमें भी खासकर बोलिंग डिपार्टमेंट के। इससे उनके लिए शुरुआत में सही संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो गया था। साथ ही साथ उसी समय रिंकू सिंह और अजिंक्य रहाणे जैसे उसके कुछ अहम खिलाड़ियों ने लय हासिल करने में समय लिया और टीम इस सीजन के शुरुआती चरण में बुरी तरह संघर्ष की। हालांकि उन्हें इसका श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने बाद में मजबूती से वापसी की। उनके लिए कुछ सकारात्मक चीजें भी हैं। कुछ मैचों के बाद वरुण चक्रवर्ती की मजबूती से वापसी उनमें से एक है। इसके बाद भी स्क्वाड में कुछ कमियां हैं जिन्हें उन्हें अगले सीजन में दूर करने की दरकार है।’

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कुलदीप यादव मेरे लिए हमेशा मैच विनर: अनिल कुंबले

हॉटस्टार के उसी शो में महान लेग स्पिनर और जिओस्टार एक्सपर्ट अनिल कुंबले ने दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर कुलदीप यादव की तारीफ की। कुंबले ने कहा, ‘कुलदीप यादव मेरे लिए हमेशा एक मैच-विनर हैं। हर गेंदबाज कठिन दौर से गुजरता है लेकिन खिलाड़ियों के पास अपने कौशल और अनुभव से मजबूती से बाउंस कैप की क्षमता होती है, उन्होंने यही दिखाया है। जब कुलदीप विकेट लेते हैं तब वह सिर्फ एक विकेट नहीं लेते बल्कि कई ब्रेकथ्रू के जरिए गेम ही बदल देते हैं। उनके स्पेल में हमने यही देखा। इसीलिए मुझे इससे हैरानी हुई कि दिल्ली कैपिटल्स उन्हें पहले ही लाइनअप में क्यों नहीं लाई।’

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KKR के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच रहे कुलदीप यादव

रविवार को आईपीएल 2026 के आखिरी लीग मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइटराइडर्स को 40 रन से शिकस्त दे दी। कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 203 रन बनाए थे। जवाब में कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने केकेआर की पारी को 19वें ओवर में ही 163 रन पर समेट दिया। यादव ने 29 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उन्हें इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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