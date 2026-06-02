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IPL 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट, वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली समेत इन खिलाड़ियों को दी जगह

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Team of the Tournament IPL 2026: आरसीबी ने आईपीएल का फाइनल जीता, जबकि जीटी को हार मिली। टूर्नामेंट के समापन के बाद टूर्नामेंट की बेस्ट टीम कैसी हो सकती है? इसके बारे में जान लीजिए।

IPL 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट, वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली समेत इन खिलाड़ियों को दी जगह

Team of the Tournament IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का समापन 31 मई को हो गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने खिताब जीता है। फाइनल मैच में गुजरात टाइटन्स ने घुटने टेक दिए और आरसीबी ने लगातार दूसरा खिताब जीता। आईपीएल 2026 में कुल 74 मैच प्लेऑफ्स के मुकाबलों सहित खेले गए। इन मैचों के बाद टीम ऑफ द टूर्नामेंट कैसी होगी? ये आप टूर्नामेंट खत्म होने के बाद जान लीजिए। ये टीम लाइव हिन्दुस्तान की स्पोर्ट्स टीम ने बनाई है।

ओपनर के तौर पर राजस्थान रॉयल्स के ओपनर वैभव सूर्यवंशी नंबर वन च्वॉइस हैं, जबकि आरसीबी के ओपनर विराट कोहली को उनके जोड़ीदार के रूप में माना जाए तो अच्छा होगा। वैसे शुभमन गिल और साई सुदर्शन भी दावेदार हैं, लेकिन दोनों का स्ट्राइक रेट और औसत विराट से अच्छा नहीं है। इसके अलावा ये दोनों खिलाड़ी आरसीबी के खिलाफ फाइनल और क्वालीफायर 2 दोनों में फेल हो गए थे। ऐसे में वैभव के साथ परफेक्ट ऑप्शन विराट कोहली ही हैं।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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नंबर 3 की बात करें तो इसमें बिना किसी अगर-मगर के ईशान किशन को रखा जाना चाहिए, जो विकेटकीपर भी इस टीम के होंगे। उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी इस नंबर पर एसआरएच के लिए की। वहीं, चौथे नंबर पर रजत पाटीदार को रखा है, जो कप्तान भी हैं और उन्होंने कई मैचों में टीम के लिए दमदार पारियां खेलीं। इस वजह से उन्हें इस नंबर पर रखा जाना चाहिए। पांचवें नंबर के लिए हेनरिक क्लासेन को चुनना ही बेहतर है, क्योंकि इस नंबर पर उनसे बेहतर कोई भी खिलाड़ी पूरे आईपीएल में नहीं खेला है।

नंबर 6 पर ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी के अच्छा विकल्प हैं, जिन्होंने तेज गति से गेंदबाजी भी। विकेट चटकाने के साथ-साथ टीम के लिए रन भी बनाए। इसके बाद नंबर सात पर क्रुणाल पांड्या को रखा जाना चाहिए, जो आरसीबी के लिए बड़े मैच विनर इस सीजन भी बनकर उभरे। उन्होंने गेंद और बल्ले से योगदान दिया। 8वें नंबर पर सुनील नरेन होंगे, जिनके लिए गेंद से यह सीजन शानदार रहा। 9वें नंबर पर जोफ्रा आर्चर, 10वें नंबर पर भुवनेश्वर कुमार और 11वें नंबर पर पर्पल कैप होल्डर कगिसो रबाडा को रखा जाना चाहिए। इम्पैक्ट प्लेयर इस टीम में रसिख सलाम डार को रखा जाना चाहिए।

टीम ऑफ द टूर्नामेंट IPL 2026

1. वैभव सूर्यवंशी

2. विराट कोहली

3. ईशान किशन (विकेटकीपर)

4. रजत पाटीदार (कप्तान)

5. हेनरिक क्लासेन

6. नितीश कुमार रेड्डी

7. क्रुणाल पांड्या

8. सुनील नरेन

9. भुवनेश्वर कुमार

10. कगिसो रबाडा

11. जोफ्रा आर्चर

12. रसिख सलाम डार (इम्पैक्ट प्लेयर)

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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