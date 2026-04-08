एशिया कप की तर्ज पर 'अफ्रीका T20 कप' की प्लानिंग शुरू, ये 3 टीमें हैं पूरी तरह तैयार
अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएशन एक नया टी20 टूर्नामेंट एशिया कप की तर्ज पर शुरू करने का विचार कर रहा है। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड इसके लिए तैयार दिख रहा है, जबकि जिम्बाब्वे और नामीबिया से समर्थन मिलने की पूरी उम्मीद है।
जिस तरह एशियाई टीमों के बीच एशिया कप खेला जाता है, उसी तरह अफ्रीका में भी एक महाद्वीपीय टी20 टूर्नामेंट शुरू हो सकता है। अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएशन यानी एसीए ने कॉन्टिनेंटल टी20 कप शुरू करने की मुहिम छेड़ी है। अफ्रीकन क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फंड जुटाने के लिए एसीए अफ्रीका टी20 कप शुरू करने पर विचार कर रहा है। हालांकि, यह अभी शुरुआती स्टेज है और अगले साल के आखिर तक कुछ परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया जैसे कुछ और देश भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं।
आपको बता दें, यह संघ लंबे समय तक ठंडे बस्ते में पड़ा था, लेकिन पिछले साल फिर से इसकी शुरुआत की गई। जिम्बाब्वे क्रिकेट (ZC) के चेयरमैन तवेंग्वा मुकुहलानी को अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएस का चीफ बनाकर असल में फिर से बनाया गया है। यह संघ अभी उन प्रपोजल को रिव्यू कर रहा है, जिनसे वह फाइनेंशियली फायदा कमा सकता है, लेकिन 2027 से पहले इस टी20 टूर्नामेंट के लॉन्च होने की उम्मीद नहीं है।
ईएसपीएन क्रिकइंफो की मानें तो अभी दो खास बातों पर बात हो रही है। पहला ये कि टूर्नामेंट के लिए एक आइडियल विंडो क्या होगी और दूसरा ये कि क्वालिफिकेशन का रास्ता कैसा होगा? पहला वाला काफी हद तक साउथ अफ्रीका के पार्टिसिपेशन और बाय-इन पर निर्भर करेगा, जो कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी और सबसे बिजी टीम है, जो खुद अगले फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम (FTP) से डायरेक्शन का इंतजार कर रही है।
साउथ अफ्रीका तैयार है
सूत्रों ने क्रिकइंफो को बताया कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) असल में इस आइडिया के लिए तैयार है, लेकिन उसे अपने कैलेंडर में जगह चाहिए, ताकि यह तय हो सके कि वह किसी भी प्रस्तावित टूर्नामेंट में अपनी पहली पसंद की टीम भेज सकता है या नहीं? हालांकि, साउथ अफ्रीका अभी सर्दियों में पांच महीने के ब्रेक पर है, लेकिन वे सितंबर में फिर से खेलना शुरू करेंगे और फरवरी 2027 तक बिना रुके खेलेंगे, जब मौजूदा FTP खत्म हो जाएगा। नया FTP के लिए प्लानिंग शुरू हो चुकी है। अगली दो ICC बैठकों में इसके फाइनल होने की उम्मीद है। संभावना है कि अगले साल नवंबर से पहले नए एफटीपी के जारी होने की उम्मीद है।
FTP में पता चलेगा कि अगले पांच साल साउथ अफ्रीका का कैसा शेड्यूल रहने वाला है, जबकि जिम्बाब्वे की टीम का हाल क्या रहेगा, जो कि फुल मेंबर नेशन है, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। इस साल साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर एक ट्राई सीरीज खेलने की प्लानिंग में है, जिसमें तीसरी टीम उन्हें की महाद्वीप की नामीबिया होगी। उसी के साथ नामीबिया के विक्टोरिया फाल्स में बने मोसी ओआ टुनया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन होगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।