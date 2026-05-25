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उन्हें क्रिकेट की समझ ही नहीं है... फिटनेस पर सवाल उठाने वालों पर भड़के सूर्यकुमार यादव

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सूर्यकुमार यादव ने कलाई में कथित चोट की अफवाहों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा है कि जो लोग उनकी फिटनेस पर सवाल उठा रहे हैं, वे ‘क्रिकेट को नहीं समझते’ हैं। सूर्या ने कहा है कि वह पूरी तरह से फिट हैं।

उन्हें क्रिकेट की समझ ही नहीं है... फिटनेस पर सवाल उठाने वालों पर भड़के सूर्यकुमार यादव

भारत की T20 टीम के कप्तान और मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने कलाई में कथित चोट की अफवाहों को पूरी तरह से खारिज किया है। सूर्या ने कहा है कि जो लोग उनकी फिटनेस पर सवाल उठा रहे हैं, वे क्रिकेट को नहीं समझते हैं। आईपीएल 2026 में पूरी तरह फ्लॉप रहे सूर्या ने यह भी कहा है कि उनकी बैटिंग ही साबित करती है कि वह पूरी तरह से फिट हैं।

आईपीएल 2026 में खराब प्रदर्शन की वजह से उनके टी20 स्लॉट पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा चोट को लेकर आईपीएल के ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कहा, "सबसे पहले, मैं थोड़ी सी बात साफ करना चाहता हूं। जो लोग कलाई की चोट के बारे में बात कर रहे हैं, वे या तो पक्के फिजियो हैं या ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रिकेट की समझ नहीं है, क्योंकि अगर मुझे सच में कलाई की चोट या ऐसी कोई प्रॉब्लम होती, तो मैं प्रैक्टिस और मैचों में जो शॉट खेलता हूं, खासकर मेरे फ्लिक शॉट, जो पूरी तरह से कलाई पर आधारित होते हैं और हाथ-आंख के तालमेल पर निर्भर करते हैं, मैं वे शॉट नहीं खेल पाता।"

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मुंबई के बल्लेबाज ने कहा है कि वह उन चीजों को कंट्रोल करने पर ध्यान देते हैं, जिन्हें वह कंट्रोल कर सकते हैं। सूर्या ने कहा, "मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि यह मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये सभी अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं और मैं इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता।" आईपीएल के खराब प्रदर्शन को लेकर भी सूर्या ने बात की और कहा कि उन्होंने वर्क एथिक्स में कोई बदलाव नहीं किया है।

उन्होंने कहा, “मैंने पूरे सीज़न में कड़ी मेहनत की है। मैंने साल की शुरुआत में भी कड़ी मेहनत की थी। न्यूज़ीलैंड सीरीज में, मैंने प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता। फिर मेरा वर्ल्ड कप अच्छा रहा, कम से कम मेरे हिसाब से तो ऐसा ही था। फिर IPL आया। मैंने IPL में रन नहीं बनाए, लेकिन मैंने कभी कड़ी मेहनत करना बंद नहीं किया।”

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कप्तान ने आगे कहा, "मैं उस पर फोकस करने की कोशिश करता हूं जो मेरे हाथ में है। आखिर में, परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं होती। जो आपके कंट्रोल में है, वह है कड़ी मेहनत। इसलिए मैं कड़ी मेहनत करता रहता हूं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। अगर सफलता मिलती है, तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिलती, तो भी कोई बात नहीं। हम ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाएंगे और फिर से कड़ी मेहनत करेंगे। भगवान देख रहा है। देर-सवेर, इनाम मिलेगा ही।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

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