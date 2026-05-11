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सुनील गावस्कर ने मुंबई इंडियंस को दिया सख्त मशवरा, बोले- सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करो और...

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुनील गावस्कर ने मुंबई इंडियंस को IPL 2026 से बाहर होने के बाद एक सख्त मशवरा दिया है। गावस्कर ने कहा है कि अब सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करो, जिन्होंने अपना सब कुछ दिया है और युवाओं को बाकी बचे मैचों में मौका दो। 

सुनील गावस्कर ने मुंबई इंडियंस को दिया सख्त मशवरा, बोले- सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करो और...

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को आखिरी गेंद तक चले मुकाबले में धूल चटा दी। इस हार के साथ मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ्स में पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो गए और आधिकारिक तौर पर टीम प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो गई। 11 में से सिर्फ 3 ही मैच इस सीजन टीम जीत पाई है। इसके बाद पूर्व महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने एक तरह मुंबई इंडियंस को अपने सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप करने की सलाह दे दी है। उन्होंने मैनेजमेंट से अपील की है कि अब उनके पास पाने के लिए कुछ नहीं है, तो कम से कम युवा खिलाड़ियों को बाकी बचे मैचों में मौका दे देना चाहिए।

स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते जियोस्टार के एक्सपर्ट सुनील गावस्कर ने बाकी बचे सीजन के लिए एमआई से कहा है, "T20 क्रिकेट में उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। एक बार सीजन खत्म हो जाए, तो यह सही समय है कि ठीक से देखा जाए कि क्या गलत हुआ, लेकिन इस समय, मेरा मानना ​​है कि सीनियर खिलाड़ियों ने अपना सब कुछ दे दिया है। अब, यह सही मौका हो सकता है कि बचे हुए मैचों में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। इससे फ्रेंचाइजी को यह समझने में मदद मिलेगी कि ये युवा खिलाड़ी प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं और क्या वे उन पर दिखाए गए भरोसे को सही साबित कर सकते हैं या नहीं।"

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वहीं, आज होने वाले पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स मैच को लेकर गावस्कर ने बयान दिया, "मैं अब भी पंजाब किंग्स को ही सपोर्ट करूंगा। कभी-कभी, कुछ हार असल में टीम को रीसेट करने और लापरवाही से बचने में मदद कर सकती हैं। दूसरी ओर, दिल्ली कैपिटल्स ने वे मैच गंवाए हैं जो उन्हें जीतने चाहिए थे और यह इस सीज़न में उनके लिए बार-बार होने वाली समस्या रही है। पंजाब को पता होगा कि टूर्नामेंट का यह स्टेज कितना ज़रूरी है, और वे नहीं चाहेंगे कि एक और हार से उनके मन में शक पैदा हो। मैं अब भी पंजाब किंग्स और RCB को इस सीज़न के लिए अपने फाइनलिस्ट के तौर पर देखता हूं।"

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देखा जाए तो आरसीबी के खिलाफ मुंबई इंडियंस को अनुभव की कमी के चलते ही हार का सामना करना पड़ा। राज बावा ने आखिरी गेंद पर दो रन बचाने के लिए गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनसे गलती यह हो गई कि वह नॉन स्ट्राइक वाले एंड पर स्टंप्स के पास नहीं पहुंचे, जहां पर बल्लेबाज को रन आउट किया जा सकता था और फिर सुपर ओवर में गेम जाता, जहां एमआई के पास जीतने के चांस हो सकते थे।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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