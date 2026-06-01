ये हैं IPL की सबसे सफल टीमें और इन्होंने गंवाए हैं सबसे ज्यादा फाइनल; CSK ने डुबा रखा है नाम
आरसीबी ने भले ही लगातार दूसरा फाइनल आईपीएल का जीता है, लेकिन आरसीबी अभी भी दूसरी सबसे ज्यादा फाइनल हारने वाली टीम है। सबसे पहले नंबर पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जो 5 फाइनल हारी है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी आईपीएल के इतिहास की चौथी सबसे सफल टीम बन गई है। आरसीबी के पास अब कैबिनेट में 2 आईपीएल की ट्रॉफी हैं। सिर्फ चार ही टीम अब आरसीबी को मिलाकर ऐसी हैं, जिन्होंने दो या इससे ज्यादा ट्रॉफी जीती हैं। आईपीएल 2026 के फाइनल के बाद आप जान लीजिए कि किस टीम के खाते में कितनी ट्रॉफी हैं और कौन सी टीमें सबसे ज्यादा फाइनल आईपीएल का हारी हैं।
सबसे पहले बात चैंपियन टीमों की करें तो सबसे ऊपर नाम मुंबई इंडियंस का आएगा, जिन्होंने सबसे पहले पांच ट्रॉफी आईपीएल की जीती थीं। 2013, 2015, 2017, 2019 और फिर 2020 में एमआई ने रोहित शर्मा की कप्तानी में ट्रॉफी जीती थी। इसके बाद नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिसने एमएस धोनी की कप्तानी में बार पांच बार इस चैंपियनशिप को जीता है। सीएसके ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में खिताब जीता हुआ है। कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरी सबसे सफल टीम है, जिसने 3 ट्रॉफी आईपीएल में जीती हैं। दो बार गौतम गंभीर की कप्तानी में 2012 और 2014 में, जबकि 2024 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम चैंपियन बनी है।
आईपीएल के इतिहास की अब चौथी सबसे सफल टीम आरसीबी है। आरसीबी को रजत पाटीदार ने अपनी कप्तानी में लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाया है। 2025 और 2026 में टीम आईपीएल चैंपियन बनी है। इसके अलावा चार टीमों के खाते में एक-एक ट्रॉफी है। राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में, डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद ने 2009 में, सनराइजर्स हैदराबाद ने 2016 में और गुजरात टाइटन्स ने 2022 में इस ट्रॉफी को जीता हुआ है।
सबसे ज्यादा IPL चैंपियन बनने वाली टीमें
5 बार - मुंबई इंडियंस (2013, 2015, 2017, 2019, 2020)
5 बार - चेन्नई सुपर किंग्स (2010, 2011, 2018, 2021, 2023)
3 बार - कोलकाता नाइट राइडर्स (2012, 2014, 2024)
2 बार - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (2025, 2026)
1-1 बार - राजस्थान रॉयल्स (2008), डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद (2009), सनराइजर्स हैदराबाद (2016) और गुजरात टाइटन्स (2022)
वहीं, अगर बात आईपीएल के सबसे ज्यादा फाइनल हारने वाली टीमों की करें तो यहां चेन्नई सुपर किंग्स का नाम सबसे ऊपर है। चेन्नई ने भले ही पांच बार खिताब जीता है, लेकिन इतनी ही बार फाइनल गंवाया भी है। 3 बार खिताबी मैच में हार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने झेली है। लिस्ट में तीसरे पायदान पर संयुक्त रूप से सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स और अब गुजरात टाइटन्स का नाम शामिल है, क्योंकि इन टीमों ने 2-2 बार फाइनल गंवाया है। एक-एक बार मुंबई इंडियंस, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स को हार मिली है।
सबसे ज्यादा IPL फाइनल हारने वाली टीमें
5 हार - चेन्नई सुपर किंग्स (2008, 2012, 2013, 2015, 2019)
3 हार - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (2009, 2011, 2016)
2 हार - सनराइजर्स हैदराबाद (2018, 2024)
2 हार - पंजाब किंग्स (2014, 2025)
2 हार - गुजरात टाइटन्स (2023, 2026)
1-1 हार - मुंबई इंडियंस (2010), राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स (2017), कोलकाता नाइट राइडर्स (2021), दिल्ली कैपिटल्स (2020), राजस्थान रॉयल्स (2022)
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।