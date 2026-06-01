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वैभव सूर्यवंशी की वजह से अपना गेम बदलने पर मजबूर हुए विराट कोहली, फाइनल के बाद बताई पूरी कहानी

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विराट कोहली ने स्वीकार कर लिया है कि वैभव सूर्यवंशी जैसे सुपर यंग प्लेयर्स की वजह से उन्हें अपने गेम में बदलाव करना पड़ा है। सिर्फ माइंडसेट और अप्रोच को उन्होंने बदला है, क्योंकि आज के गेम की यही मांग है। 

वैभव सूर्यवंशी की वजह से अपना गेम बदलने पर मजबूर हुए विराट कोहली, फाइनल के बाद बताई पूरी कहानी

विराट कोहली आईपीएल 2026 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को दूसरा खिताब दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। फाइनल मैच में सिर्फ 25 गेंदों में विराट कोहली ने अर्धशतक पूरा किया, जो आईपीएल के 19 साल के इतिहास में उनका सबसे तेज अर्धशतक था। इसको लेकर विराट कोहली ने इशारों-इशारों में कह दिया कि उन्होंने तेज गति से खेलना वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी को देखकर किया है। उन्होंने कहा है कि अपनी बल्लेबाजी और माइंडसेट में बदलाव सुपर यंग प्लेयर्स को देखकर किया है। जाहिर सी बात है, उनका इशारा वैभव सूर्यवंशी ही थे, जिन्होंने इस सीजन कमाल की बल्लेबाजी की।

19वें सीजन में आकर अपनी सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले विराट कोहली ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इस बारे में कहा, "मेरा मतलब है, आज के खेल की यही डिमांड है। मेरा मतलब है, आपके पास ये, आप जानते हैं, सुपर यंग प्लेयर्स हैं जो आपको हर समय पुश करते हैं और सच में आपसे अपना गेम बदलने और बेहतर करने के लिए कहते हैं और यह एक एक्साइटिंग सिचुएशन है, क्योंकि यह आपको इम्प्रूव करने के लिए कुछ देता है, कुछ ऐसा जिस पर आप काम कर सकें।"

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37 साल के रन मशीन ने आगे कहा, "हां, मुझे बेहतर होने में बहुत गर्व महसूस होता है और बस यह पता लगाने की कोशिश करता हूं कि मैं किन एरिया में इम्प्रूव कर सकता हूं। ऐसे में हां, यह आज के मॉडर्न गेम की डिमांड का मामला था, जहां आपको वे 20, 30 एक्स्ट्रा रन बनाने होते हैं और मुझे अपना माइंडसेट बदलना पड़ा, अपने गेम को इतना नहीं कि मैं जो शॉट मारता हूं, उन्हें मारूं, बल्कि ज़्यादा बार बॉलर्स का सामना करूं, शायद विपक्षी टीम के बेस्ट बॉलर्स का। यही हमेशा मेरा टारगेट था। इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि मैं टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर पाया।"

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कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं यानी बच्चा कैसा होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि वह पालने में कैसे रहता है। यही कहावत वैभव सूर्यवंशी पर फिट बैठती है, जो पिछले साल कुछ ही मैचों में खेले थे और उनमें से ज्यादातर मैचों में कमाल की बल्लेबाजी की थी, लेकिन जब आईपीएल 2026 में इस 15 साल के बच्चे को खेलने का लगातार मौका मिला तो उन्होंने सबसे ज्यादा रन ठोक डाले। इसके अलावा सबसे ज्यादा छक्के एक सीजन में जड़ने का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया, जो अभी तक क्रिस गेल के नाम दर्ज था।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

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