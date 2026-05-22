SRH vs RCB Pitch Report: हैदराबाद की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, बल्लेबाज-गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा? जानें

SRH vs RCB Pitch Report- सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आज का आईपीएल मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। एसआरएच वर्सेस आरसीबी मैच शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।

SRH vs RCB Pitch Report- सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2026 का 67वां मैच आज यानी शुक्रवार, 22 मई को खेला जाना है। एसआरएच बनाम आरसीबी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -पैट कमिंस और रजत पाटीदार- आधा घंटा पहले यानी 7 बजे मैदान पर उतरेंगे। रजत पाटीदार फिट होकर टीम में आज वापसी करेंगे। प्लेऑफ के लिए हैदराबाद और बेंगलुरु दोनों टीमें क्वालीफाई कर चुकी है। आरसीबी ने नंबर-1 की पोजिशन भी कन्फर्म कर ली है। आज एसआरएच टॉप-2 में जगह बनाने के इरादे से उतरेगी। आईए एक नजर एसआरएच वर्सेस आरसीबी पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

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SRH vs RCB पिच रिपोर्ट हैदराबाद में SRH vs RCB के मैच के लिए पिच नंबर 2 का इस्तेमाल किया जाएगा। यह इस मैदान की हाईस्कोरिंग पिचों में से एक है। दोनों टीमों में जबरदस्त हिटर होने की वजह से रनों की बरसात होने की संभावना है। IPL 2026 में पिछली दो बार जब इस पिच पर मैच हुआ था, तो SRH ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 2 विकेट पर 242 और पंजाब किंग्स के खिलाफ 4 विकेट पर 234 रन बनाए थे। SRH ने यह दोनों गेम पहले बैटिंग करते हुए जीते थे। ऐसे में आज के मैच में भी टॉस जीतने वाले कप्तान की नजरें पहले बैटिंग करने पर होगी।

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम IPL रिकॉर्ड मैच- 89

पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 39 (43.82%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 49 (55.06%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 32 (35.96%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 56 (62.92%)

बिना रिज़ल्ट वाले मैच- 1 (1.12%)

हाईएस्ट स्कोर- 286/6

लोएस्ट स्कोर- 80

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 160/3

औसत रन प्रति विकेट- 27.43

औसत रन प्रति ओवर- 8.43

पहले बैटिंग करते हुए औसत स्कोर- 165.51

SRH vs RCB हेड टू हेड सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आमना सामना आईपीएल में कुल 27 बार हुआ है, जिसमें दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है। एसआरएच ने 14 तो आरसीबी ने इस दौरान 12 मैच जीते हैं। इस सीजन यह दोनों की दूसरी भिड़ंत है, पहली बार में आरसीबी ने 6 विकेट से बाजी मारी थी।

SRH vs RCB स्क्वॉड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु स्क्वॉड: जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेट कीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, जॉर्डन कॉक्स, अभिनंदन सिंह, स्वप्निल सिंह, कनिष्क चौहान, फिलिप सॉल्ट, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल, रिचर्ड ग्लीसन, जैकब डफी