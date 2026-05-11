सूर्यकुमार यादव ने राज बावा को क्यों दिया आखिरी ओवर? मैच के बाद खुला राज; कौन है हार का जिम्मेदार

सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद बताया कि क्यों उन्होंने राज बावा को आरसीबी के खिलाफ आखिरी ओवर दिया। मुंबई को आखिरी ओवर में 15 रन डिफेंड करने थे, मगर यह युवा गेंदबाज ऐसा करने में नाकाम रहा।

राज बावा को सूर्यकुमार यादव ने आखिरी ओवर क्यों दिया? RCB vs MI मैच के बाद हर किसी के जहन में यह सवाल घूम रहा है। 23 साल के इस गेंदबाज ने हालांकि अपना सबकुछ झोंक दिया था, मगर अंत में बाजी उनके हाथ से फिसल गई। सूर्यकुमार यादव के पास आखिरी ओवर के लिए एएम गजनफर के रूप में भी एक विकल्प था। गजनफर एमआई के लिए आईपीएल 2026 में सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। हालांकि सूर्यकुमार यादव ने राज बावा के साथ जाने का ही फैसला किया। मुंबई को आखिरी ओवर में 15 रन डिफेंड करने थे, मगर राज बावा इसमें असफल रहे।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

राज बावा को आखिरी ओवर देने पर सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद कहा, "मुझे लगता है कि वह पूरे सीजन और पिछले साल भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा था और जब हमने उसे इस साल देखा तो वह बिल्कुल अलग ऑलराउंडर था। इसलिए, उससे एक या दो ओवर और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी लेकर, हमने लगभग जीत हासिल कर ली थी।

10-15 रन रह गए कम मुझे लगता है कि हम 10-15 रन कम रह गए। मुझे ऐसा ही लगा। गलत समय पर गलत विकेट। लेकिन जिस तरह से नमन (धीर) और तिलक (वर्मा) ने बैटिंग की, मुझे लगता है कि यह इस विकेट पर बहुत खूबसूरत था, उन्होंने बहुत कैरेक्टर दिखाया। मुझे लगता है कि वे पूरी तरह से एक अलग ट्रैक पर बैटिंग कर रहे थे। हमें उन पर बहुत, बहुत गर्व है।

तिलक और नमन धीर के बीच कैच के लिए मिक्स अप पर मुझे लगता है कि ये वो चीजें हैं जिनकी आप फील्डिंग कोच के साथ प्रैक्टिस सेशन के दौरान बहुत प्रैक्टिस करते हैं और जिस तरह से तिलक ने उस खूबसूरत कैच के साथ फिर से जवाब दिया। मुझे लगता है कि इससे पता चला कि उसे कुछ खास करना था, कुछ खास किया, लेकिन यह गेम का हिस्सा है। हम ड्रॉइंग बोर्ड पर वापस जाते हैं, कोशिश करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं और वापस आकर अपना बेस्ट देते हैं।

इस पूरे सीजन के बारे में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे मुझे लगता है कि हम बस इस गेम को खेलने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि हमें यह पसंद है। जैसा कि मैंने कहा, कोशिश करें और अपना बेस्ट दें, जब भी हमें मौका मिले तो बेस्ट गेम खेलें। हालांकि हमें ऐसी मुश्किल पोजीशन (टेबल में सबसे नीचे) में रहने की आदत नहीं है, यह मानना ​​मुश्किल है, लेकिन साथ ही, पूरे सीज़न में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम अगले साल और भी मजबूत होकर वापस आ सकते हैं।