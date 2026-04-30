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सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के 5 हीरो, मुंबई के खिलाफ हेड के बाद क्लासेन ने दिखाई क्लास; बुमराह पिटे

Apr 30, 2026 12:15 am ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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सनराइजर्स हैदराबाद को अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासेन ने बेहतरीन जीत दिलाई। इसके अलावा इशान मलिंगा ने भी हाईस्कोरिंग मुकाबले में किफायती गेंदबाजी की।

सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के 5 हीरो, मुंबई के खिलाफ हेड के बाद क्लासेन ने दिखाई क्लास; बुमराह पिटे

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जीत के रथ पर सवार है। पैट कमिंस के नेतृत्व वाली टीम ने बुधवार को मुंबई इंडियंस की टीम को वानखेड़े स्टेडियम में 6 विकेट से हराया। हैदराबाद की जारी सीजन में लगातार 5वीं जीत है। 244 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासेन ने तेजतर्रार पारियां खेली। हैदराबाद ने 8 गेंद शेष रहते आईपीएल के इतिहास की चौथी सबसे सफल रन चेज हासिल की। मुंबई के स्टार गेंदबाज हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह काफी महंगे रहे। यहां हम आपको हैदराबाद की जीत के पांच हीरों के बारे में बताने जा रहे हैं।

इशान मलिंगा की बेहतरीन गेंदबाजी

सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज इशान मलिंगा ने हाईस्कोरिंग मुकाबले में दमदार गेंदबाजी की। उन्होंने मैच में सिर्फ एक विकेट चटकाया लेकिन हाईस्कोरिंग मुकाबले में उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 29 रन दिए। वह पूरे मैच के दौरान सबसे किफायती गेंदबाजी करने वाले बॉलर रहे। इशान मलिंगा ने सूर्यकुमार यादव को पवेलियन का रास्ता दिखाया था. जोकि 5 गेंद में 5 रन ही बना सके।

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अभिषेक-हेड की धमाकेदार शुरुआत

मुंबई इंडियंस द्वारा मिले 244 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने सनराइजर्स हैदराबाद को धमाकेदार शुरुआत दी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 52 गेंद में 129 रन की साझेदारी हुई। अभिषेक 24 गेंद में 45 रन बनाकर आउट हुए। दोनों बल्लेबाजों ने मुंबई के ज्यादातर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। अभिषेक ने अपनी पारी के दौरान चार चौके और तीन छक्के लगाए।

हेड की फिफ्टी

ट्रेविस हेड ने वानखेड़े स्टेडियम में धमाकेदार पारी खेली। हेड ने 20 गेंदों में अर्धशतक लगाया। उन्होंने अश्विनी कुमार की गेंद छक्का लगाकर 50 रन पूरे किए। हेड ने अभिषेक के साथ टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई। हेड इस पारी से पहले रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि आज वह लय में दिखे। उन्होंने 30 गेंद में 76 रन की पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 8 छक्के और चार चौके लगाए।

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हेनरिक क्लासेन की क्लास

सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन का बल्ला आज फिर बोला। क्लासेन ने आईपीएल 2026 में अपना चौथा अर्धशतक लगाया। हेनरिक ने मुंबई के खिलाफ मुकाबले में 30 गेंद में 65 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 7 चौके और चार छक्के लगाए। हेनरिक ने नितीश के साथ चौथे विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी की। हेनरिक जारी सीजन में 400 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। वह आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं। पहले नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं।

सलील की तेजतर्रार पारी

सलील अरोरा ने मैच के आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ बैटिंग की। उन्होंने सिर्फ 10 गेंदों में 30 रन ठोक दिए। इस दौरान उन्होंने तीन छक्के और दो चौके लगाए। सलिल ने बुमराह और हार्दिक के ओवर में छक्के लगाए। सलिल ने हेनरिक के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 14 गेंद में 36 रन की साझेदारी की।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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