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आईपीएल 2026 के फाइनल में कौन सी 2 टीमें पहुंचेंगी? सुनील गावस्कर ने कर दी भविष्यवाणी

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पंजाब किंग्स ने इस सीजन में शानदार शुरुआत की थी लेकिन लगातार 3 हार के बाद अब वह लय खोती नजर आ रही है। हालांकि सुनील गावस्कर का मानना है कि अब भी पंजाब किंग्स को वह इस बार की फाइनलिस्ट टीम के तौर पर ही देख रहे हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की कि 2026 का फाइनल में RCB और PBKS के बीच खेला जा सकता है।

आईपीएल 2026 के फाइनल में कौन सी 2 टीमें पहुंचेंगी? सुनील गावस्कर ने कर दी भविष्यवाणी

आईपीएल 2026 में सोमवार को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। पिछले सीजन की रनर अप रही पंजाब किंग्स ने इस सीजन में शानदार शुरुआत की थी लेकिन लगातार 3 हार के बाद अब वह लय खोती नजर आ रही है। हालांकि महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मानना है कि अब भी पंजाब किंग्स को वह इस बार की फाइनलिस्ट टीम के तौर पर ही देख रहे हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की कि 2026 का फाइनल में आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच खेला जा सकता है।

डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी अब पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है और वह प्लेऑफ में पहुंचने के करीब है। रविवार को आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को हराकर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान हासिल किया। उसके साथ ही मुंबई इंडियंस इस सीजन में प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली दूसरी टीम बन गई। सुनील गावस्कर के हिसाब से आरसीबी इस बार भी फाइनल में दिख सकती है।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

पंजाब किंग्स फिलहाल 13 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है। इस सीजन के शुरुआती 7 मैचों में टीम अजेय रही थी। 6 में जीत हासिल की थी जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया था और दोनों टीमों को 1-1 अंक बांटने पड़े थे। पंजाब किंग्स को इस सीजन की पहली हार राजस्थान रॉयल्स के हाथों झेलनी पड़ी। उसके बाद वह लगातार 3 मैच हार चुकी है। राजस्थान के बाद गुजरात टाइटन्स और सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों भी उसे शिकस्त झेलनी पड़ी।

लगातार 3 हार के बावजूद सुनील गावस्कर को लगता है कि पंजाब किंग्स इस बार भी फाइनल तक का सफर करेगी। गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स के 'क्रिकेट लाइव' शो में कहा कि पंजाब किंग्स की बात करें तो कुछ हार अच्छी हैं। उससे असल में टीम को रीसेट करने में मदद मिलेगी।

गावस्कर ने साथ में यह भी कहा कि पंजाब किंग्स इस मैच की अहमियत को समझेगी और वह एक और हार तो कतई नहीं चाहेगी जिससे उन्हें 'खुद पर ही शक' होने लगे।

सुनील गावस्कर ने कहा, 'दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स ने भी मैच हारे हैं और उन्हें भी जीतना चाहिए। इस सीजन वे इस समस्या से जूझते रहे हैं। पंजाब को अब पता चलेगा कि टूर्नामेंट में ये चरण कितना महत्वपूर्ण है और वे एक अन्य हार से 'खुद पर संदेह' वाली नौबत नहीं चाहेंगे। मैं अब भी पंजाब किंग्स और आरसीबी को इस सीजन के फाइनलिस्ट के तौर पर देख रहा हूं।'

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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