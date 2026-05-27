SRH vs RR Pitch Report: न्यू चंडीगढ़ में आज एलिमिनेटर मैच, बल्लेबाज बरसेंगे या गेंदबाज गरजेंगे? ये है पिच रिपोर्ट
SRH vs RR Pitch Report: आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स का दूसरा मुकाबला आज हैदराबाद और राजस्थान के बीच होगा। पिच रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि यह नॉकआउट मैच है।
SRH vs RR Pitch Report: आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स का दूसरा मुकाबला आज यानी 27 मई को खेला जाना है। ये एलिमिनेटर मैच है, जिसे हारने वाली टीम टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाएगी। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला है। जीतने वाली टीम क्वालीफायर 2 में गुजरात टाइटन्स से भिड़ेगी। वह मैच भी नॉकआउट होगा, जिसे जीतकर टीम फाइनल में पहुंचेगी। ऐसे में यह मुकाबला बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। ऐसे में जान लीजिए कि न्यू चंडीगढ़ में होने वाले मैच में पिच का मिजाज कैसा होगा? बल्लेबाज रन बनाएंगे या फिर गेंदबाज कहर बरपाएंगे?
न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अब तक इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 15 मुकाबले खेले गए हैं। सभी मुकाबलों का नतीजा निकला है। 7 मैचों में उन टीमों को जीत मिली है, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की, जबकि 8 मैचों में रन चेज करते हुए टीमों को जीत मिली है। टॉस एक बड़ा फैक्टर यहां माना जाता है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 10 मैच टॉस जीतने वाली टीमों ने जीते हैं, जबकि सिर्फ 5 मैच ही टॉस हारने वाली टीम जीती है। ऐसे में यह एक बड़ा पहलू इस मैच का होगा।
पहली पारी का औसत स्कोर इस मैदान पर 181 है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां बड़े-बड़े स्कोर बनते हैं। हैरानी की बात यह भी है कि दूसरी पारी का स्कोर यहां और भी ज्यादा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रन चेज यहां आसान होती है। इस मैदान पर सभी मैच इम्पैक्ट प्लेयर के रूल को आने के बाद ही आयोजित हुए हैं तो यहां इस औसत स्कोर में कुछ ज्यादा नहीं जोड़ा जा सकता। 9.31 के इकॉनमी रेट से यहां गेंदबाज रन लुटाए हैं, जबकि विकेट लेने के लिए करीब 27 रनों का इंतजार गेंदबाजों को करना पड़ता है। यही यहां गेंदबाजों का औसत है।
पेसर्स यहां करीब 65 फीसदी विकेट निकालते हैं, जबकि स्पिनरों को 35 फीसदी के आसपास विकेट मिलते हैं। इससे कहा जा सकता है कि स्पिनर भी यहां अच्छा कर सकते हैं। दोनों टीमों के पास अच्छे पेसर्स हैं और ठीकठाक स्पिनर भी हैं। ऐसे में असली लड़ाई बल्लेबाजों के बीच होगी, क्योंकि दोनों टीमों के पास एक से एक धुरंधर बल्लेबाज है। एक तरफ अभिषेक शर्मा होंगे तो दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी का जलवा देखने को मिल सकता है। ईशान किशन और ध्रुव जुरेल के बीच भी एक द्वंद देखने को मिलेगा। ट्रैविस हेड और यशस्वी जायसवाल भी एक दिलचस्प लड़ाई ओपनर के तौर पर होगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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