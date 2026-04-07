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RR vs MI: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आग उगलता है सूर्यकुमार यादव का बल्ला, 147 से ऊपर का है स्ट्राइक रेट

Apr 07, 2026 10:30 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आईपीएल 2026 के 13वें मैच में मंगलवार को गुवाहाटी में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला होना है। एमआई के सूर्यकुमार यादव को आरआर के खिलाफ खेलना काफी रास आता है। सूर्या ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अब तक 15 मैच खेले हैं जिनमें 4 अर्धशतकों के साथ 512 रन बनाए हैं।

RR vs MI: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आग उगलता है सूर्यकुमार यादव का बल्ला, 147 से ऊपर का है स्ट्राइक रेट

आईपीएल 2026 में मंगलवार को 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और पहले सीजन की सरताज रही राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला है। मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस को अपने धाकड़ बल्लेबाज और टीम इंडिया के टी20 कैप्टन सूर्यकुमार यादव से खास उम्मीदें होंगी। उम्मीद इसलिए कि सूर्या को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलना कुछ ज्यादा ही रास आता है। उनका इस पसंदीदा प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ स्ट्राइक रेट 147 से ऊपर का है।

RR के खिलाफ सूर्या का रिकॉर्ड

सूर्यकुमार यादव ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अब तक 15 मैच खेले हैं। इनमें उन्होंने 42.66 के शानदार औसत से 512 रन बनाए हैं, जिनमें 4 अर्धशतक भी शामिल हैं। राजस्थान के खिलाफ उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 79 रन है। RR के खिलाफ सूर्या के स्ट्राइक रेट की बात करें तो यह 147.12 है।

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RR के खिलाफ सूर्या की बेहतरीन पारियां

सूर्यकुमार यादव ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अब तक 57 चौके और 16 छक्के जड़े हैं। आरआर के खिलाफ सूर्या की कुछ बेहतरीन पारियों की बात करें तो पिछले साल जयपुर में उन्होंने 23 गेंद में 48 रन की नाबाद पारी खेली थी। आईपीएल 2020 में सूर्यकुमार यादव ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अबू धाबी में सिर्फ 47 गेंदों में 79 रन की नाबाद और मैचजिताऊ पारी खेली थी। उस दौरान उन्होंने 11 चौके और 2 छक्के लगाए थे। यह आरआर के खिलाफ सूर्या की अब तक की सर्वोच्च पारी है।

सूर्यकुमार यादव ने आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ नवी मुंबई में खेले गए मैच में भी अर्धशतक जड़ा था। तब उन्होंने 39 गेंदों में 51 रन की पारी खेली थी। उसके अगले सीजन यानी आईपीएल 2023 में सूर्या ने आरआर के खिलाफ मुंबई में सिर्फ 29 गेंदों में 55 रन बनाए थे।

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आईपीएल में अब तक सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव के अब तक के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 168 मैच खेले हैं, जिनकी 153 पारियों में उनके नाम 4378 रन दर्ज हैं। उनका औसत 35.02 का स्ट्राइक रेट 148.70 का है। उन्होंने आईपीएल में अब तक 30 अर्धशतक और 2 शतक जड़े हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 103 रन है। सूर्या ने आईपीएल में अब तक 460 चौके और 170 छक्के जड़े हैं।

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आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में अभी मुंबई इंडियंस छठे पायदान पर है, जबकि राजस्थान रॉयल्स तीसरे नंबर पर है। राजस्थान ने अब तक खेले अपने दोनों ही मैचों में जीत हासिल की है जबकि मुंबई को एक में जीत और एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में टॉप पर और आरसीबी दूसरे नंबर पर मौजूद है। दिल्ली कैपिटल्स के समीर रिजवी के पास ऑरेंज कैप है जबकि पर्पल कैप राजस्थान रॉयल्स के रवि बिश्नोई के सिर पर है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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