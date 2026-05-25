उन्हें क्रिकेट की समझ ही नहीं है... फिटनेस पर सवाल उठाने वालों पर भड़के सूर्यकुमार यादव
सूर्यकुमार यादव ने कलाई में कथित चोट की अफवाहों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा है कि जो लोग उनकी फिटनेस पर सवाल उठा रहे हैं, वे ‘क्रिकेट को नहीं समझते’ हैं। सूर्या ने कहा है कि वह पूरी तरह से फिट हैं।
भारत की T20 टीम के कप्तान और मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने कलाई में कथित चोट की अफवाहों को पूरी तरह से खारिज किया है। सूर्या ने कहा है कि जो लोग उनकी फिटनेस पर सवाल उठा रहे हैं, वे क्रिकेट को नहीं समझते हैं। आईपीएल 2026 में पूरी तरह फ्लॉप रहे सूर्या ने यह भी कहा है कि उनकी बैटिंग ही साबित करती है कि वह पूरी तरह से फिट हैं।
आईपीएल 2026 में खराब प्रदर्शन की वजह से उनके टी20 स्लॉट पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा चोट को लेकर आईपीएल के ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कहा, "सबसे पहले, मैं थोड़ी सी बात साफ करना चाहता हूं। जो लोग कलाई की चोट के बारे में बात कर रहे हैं, वे या तो पक्के फिजियो हैं या ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रिकेट की समझ नहीं है, क्योंकि अगर मुझे सच में कलाई की चोट या ऐसी कोई प्रॉब्लम होती, तो मैं प्रैक्टिस और मैचों में जो शॉट खेलता हूं, खासकर मेरे फ्लिक शॉट, जो पूरी तरह से कलाई पर आधारित होते हैं और हाथ-आंख के तालमेल पर निर्भर करते हैं, मैं वे शॉट नहीं खेल पाता।"
मुंबई के बल्लेबाज ने कहा है कि वह उन चीजों को कंट्रोल करने पर ध्यान देते हैं, जिन्हें वह कंट्रोल कर सकते हैं। सूर्या ने कहा, "मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि यह मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये सभी अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं और मैं इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता।" आईपीएल के खराब प्रदर्शन को लेकर भी सूर्या ने बात की और कहा कि उन्होंने वर्क एथिक्स में कोई बदलाव नहीं किया है।
उन्होंने कहा, “मैंने पूरे सीज़न में कड़ी मेहनत की है। मैंने साल की शुरुआत में भी कड़ी मेहनत की थी। न्यूज़ीलैंड सीरीज में, मैंने प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता। फिर मेरा वर्ल्ड कप अच्छा रहा, कम से कम मेरे हिसाब से तो ऐसा ही था। फिर IPL आया। मैंने IPL में रन नहीं बनाए, लेकिन मैंने कभी कड़ी मेहनत करना बंद नहीं किया।”
कप्तान ने आगे कहा, "मैं उस पर फोकस करने की कोशिश करता हूं जो मेरे हाथ में है। आखिर में, परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं होती। जो आपके कंट्रोल में है, वह है कड़ी मेहनत। इसलिए मैं कड़ी मेहनत करता रहता हूं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। अगर सफलता मिलती है, तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिलती, तो भी कोई बात नहीं। हम ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाएंगे और फिर से कड़ी मेहनत करेंगे। भगवान देख रहा है। देर-सवेर, इनाम मिलेगा ही।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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