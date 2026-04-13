वैभव सूर्यवंशी के आउट होते ही ऐसा था काव्या मारन रिएक्शन, देखते ही देखते हुआ वायरल
वैभव के आउट होते ही सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन का खुशी के मारे झूम गईं। वे इस 15 वर्षीय वंडर बॉय के आउट होने से बेहद खुश नजर आईं और सोशल मीडिया पर उनका रिएक्शन देखते ही देखते वायरल हो गया। इससे पहले अभिषेक के शून्य पर आउट होने से वे मायूस दिखी थीं।
आईपीएल 2026 के 21वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से डेब्यू करने वाले गेंदबाज प्रफ्फुल हिंगे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने पहले ही ओवर में तीन विकेट झटके। पारी का पहला ओवर डालने आए हिंगे ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ही वैभव सूर्यवंशी को विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराया। उन्होंने एक ही ओवर में तीन विकेट झटके।
वैभव के आउट होने से झूम उठीं काव्या मारन
वैभव के आउट होते ही सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन का खुशी के मारे झूम गईं। वे इस 15 वर्षीय वंडर बॉय के आउट होने से बेहद खुश नजर आईं और सोशल मीडिया पर उनका रिएक्शन देखते ही देखते वायरल हो गया। काव्या मारन ने हिंगे के पहले ओवर में ध्रुव जुरेल और लहुआन-ड्रे प्रेटोरियस के आउट होने को भी सेलिब्रेट किया, लेकिन वैभव के आउट होने के बाद उनका रिएक्शन देखने लायक था। वे काफी खुश नजर आई थीं।
अभिषेक के आउट होने से हो गई थीं मायूस
इस मैच में टॉस जीतने के बाद राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और सनराइजर्स हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। पिछले चार मैचों में तीन में हार झेलने के बाद आई हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा से काफी उम्मीद थी, लेकिन वे जोफ्रा आर्चर की पहली ही गेंद पर आउट होकर चलते बने। अभिषेक के आउट होने के बाद काव्या काफी मायूस नजर आई थीं और उस मोमेंट का भी रिएक्शन सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया था। तब काव्या मारन काफी दुखी नजर आई थीं। हालांकि, अभिषेक के आउट होने के बाद ईशान ने पारी को संभाला और नीतीश रेड्डी के अच्छे फिनिश के बाद टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया था।
टीम के ऑलराउंड प्रदर्शन से खुश
आज के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में ईशान किशन के 91 और हेनरिक क्लासेन के 40 रनों की पारियों और अंत में नीतीश कुमार रेड्डी के कैमियो की मदद से 6 विकेट के नुकसान पर 216 रन बनाने में सफल रही। इसके जवाब में आईपीएल 2026 में अब तक अपराजित रही राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पहले ही ओवर में तीन विकेट गवां दिए और अब हालत ये है कि टीम ने 16वें ओवर में 129 रनों के स्कोर पर 7 विकेट खो दिए हैं और अपनी पहली हार की ओर अग्रसर है। सनराइजर्स हैदराबाद के इस ऑलराउंड प्रदर्शन से मैदान पर मौजूद काव्या मारन काफी खुश नजर आई हैं। हैदराबाद के लिए इस सीजन यह उनकी दूसरी जीत होगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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