किंग विराट कोहली के खिलाफ ऐसी गलती करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सुनील गावस्कर ने बताया टर्निंग पॉइंट
विराट कोहली के खिलाफ एक छोटी सी भी गलती विपक्षी टीम को काफी भारी पड़ती है। इसका उदाहरण शुक्रवार की रात RCB vs GT मैच के दौरान देखने को मिला, जब पहली ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर विराट कोहली का कैच टपका दिया।
विराट कोहली के खिलाफ एक छोटी सी भी गलती विपक्षी टीम को काफी भारी पड़ती है। इसका उदाहरण शुक्रवार की रात RCB vs GT मैच के दौरान देखने को मिला, जब पहली ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर विराट कोहली का कैच टपका दिया। यह कैच उन्होंने आरसीबी की चेज के दौरान टपकाया, जब मेजबान टीम 206 रनों के टारगेट का पीछा कर रही थी। वॉशिंगटन सुंदर की इस गलती का खामियाजा पूरी गुजरात टाइटंस ने भुगता। विराट ने 81 रनों की धुआंधार पारी खेल आरसीबी की जीत की नींव रखी, साथ ही विराट ने ऑरेंज कैप पर भी कब्जा जमाया।
स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए, JioStar एक्सपर्ट गावस्कर ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ RCB के सफल रन चेज़ में टर्निंग पॉइंट का एनालिसिस किया, जिसमें इनिंग्स की शुरुआत में विराट कोहली का एक जरूरी कैच छूटने पर जोर दिया गया।
गावस्कर ने कहा, "सिराज की बॉलिंग पर विराट कोहली का वह कैच छूटने से गुजरात टाइटन्स को पक्का बहुत नुकसान हुआ। हम सब जानते हैं कि वह सिर्फ किंग ही नहीं, बल्कि चेज मास्टर भी हैं।"
गावस्कर ने कहा कि शुरुआती राहत मिलना बहुत जरूरी साबित हुआ। उन्होंने कहा, "आप उनका कैच पहली बॉल पर छोड़ देते हैं, तो वह पक्का आपको इसकी कीमत चुकाएंगे। उन्होंने ठीक यही किया।"
उन्होंने आगे कहा कि कोहली की बड़े टोटल चेज करने की काबिलियत उनके करियर की एक खास बात रही है। गावस्कर ने कहा, "बड़े टोटल को आसानी से चेज करना विराट का अपने पूरे करियर में ट्रेडमार्क बैटिंग स्टाइल रहा है।"
उन्होंने कहा, "एक समय पर... गेंद थोड़ी ग्रिप कर रही थी। गेंद थोड़ी पुरानी होने के बाद यह इतना आसान नहीं होता।"
अपने एनालिसिस के आखिर में, गावस्कर ने दबाव में कोहली की क्लास और कंसिस्टेंसी की तारीफ की। उन्होंने कहा, "यह आदमी खेल के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक है। उसने इसे आसान बना दिया।"
गावस्कर ने IPL 2026 में देवदत्त पडिक्कल की बैटिंग में सुधार की भी तारीफ की, उनकी बढ़ी हुई स्कोरिंग रेंज और बेंगलुरु के टॉप-ऑर्डर की ताकत पर इसके असर पर जोर दिया।
उन्होंने कगा, "देवदत्त पडिक्कल ने एक बेहतरीन पारी खेली। विराट कोहली ने मैच के बाद सही कहा कि पडिक्कल कुछ बहुत ही साफ-सुथरे क्रिकेटिंग शॉट मार रहे हैं। पहले, उन्हें एक ऑफसाइड खिलाड़ी के तौर पर देखा जाता था। उनके मुख्य स्कोरिंग एरिया कवर और मिड-ऑफ थे। वह ऑन-साइड पर संघर्ष करते थे। लेकिन अब उन्होंने उस लिमिटेशन को पार कर लिया है।
वह स्क्वायर के पीछे भी छक्के और बाउंड्री मार रहे हैं। इससे RCB की बैटिंग ताकत बढ़ती है। उनके पास नंबर तीन पर देवदत्त और नंबर चार पर कप्तान रजत पाटीदार हैं। दोनों पहली गेंद पर छक्के मार सकते हैं। यह अभी RCB के लिए एक बड़ा अंतर पैदा कर रहा है।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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