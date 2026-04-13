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SRH vs RR LIVE Score: क्या राजस्थान के जीत के पंजे को रोक पाएगी हैदराबाद टीम? वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी नजरें

SRH vs RR Live Score, Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Today Match Updates: आज आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स मुकाबला खेला जाना है। एसआरएच हार की नजर हार की हैट्रिक से बचने पर होगी।

SRH vs RR LIVE Score: क्या राजस्थान के जीत के पंजे को रोक पाएगी हैदराबाद टीम? वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी नजरें

SRH vs RR Live Score

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान | Mon, 13 Apr 2026 05:01 PM IST
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SRH vs RR Live Score: आज सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) और राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के बीच आईपीएल का 2026 का 21वां मुकाबला खेल जाएगा। दोनों टीमों की शाम साढ़े सात बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में टक्कर होगी। टॉस सात बजे होगा। एसआरएच और आरआर मौजूदा सीजन में अपना पांचवा मैच खेलने उतरेंगी। रियान पराग की आगुवाई वाली राजस्थान टीम विजय रथ पर सवार है। आरआर लगातार चार मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर काबिज है। उसके खाते में आठ अंक हैं। आरआर ने अब तक चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस और और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मात दी है। ईशान किशन की कप्तानी वाली हैदराबाद टीम के चार मैचों में सिर्फ दो अंक हैं और तालिका में सातवें स्थान पर है। आरआर को पिछले दो मुकाबलों में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा।

वैभव सूर्यवंशी पर फिर रहेंगी नजरें

आरआर ने जारी सीजन में लगभग हर विभाग में अपना दबदबा दिखाया है। टीम के पास खतरनाक शीर्षक्रम और बेहद संतुलित गेंदबाजी आक्रमण है। टीम की सफलता में यशस्वी जायसवाल और किशोर स्टार वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार सलामी जोड़ी की अहम भूमिका रही है, जिन्होंने पावरप्ले में लगातार विरोधी टीम के आक्रमण को ध्वस्त किया है। जायसवाल और सूर्यवंशी की निडर बल्लेबाजी ने उन्हें सीजन की सबसे खतरनाक जोड़ियों में से एक बना दिया है। सूर्यवंसी फिलहाल आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन (200) बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर हैं। सोमवार को भी उनपर नजरें रहेंगी। तीसरे नंबर पर ध्रुव जुरेल ने स्थिरता दी है। दूसरी ओर, एसआरएच का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव वाला रहा है। टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही है। एसआरएच अपनी पुरानी रणनीति पर चल रही है। वे तेज शुरुआत के लिए ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी पर निर्भर हैं लेकिन दोनों ही लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। ईशान भी अपनी शुरुआती पारी के बाद खराब फॉर्म में हैं।

13 Apr 2026, 05:01:03 PM IST

SRH vs RR Live Score: क्या शनााका को मिलेगा मौका?

सैम करन के बाहर होने के बाद आरआर ने टूर्नामेंट की शुरुआत में ही उनकी जगह दसुन शनाका को शामिल किया था। हालांकि, यह देखना बाकी है कि श्रीलंकाई ऑलराउंडर को जल्द ही मौका मिलता हैं या नहीं। उनके आने से उनके मिडिल ऑर्डर की हिटिंग पावर बढ़ेगी। साथ ही आरआर को एक और बॉलिंग ऑप्शन मिलेगा।

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13 Apr 2026, 04:41:46 PM IST

SRH vs RR Live Score: राजस्थान रॉयल्स का स्क्वॉड

रियान पराग (कप्तान), रवि सिंह, अमन पेराला, शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, सैम कुरेन, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप सेन, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस।

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13 Apr 2026, 04:33:58 PM IST

SRH vs RR Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वॉड

ईशान किशन (कप्तान और विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, हर्ष दुबे, क्रेन्स फुलेट्रा, ट्रेविस हेड, प्रफुल हिंगे, हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, इशान मलिंगा, कामिंदु मेंडिस, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, डेविड पेन, साकिब हुसैन, शिवम मावी, शिवांग कुमार, रविचंद्रन स्मरण, ओंकार तरमाले, जयदेव उनादकट, अनिकेत वर्मा और जीशान अंसारी, अमित कुमार, सलिल अरोड़ा, ब्राइडन कार्स, पैट कमिंस।

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