IPL में प्लेऑफ्स से ज्यादा टॉप 2 के लिए होती है लड़ाई, क्योंकि मिलते हैं कई फायदे; आप भी जान लीजिए
IPL 2026 के प्लेऑफ्स में जाने के साथ-साथ लड़ाई टॉप 2 में बने रहने के लिए भी होती है। इसके अपने फायदे हैं। इसके बारे में जान लीजिए। इस सीजन 4 टीमें टॉप 2 की दावेदार लग रही हैं।
IPL 2026 के प्लेऑफ्स के आखिरी पायदान के लिए अभी जंग जारी है, लेकिन एक वर्ल्ड वॉर प्लेऑफ्स की टीम में और होता है, जो है टॉप 2 में बने रहने का। इसके अपने फायदे हैं, जिसकी वजह से टीमें प्लेऑफ्स में जाने के बाद टॉप 2 में सीजन को फिनिश करने का सपना देखती हैं। अभी तक 3 टीमें प्लेऑफ्स में पहुंची हैं, लेकिन टॉप 2 स्थान किसी भी टीम का अभी तय नहीं हो सका है। मौजूदा समय में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और गुजरात टाइटन्स शीर्ष 2 में हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि यही दोनों टीमें टॉप 2 में फिनिश करेंगी।
संभावना इस बात की पूरी-पूरी है कि आरसीबी का तो टॉप स्लॉट पक्का लग रहा है, लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि गुजरात टाइटन्स और सनराइजर्स हैदराबाद अपना-अपना आखिरी मैच जीतती हैं या नहीं। अगर कोई टीम हारी तो फिर टॉप 2 की पोजिशन आरसीबी की पक्की होगी। वैसे भी इन्हीं तीन टीमों के टॉप 2 में जाने के चांस हैं। आउट ऑफ द बॉक्स गुजरात टाइन्स ज्यादा से ज्यादा टॉप 2 में पहुंच सकती है।
IPL में टॉप 2 में रहने के फायदे?
IPL की पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में रहने के अपने फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि उन्हें सीधे फाइनल का टिकट मिल जाता है, जिस तरह सेमीफाइनल जीतकर मिलता है। हालांकि, सेमीफाइनल वाले केस में एक टीम बाहर हो जाती है, लेकिन आईपीएल में ऐसा नहीं है। टॉप 2 में रहने वाली टीम क्वालीफायर 1 में खेलती हैं। जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाती है, जबकि हारने वाली टीम बाहर नहीं होती, बल्कि उसे एक और मौका फाइनल में जाने का मिलता है।
क्वालीफायर 1 हारने वाली टीम क्वालीफायर 2 में जाती है, जहां उसे एलिमिनेटर की विजेता टीम से भिड़ना होता है। एलिमिनेटर मैच आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीमों के बीच होता है। इस तरह क्वालीफायर 2 को जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 की टीम फाइनल में जा सकती है। इसका एक फायदा यह भी है कि क्वालीफायर 1 जीतने वाली टीम को ज्यादा समय फाइनल की तैयारी के लिए मिलता है, जबकि हारने वाली टीम उस मैदान पर क्वालीफायर 2 खेलती है, जहां फाइनल होता है। हालांकि, इस बार ऐसा नहीं होगा। हारने वाली टीम को एलिमिनेटर वाले मैदान पर ही अपना दूसरा क्वालीफायर खेलना होगा।
आईपीएल 2026 में क्वालीफायर 1 में हारने वाली टीम को दूसरा मौका जरूर फाइनल में जाने का मिलेगा, लेकिन उनके लिए शेड्यूल आगे का हेक्टिक होगा। 26 मई को धर्मशाला में पहला क्वालीफायर है और फिर 29 मई को मुल्लांपुर में दूसरा क्वालीफायर है। इसके बाद 31 मई को अहमदाबाद में फाइनल है। इस तरह क्वालीफायर 1 जीतने वाली टीम को सीधे अहमदाबाद चली जाएगी, लेकिन हारने वाली टीम इधर से उधर भटकेगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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