सूर्यकुमार यादव बने मुंबई इंडियंस के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज, नंबर-1 कौन; सचिन तेंदुलकर आज भी टॉप-5 में
मुंबई इंडियंस के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सूर्यकुमार यादव दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस लिस्ट में एमआई के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड को पछाड़ा है।
सूर्यकुमार यादव का बल्ला आईपीएल 2026 में उस अंदाज में नहीं बोला है जिसके लिए वह जाने जाते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हुए मुकाबले में उन्होंने तेज तर्रार बैटिंग कर पुराने सूर्या की झलक जरूर दिखाई, मगर वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए। मिस्टर 360 के नाम से मशहूर इस बल्लेबाज ने 12 गेंदों पर 3 चौकों और 1 गगनचुंबी छक्के की मदद से 21 रनों की पारी खेली। हालांकि वह अपनी इस पारी से कीरोन पोलार्ड का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे। सूर्यकुमार यादव अब मुंबई इंडियंस के लिए टी20 क्रिकेट में दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज बन गए हैं।
सूर्यकुमार यादव ने कीरोन पोलार्ड को पछाड़ा
मुंबई इंडियंस के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सूर्यकुमार यादव दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस लिस्ट में एमआई के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड को पछाड़ा है। पोलार्ड ने मुंबई इंडियंस के लिए खेलेे 211 मैचों में 3915 रन बनाए थे। सूर्या ने 123 मुकाबलों में ही पोलार्ड को पछाड़ दिया है। इस भारतीय बल्लेबाज के नाम अब 3933 रन हो गए हैं।
रोहित शर्मा नंबर-1
मुंबई इंडियंस के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की इस लिस्ट में हिटमैन रोहित शर्मा पहले पायदान पर हैं। रोहित शर्मा 2011 से मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा हैं। उनकी कप्तानी में एमआई ने 5-5 आईपीएल ट्रॉफी भी जीती है। रोहित ने मुंबई इंडियंस के लिए खेले 240 मुकाबलों में 29.93 की औसत के साथ सबसे अधिक 6286 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव 3933 रनों के साथ मौजूद हैं।
सचिन तेंदुलकर अभी भी टॉप-5 में
सचिन तेंदुलकर 2013 में आखिरी बार मुंबई इंडियंस की जर्सी में खेलते नजर आए थे। उन्होंने एमआई के लिए टी20 क्रिकेट में 91 मैचों में 2599 रन बनाए थे। सचिन आज भी मुंबई इंडियंस के लिए टी20 में सबसे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में शामिल हैं।
रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, कीरोन पोलार्ड और सचिन तेंदुलकर के अलावा लिस्ट में पांचवां नाम अंबाति रायुडू का है, जिन्होंने सचिन से अधिक 2635 रन बनाए हैं।
हार्दिक पांड्या के 2000 रन पूरे
हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए टी20 क्रिकेट में 2000 रन पूरे कर लिए हैं। उनके नाम फिलहाल 129 मैचों में 2062 रन दर्ज हैं। हार्दिक 7वें नंबर पर हैं। वहीं तिलक वर्मा 1692 रनों के साथ ठीक उनके पीछे 8वें पायदान पर हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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