सूर्यकुमार यादव ने बनाया नया कीर्तिमान, मुंबई इंडियंस के लिए ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने
आईपीएल 2026 के 69वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस के मध्य क्रम के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने एक खास उपलब्धि हासिल की है। वे रोहित शर्मा के बाद अब मुंबई इंडियंस के लिए 4000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं।
आईपीएल 2026 के 69वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस के मध्य क्रम के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने एक खास उपलब्धि हासिल की है। वे रोहित शर्मा के बाद अब मुंबई इंडियंस के लिए 4000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं।
रोहित शर्मा के बाद 4000 रन बनाने वाले दूसरे बैटर बने
रविवार दोपहर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस की लड़खड़ाती पारी को सूर्यकुमार यादव ने संभाला। उन्होंने 42 गेंद में 60 रनों की पारी खेली, जिसमें चार छक्के और तीन चौके शामिल थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 142.86 का रहा। हालांकि, अपनी इस पारी के साथ वे मुंबई इंडियंस को जीत नहीं दिला सके, लेकिन एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम स्थापित कर लिया। उन्होंने आज के मैच में शानदार बल्लेबाजी के साथ मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल और चैंपियंस लीग टी-20 दोनों को मिलाकर 4000 रन पूरे किए। वे पांच बार की चैंपियन फ्रेंचाइजी के लिए ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले सिर्फ रोहित शर्मा ने ही मुंबई इंडियंस के लिए 4000 या इससे अधिक रन बनाए थे। रोहित शर्मा के नाम फिलहाल मुंबई इंडियंस के लिए 6432 रन है। वहीं, सूर्यकुमार यादव ने 4000 से अधिक रन बना लिए हैं।
ऐसा है सूर्यकुमार यादव का आईपीएल करियर
सूर्यकुमार यादव के ओवरऑल आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 179 मैच खेले हैं जिसमें से 164 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 4581 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 103 रन है। इस दौरान उनकी औसत 33.68 की रही है और उनका स्ट्राइक रेट 148.59 का रहा है। सूर्यकुमार यादव ने आईपीएल में अब तक 442 चौके लगाए हैं और 178 छक्के भी जड़े हैं। उन्होंने आईपीएल में अब तक कुल 31 अर्धशतक जड़े हैं। दो शतक भी उनके नाम हैं। 12 बार वे डक पर भी आउट हुए हैं।
आईपीएल और चैंपियंस लीग दोनों को मिलाकर हैं आंकड़े
बता दें कि सूर्यकुमार यादव ने मुंबई इंडियंस के लिए जो 4000 रन पूरे किए हैं वह इंडियन प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग T20 दोनों के मिलाकर आंकड़े हैं। रोहित शर्मा के भी दोनों को मिलाकर ही आंकड़े दिए गए हैं।
मैच का ऐसा रहा हाल
दोपहर में खेले गए इस मुकाबले की बात करें तो मुंबई इंडियंस की टीम यह मैच 30 रनों से हार गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 205 रन बनाए थे और 206 रनों का लक्ष्य दिया था जिसे मुंबई इंडियंस की टीम हासिल नहीं कर सकी और 9 विकेट के नुकसान पर 175 रन ही बना पाई।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
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