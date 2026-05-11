सूर्यकुमार यादव ने राज बावा को क्यों दिया आखिरी ओवर? मैच के बाद खुला राज; कौन है हार का जिम्मेदार
सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद बताया कि क्यों उन्होंने राज बावा को आरसीबी के खिलाफ आखिरी ओवर दिया। मुंबई को आखिरी ओवर में 15 रन डिफेंड करने थे, मगर यह युवा गेंदबाज ऐसा करने में नाकाम रहा।
राज बावा को सूर्यकुमार यादव ने आखिरी ओवर क्यों दिया? RCB vs MI मैच के बाद हर किसी के जहन में यह सवाल घूम रहा है। 23 साल के इस गेंदबाज ने हालांकि अपना सबकुछ झोंक दिया था, मगर अंत में बाजी उनके हाथ से फिसल गई। सूर्यकुमार यादव के पास आखिरी ओवर के लिए एएम गजनफर के रूप में भी एक विकल्प था। गजनफर एमआई के लिए आईपीएल 2026 में सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। हालांकि सूर्यकुमार यादव ने राज बावा के साथ जाने का ही फैसला किया। मुंबई को आखिरी ओवर में 15 रन डिफेंड करने थे, मगर राज बावा इसमें असफल रहे।
राज बावा को आखिरी ओवर देने पर सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद कहा, "मुझे लगता है कि वह पूरे सीजन और पिछले साल भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा था और जब हमने उसे इस साल देखा तो वह बिल्कुल अलग ऑलराउंडर था। इसलिए, उससे एक या दो ओवर और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी लेकर, हमने लगभग जीत हासिल कर ली थी।
10-15 रन रह गए कम
मुझे लगता है कि हम 10-15 रन कम रह गए। मुझे ऐसा ही लगा। गलत समय पर गलत विकेट। लेकिन जिस तरह से नमन (धीर) और तिलक (वर्मा) ने बैटिंग की, मुझे लगता है कि यह इस विकेट पर बहुत खूबसूरत था, उन्होंने बहुत कैरेक्टर दिखाया। मुझे लगता है कि वे पूरी तरह से एक अलग ट्रैक पर बैटिंग कर रहे थे। हमें उन पर बहुत, बहुत गर्व है।
तिलक और नमन धीर के बीच कैच के लिए मिक्स अप पर
मुझे लगता है कि ये वो चीजें हैं जिनकी आप फील्डिंग कोच के साथ प्रैक्टिस सेशन के दौरान बहुत प्रैक्टिस करते हैं और जिस तरह से तिलक ने उस खूबसूरत कैच के साथ फिर से जवाब दिया। मुझे लगता है कि इससे पता चला कि उसे कुछ खास करना था, कुछ खास किया, लेकिन यह गेम का हिस्सा है। हम ड्रॉइंग बोर्ड पर वापस जाते हैं, कोशिश करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं और वापस आकर अपना बेस्ट देते हैं।
इस पूरे सीजन के बारे में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे
मुझे लगता है कि हम बस इस गेम को खेलने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि हमें यह पसंद है। जैसा कि मैंने कहा, कोशिश करें और अपना बेस्ट दें, जब भी हमें मौका मिले तो बेस्ट गेम खेलें। हालांकि हमें ऐसी मुश्किल पोजीशन (टेबल में सबसे नीचे) में रहने की आदत नहीं है, यह मानना मुश्किल है, लेकिन साथ ही, पूरे सीज़न में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम अगले साल और भी मजबूत होकर वापस आ सकते हैं।
कॉर्बिन बॉश के बारे में
बिल्कुल। मेरा मतलब है, जिस तरह से उसने पिछले गेम में बॉलिंग की, अपने चारों ओवर का कोटा पूरा नहीं किया, लेकिन जिस तरह से उसने आज पावर प्ले से शुरू करके और जिस तरह से खत्म किया, उस पर बहुत, बहुत गर्व है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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