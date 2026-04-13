SRH vs RR LIVE Score: क्या राजस्थान के जीत के पंजे को रोक पाएगी हैदराबाद टीम? वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी नजरें

आरआर ने जारी सीजन में लगभग हर विभाग में अपना दबदबा दिखाया है। टीम के पास खतरनाक शीर्षक्रम और बेहद संतुलित गेंदबाजी आक्रमण है। टीम की सफलता में यशस्वी जायसवाल और किशोर स्टार वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार सलामी जोड़ी की अहम भूमिका रही है, जिन्होंने पावरप्ले में लगातार विरोधी टीम के आक्रमण को ध्वस्त किया है। जायसवाल और सूर्यवंशी की निडर बल्लेबाजी ने उन्हें सीजन की सबसे खतरनाक जोड़ियों में से एक बना दिया है। सूर्यवंसी फिलहाल आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन (200) बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर हैं। सोमवार को भी उनपर नजरें रहेंगी। तीसरे नंबर पर ध्रुव जुरेल ने स्थिरता दी है। दूसरी ओर, एसआरएच का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव वाला रहा है। टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही है। एसआरएच अपनी पुरानी रणनीति पर चल रही है। वे तेज शुरुआत के लिए ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी पर निर्भर हैं लेकिन दोनों ही लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। ईशान भी अपनी शुरुआती पारी के बाद खराब फॉर्म में हैं।