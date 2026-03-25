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कहानी IPL के पहले फाइनल की, जब सितारों से सजी CSK को रौंदकर RR ने रचा था इतिहास, यूसुफ पठान का दिखा था पावर

Mar 25, 2026 02:18 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आईपीएल इतिहास के पहले ही मैच में तूफानी शतक देखने को मिला था। फाइनल भी कम रोमांचक नहीं था। IPL 2008 के फाइनल में सितारों से सजी चेन्नई सुपर किंग्स को महान स्पिनर शेन वॉर्न की अगुआई वाली राजस्थान रॉयल्स ने धूल चटाकर इतिहास रचा था।

कहानी IPL के पहले फाइनल की, जब सितारों से सजी CSK को रौंदकर RR ने रचा था इतिहास, यूसुफ पठान का दिखा था पावर

इंडियन प्रीमियर लीग का जब 2008 में जन्म हुआ तब उसकी सफलता को लेकर तो भले ही कोई संदेह न रहा हो, लेकिन शायद ही किसी को तब यकीन रहा होगा कि आने वाले वक्त में ये लीग शॉर्ट फॉर्मेट के क्रिकेट को ही बदल देगी। आईपीएल ने टी20 खेलने का अंदाज ही बदल दिया। आक्रामक और तूफानी अंदाज। लीग ने प्रतिभाओं के ऐसे तराशा कि दुनियाभर के क्रिकेट में उन खिलाड़ियों का सिक्का चलने लगा जो आईपीएल में खेलते हैं। आईपीएल की शुरुआत ही बहुत धांसू हुई थी। जब टी20 क्रिकेट में मुश्किल से कोई शतक की कल्पना कर सकता था तब आईपीएल के पहले ही मैच में केकेआर के ब्रेंडन मैक्कलन ने 150+ की पारी खेलकर तहलका मचा दिया था। पहले सीजन का फाइनल भी बहुत रोमांचक रहा। सितारों से सजी चेन्नई सुपर किंग्स को महान स्पिनर शेन वॉर्न की अगुआई वाली राजस्थान रॉयल्स ने धूल चटाकर इतिहास रच दिया।

पहले ही सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सितारों से सजी हुई थी। नेतृत्व महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में था जिनकी अगुआई में भारतीय टीम ने एक साल पहले ही 2007 में पहली बार हुए टी20 विश्व कप पर कब्जा किया था। सीएसके के स्क्वाड में धोनी के अलावा मैथ्यू हेडन, माइक हसी, स्टीफन फ्लेमिंग, सुरेश रैना, एस बद्रीनाथ जैसे दिग्गज बल्लेबाज थे। जैकब ओरम, एल्बी मोर्कल जैसे ऑलराउंडर थे। गेंदबाजी की बात करें तो सीएसके के स्क्वाड में महानतम गेंदबाजों में शुमार मुथैया मुरलीधरन थे तो तब करीब 22 साल के युवा रहे रविचंद्रन अश्विन भी थे। उनके अलावा उस दौर में भारतीय टीम के स्थापित गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी भी टीम में थे जो उससे पहले अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में कुछ मौकों पर बल्ले से भी जानदार प्रदर्शन किया था। सीएसके की टीम में ऐसे स्टार खिलाड़ी थे जो रेड बॉल के साथ-साथ वाइट बॉल क्रिकेट में भी समान रूप से दबदबे वाले थे।

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दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स में उतने सितारे नहीं थे जितने सीएसके के स्क्वाड में थे। वैसे आरआर की कमान महानतम स्पिनरों में गिने जाने वाले शेन वॉर्न के हाथ में था। स्क्वाड में शेन वॉटसन, ग्रीम स्मिथ, यूनुस खान, मोहम्मद कैफ, जस्टिन लेंगर, कामरान अकमल,मोर्नी मोर्कल जैसे कुछ बड़े नाम भी थे। तब 19 साल के रहे रविंद्र जडेजा भी राजस्थान के स्क्वाड में थे लेकिन तब वह उतने बड़े नाम नहीं बने थे। इसके अलावा यूसुफ पठान भी आरआर की स्क्वाड का हिस्सा थे।

कुल मिलाकर कागज पर चेन्नई सुपर किंग्स का राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले पलड़ा भारी था।

1 जून 2008 को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल के पहले सीजन का फाइनल खेला गया। उसमें रोमांच की एक अलग ही गाथा लिखी गई।

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सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए। टीम की तरफ से सुरेश रैना ने सबसे ज्यादा 43 रन और पार्थिव पटेल ने 38 रन बनाए। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 17 गेंदों में 29 रन की पारी खेली। राजस्थान की तरफ से यूसुफ पठान सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 22 रन देकर 3 विकेट झटके।

आरआर के सामने जीत के लिए 164 रनों का लक्ष्य था। चौथे ही ओवर में ओपनर नीरज पटेल 2 रन बनाकर आउट हो गए। सातवें ओवर की पहली ही गेंद पर दूसरे ओपनर स्वपनिल असनोडकर 28 रन बनाकर मोर्कल के शिकार बने। उसी ओवर में कामरान अकमल भी रन आउट होकर पवैलियन लौट गए। 42 रन पर आरआर के 3 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद शेन वॉटसन और यूसुफ पठान ने चौथे विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी कर आरआर की मैच में वापसी कराई। वॉटसन 28 रन बनाकर आउट हुए। 18वें ओवर में 143 के टीम स्कोर पर यूसुफ पठान के रूप में राजस्थान का सातवां विकेट गिरा। पठान की 56 रनों की शानदार पारी का अंत रन आउट के रूप में हुआ। तब राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 14 गेंदों में 21 रनों की दरकार थी। सीएसके के फैन जश्न के मूड में आ चुके थे। आखिरी 2 ओवर में आरआर को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे और क्रीज पर थे कप्तान शेन वॉर्न और सोहैल तनवीर। दोनों ने 19वें ओवर में 10 रन जुटा लिए और इस तरह आखिरी ओवर में आरआर को जीत के लिए 8 रन की जरूरत थी।

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महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी ओवर के लिए गेंद लक्ष्मीपति बालाजी को थमाई। पहली गेंद लो फुलटॉस रही और सोहैल तनवीर ने एक रन ले लिया। अगली गेंद पर शेन वॉर्न कोई रन नहीं ले सके। तीसरी गेंद पर वह 1 रन लेने में कामयाब हुए। अब 3 गेंदों में 6 रन चाहिए थे। बालाजी की अगली गेंद वाइड रही और आरआर के बल्लेबाजों ने 2 रन बाई के रूप में भी दौड़ लिए। अब 3 गेंद में 3 रन चाहिए थे। चौथी वैलिड गेंद पर वॉर्न ने एक रन बटोरा। पांचवीं गेंद पर सोहैल तनवीर ने दो रन ले लिए। अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए 1 रन चाहिए थे। तनवीर और वॉर्न ने सिंगल दौड़कर पूरा कर लिया। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स ने इतिहास रच दिया। आरआर आईपीएल के पहले सीजन की चैंपियन बन गई। 3 विकेट लेने के अलावा शानदार अर्धशतक जड़ने वाले यूसुफ पठान प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। राजस्थान रॉयल्स के ही शेन वॉटसन प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे।

राजस्थान रॉयल्स उसके बाद से अब तक फिर कभी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाई। 2022 में वह दूसरी बार फाइनल में पहुंची थी लेकिन जीत नहीं पाई।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

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चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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