किंग विराट कोहली के खिलाफ ऐसी गलती करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सुनील गावस्कर ने बताया टर्निंग पॉइंट

विराट कोहली के खिलाफ एक छोटी सी भी गलती विपक्षी टीम को काफी भारी पड़ती है। इसका उदाहरण शुक्रवार की रात RCB vs GT मैच के दौरान देखने को मिला, जब पहली ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर विराट कोहली का कैच टपका दिया।

विराट कोहली के खिलाफ एक छोटी सी भी गलती विपक्षी टीम को काफी भारी पड़ती है। इसका उदाहरण शुक्रवार की रात RCB vs GT मैच के दौरान देखने को मिला, जब पहली ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर विराट कोहली का कैच टपका दिया। यह कैच उन्होंने आरसीबी की चेज के दौरान टपकाया, जब मेजबान टीम 206 रनों के टारगेट का पीछा कर रही थी। वॉशिंगटन सुंदर की इस गलती का खामियाजा पूरी गुजरात टाइटंस ने भुगता। विराट ने 81 रनों की धुआंधार पारी खेल आरसीबी की जीत की नींव रखी, साथ ही विराट ने ऑरेंज कैप पर भी कब्जा जमाया।

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स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए, JioStar एक्सपर्ट गावस्कर ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ RCB के सफल रन चेज़ में टर्निंग पॉइंट का एनालिसिस किया, जिसमें इनिंग्स की शुरुआत में विराट कोहली का एक जरूरी कैच छूटने पर जोर दिया गया।

गावस्कर ने कहा, "सिराज की बॉलिंग पर विराट कोहली का वह कैच छूटने से गुजरात टाइटन्स को पक्का बहुत नुकसान हुआ। हम सब जानते हैं कि वह सिर्फ किंग ही नहीं, बल्कि चेज मास्टर भी हैं।"

गावस्कर ने कहा कि शुरुआती राहत मिलना बहुत जरूरी साबित हुआ। उन्होंने कहा, "आप उनका कैच पहली बॉल पर छोड़ देते हैं, तो वह पक्का आपको इसकी कीमत चुकाएंगे। उन्होंने ठीक यही किया।"

उन्होंने आगे कहा कि कोहली की बड़े टोटल चेज करने की काबिलियत उनके करियर की एक खास बात रही है। गावस्कर ने कहा, "बड़े टोटल को आसानी से चेज करना विराट का अपने पूरे करियर में ट्रेडमार्क बैटिंग स्टाइल रहा है।"

उन्होंने कहा, "एक समय पर... गेंद थोड़ी ग्रिप कर रही थी। गेंद थोड़ी पुरानी होने के बाद यह इतना आसान नहीं होता।"

अपने एनालिसिस के आखिर में, गावस्कर ने दबाव में कोहली की क्लास और कंसिस्टेंसी की तारीफ की। उन्होंने कहा, "यह आदमी खेल के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक है। उसने इसे आसान बना दिया।"

गावस्कर ने IPL 2026 में देवदत्त पडिक्कल की बैटिंग में सुधार की भी तारीफ की, उनकी बढ़ी हुई स्कोरिंग रेंज और बेंगलुरु के टॉप-ऑर्डर की ताकत पर इसके असर पर जोर दिया।

उन्होंने कगा, "देवदत्त पडिक्कल ने एक बेहतरीन पारी खेली। विराट कोहली ने मैच के बाद सही कहा कि पडिक्कल कुछ बहुत ही साफ-सुथरे क्रिकेटिंग शॉट मार रहे हैं। पहले, उन्हें एक ऑफसाइड खिलाड़ी के तौर पर देखा जाता था। उनके मुख्य स्कोरिंग एरिया कवर और मिड-ऑफ थे। वह ऑन-साइड पर संघर्ष करते थे। लेकिन अब उन्होंने उस लिमिटेशन को पार कर लिया है।