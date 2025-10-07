Sunil Joshi resigns as Punjab Kings spin bowling coach सुनील जोशी ने पंजाब किंग्स के स्पिन गेंदबाजी कोच से इस्तीफा दिया, Ipl Hindi News - Hindustan
IPL 2025 Sunil Joshi resigns as Punjab Kings spin bowling coach

सुनील जोशी ने पंजाब किंग्स के स्पिन गेंदबाजी कोच से इस्तीफा दिया

भारत के पूर्व स्पिनर सुनील जोशी ने पंजाब किंग्स के स्पिन गेंदबाजी कोच का पद छोड़ दिया है। उन्होंने इसके पीछे निजी वजहों का हवाला दिया है। उन्होंने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए ये फैसला लिया है। वह आईपीएल 2023 में पंजाब किंग्स के साथ बतौर गेंदबाजी कोच जुड़े थे।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाTue, 7 Oct 2025 01:02 PM
पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर सुनील जोशी ने सोमवार को निजी कारणों से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम पंजाब किंग्स के स्पिन गेंदबाजी कोच का पद छोड़ दिया।

बाएं हाथ के पूर्व स्पिनर 55 साल के जोशी आईपीएल 2023 से पहले पंजाब किंग्स की टीम से गेंदबाजी कोच के रूप में जुड़े थे। वह इस साल की शुरुआत में फाइनल में जगह बनाने वाली टीम का भी हिस्सा रहे।

आईपीएल सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘‘वह पंजाब की टीम छोड़ रहे हैं क्योंकि वह बेंगलुरु में अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं।’’

जोशी पिछले कार्यकाल में भी पंजाब किंग्स के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे, जब अनिल कुंबले मुख्य कोच थे। उन्होंने इसके बाद भारत के मुख्य चयनकर्ता और फिर सीनियर चयन पैनल के सदस्य के रूप में कार्य किया।

जोशी ने 1996 से 2001 के बीच भारत के लिए 15 टेस्ट और 69 एकदिवसीय मैच खेले।

जोशी के नाम टेस्ट में 15 मैचों में 41 विकेट दर्ज हैं। किसी एक पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 142 रन देकर 5 विकेट है। वहीं किसी टेस्ट मैच में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 169 रन देकर 8 विकेट है। एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की बात करें तो उन्होंने 69 मैचों की 67 पारियों में 69 विकेट हासिल किए हैं। ओडीआई में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6 रन देकर 5 विकेट है।

