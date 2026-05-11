सुनील गावस्कर ने मुंबई इंडियंस को दिया सख्त मशवरा, बोले- सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करो और...
सुनील गावस्कर ने मुंबई इंडियंस को IPL 2026 से बाहर होने के बाद एक सख्त मशवरा दिया है। गावस्कर ने कहा है कि अब सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करो, जिन्होंने अपना सब कुछ दिया है और युवाओं को बाकी बचे मैचों में मौका दो।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को आखिरी गेंद तक चले मुकाबले में धूल चटा दी। इस हार के साथ मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ्स में पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो गए और आधिकारिक तौर पर टीम प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो गई। 11 में से सिर्फ 3 ही मैच इस सीजन टीम जीत पाई है। इसके बाद पूर्व महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने एक तरह मुंबई इंडियंस को अपने सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप करने की सलाह दे दी है। उन्होंने मैनेजमेंट से अपील की है कि अब उनके पास पाने के लिए कुछ नहीं है, तो कम से कम युवा खिलाड़ियों को बाकी बचे मैचों में मौका दे देना चाहिए।
स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते जियोस्टार के एक्सपर्ट सुनील गावस्कर ने बाकी बचे सीजन के लिए एमआई से कहा है, "T20 क्रिकेट में उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। एक बार सीजन खत्म हो जाए, तो यह सही समय है कि ठीक से देखा जाए कि क्या गलत हुआ, लेकिन इस समय, मेरा मानना है कि सीनियर खिलाड़ियों ने अपना सब कुछ दे दिया है। अब, यह सही मौका हो सकता है कि बचे हुए मैचों में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। इससे फ्रेंचाइजी को यह समझने में मदद मिलेगी कि ये युवा खिलाड़ी प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं और क्या वे उन पर दिखाए गए भरोसे को सही साबित कर सकते हैं या नहीं।"
वहीं, आज होने वाले पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स मैच को लेकर गावस्कर ने बयान दिया, "मैं अब भी पंजाब किंग्स को ही सपोर्ट करूंगा। कभी-कभी, कुछ हार असल में टीम को रीसेट करने और लापरवाही से बचने में मदद कर सकती हैं। दूसरी ओर, दिल्ली कैपिटल्स ने वे मैच गंवाए हैं जो उन्हें जीतने चाहिए थे और यह इस सीज़न में उनके लिए बार-बार होने वाली समस्या रही है। पंजाब को पता होगा कि टूर्नामेंट का यह स्टेज कितना ज़रूरी है, और वे नहीं चाहेंगे कि एक और हार से उनके मन में शक पैदा हो। मैं अब भी पंजाब किंग्स और RCB को इस सीज़न के लिए अपने फाइनलिस्ट के तौर पर देखता हूं।"
देखा जाए तो आरसीबी के खिलाफ मुंबई इंडियंस को अनुभव की कमी के चलते ही हार का सामना करना पड़ा। राज बावा ने आखिरी गेंद पर दो रन बचाने के लिए गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनसे गलती यह हो गई कि वह नॉन स्ट्राइक वाले एंड पर स्टंप्स के पास नहीं पहुंचे, जहां पर बल्लेबाज को रन आउट किया जा सकता था और फिर सुपर ओवर में गेम जाता, जहां एमआई के पास जीतने के चांस हो सकते थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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