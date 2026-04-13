SRH vs RR LIVE Score: क्या राजस्थान के जीत के पंजे को रोक पाएगी हैदराबाद टीम? वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी नजरें

13 Apr 2026, 05:01:03 PM IST
SRH vs RR Live Score: क्या शनााका को मिलेगा मौका?
सैम करन के बाहर होने के बाद आरआर ने टूर्नामेंट की शुरुआत में ही उनकी जगह दसुन शनाका को शामिल किया था। हालांकि, यह देखना बाकी है कि श्रीलंकाई ऑलराउंडर को जल्द ही मौका मिलता हैं या नहीं। उनके आने से उनके मिडिल ऑर्डर की हिटिंग पावर बढ़ेगी। साथ ही आरआर को एक और बॉलिंग ऑप्शन मिलेगा।
13 Apr 2026, 04:41:46 PM IST
SRH vs RR Live Score: राजस्थान रॉयल्स का स्क्वॉड
रियान पराग (कप्तान), रवि सिंह, अमन पेराला, शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, सैम कुरेन, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप सेन, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस।
13 Apr 2026, 04:33:58 PM IST
SRH vs RR Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वॉड
ईशान किशन (कप्तान और विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, हर्ष दुबे, क्रेन्स फुलेट्रा, ट्रेविस हेड, प्रफुल हिंगे, हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, इशान मलिंगा, कामिंदु मेंडिस, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, डेविड पेन, साकिब हुसैन, शिवम मावी, शिवांग कुमार, रविचंद्रन स्मरण, ओंकार तरमाले, जयदेव उनादकट, अनिकेत वर्मा और जीशान अंसारी, अमित कुमार, सलिल अरोड़ा, ब्राइडन कार्स, पैट कमिंस।