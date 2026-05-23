SRH vs RCB Highlights: कौन जीता कल का मैच? बेंगलुरु बना टेबल टॉपर; ऑरेन्ज-पर्पल कैप में कौन आगे
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम लीग स्टेज में 18 अंक और सबसे बेहतर नेट रन रेट की मदद से पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रही है। वहीं पहले क्वालीफायर में टीम का सामना गुजरात से होगा। हैदराबाद कम नेट रन रेट की वजह से टॉप-2 में जगह नहीं बना सका।
सनराइजर्स हैदराबाद की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ अपना आखिरी लीग मुकाबला जीतकर भी टॉप-2 की रेस में पीछे रह गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम हैदराबाद के खिलाफ मैच में 166 रन बनाते ही सबसे ज्यादा नेट रन रेट के साथ टेबल टॉपर बन गई है। बेंगलुरु, गुजरात और हैदराबाद के 18-18 अंक हैं लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण बेंगलुरु और गुजरात की टीमें टॉप-2 में जगह बनाने में सफल हुईं हैं, जबकि हैदराबाद को एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। शुक्रवार को आईपीएल 2026 के 67वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन के अर्धशतक की मदद से 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 255 रन बनाए। इसके जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अच्छी शुरुआत के बावजूद 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 200 रन ही बना सकी। हालांकि हार के बावजूद बेंगलुरु को नुकसान नहीं हुआ और उसने लीग स्टेज शीर्ष पर रहते हुए खत्म किया। अब पहले क्वालीफायर में आरसीबी का सामना 26 मई को धर्मशाला में गुजरात टाइटन्स से होगा। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद 27 मई को एलिमिनेटर में खेलेगी।
हाईस्कोरिंग मुकाबले में ईशान किशन बने प्लेयर ऑफ द मैच
सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन लगातार दूसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। ईशान किशन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में 46 गेंद में 79 रन बनाए। वह अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हुए। ईशान किशन ने अपनी पारी में 8 चौके और तीन छक्के लगाए। उन्होंने अभिषेक के साथ 52, हेनरिक क्लासेन के साथ 48 गेंद में 113 और फिर नितीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर 22 गेंद में 45 रन की साझेदारी की। इससे पहले ईशान किशन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में भी प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। उन्होंने इस मैच में 47 गेंद में सात चौके और तीन छक्के की मदद से 70 रन की बेहतरीन पारी खेली थी।
हैदराबाद ने ठोके 255 रन
सनराइजर्स हैदराबाद ने उम्मीद के मुताबिक फिर चौकों छक्कों की बरसात की। हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन ने अर्धशतक लगाया। इन तीनों खिलाड़ियों की दमदार पारियों की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर मे 4 विकेट खोकर 255 रन बनाए। अभिषेक और ट्रेविस हेड की जोड़ी ने फिर दमदार शुरुआत दी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 45 रन की साझेदारी हुई। हेड ने 16 गेंद में 26 रन बनाए। इसके बाद अभिषेक और ईशान ने पारी को संभाला और दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 26 गेंद में 52 रन की पार्टनरशिप हुई। अभिषेक ने 22 गेंद में 56 रन बनाए। हेनरिक क्लासेन और किशन ने बीच के ओवरों में ताबड़तोड़ बैटिंग की। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 48 गेंद में 113 रन जोड़े। क्लासेन 24 गेंद में 51 रन बनाकर आउट हुए। ईशान किशन ने 46 गेंद में नाबाद 79 रन बनाए। नितीश रेड्डी ने 12 गेंद में दमदार 29 रन बनाए। बेंगलुरु के लिए रसिख सलाम ने दो, क्रुणाल पांड्या और सुयश शर्मा ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
बेंगलुरु के बल्लेबाजों का फीका प्रदर्शन
256 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने नई सलामी जोड़ी को मैदान पर उतारा। विराट कोहली के साथ वेंकटेश अय्यर मैदान पर उतरे। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी हुई। वेंकटेश अय्यर ने 19 गेंद में 44 और विराट कोहली 11 गेंद में 15 रन ही बना सके। देवदत्त पडिकल ने 14 गेंद में 21 रन का योगदान दिया। इसके बाद रजत पाटीदार और क्रुणाल ने काफी धीमी गति से रन बनाए। कप्तान रजत पाटीदार (56 रन) और कृणाल पंड्या (नाबाद 41) के बीच चौथे विकेट के लिए 58 गेंद में 84 रन की भागीदारी से आरसीबी ने 20 ओवर में चार विकेट पर 200 रन बनाकर हारने के बावजूद पहला स्थान सुनिश्चित किया।
पॉइंट्स टेबल में RCB टॉपर
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (प्लस 0.783), गुजरात टाइटंस (प्लस 0.695) और सनराइजर्स हैदराबाद (प्लस 0.524) के 18-18 अंक हैं लेकिन नेट रन रेट से क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। पहले क्वालीफायर में आरसीबी का सामना 26 मई को धर्मशाला में गुजरात टाइटन्स से होगा। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद 27 मई को एलिमिनेटर में खेलेगी। आरसीबी से पहले गुजरात टाइटंस ने एक दिन पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स पर बड़ी जीत दर्ज करते हुए क्वालिफ़ायर-1 में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली थी।
IPL 2026 पॉइंट्स टेबल
|स्थिति
|टीम
|कुल मैच
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|नेट रन रेट
|अंक
|हालिया फॉर्म
|1
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|14
|9
|5
|0
|0.783
|18
|LWWWL
|2
|गुजरात टाइटंस
|14
|9
|5
|0
|0.695
|18
|WLWWW
|3
|सनराइजर्स हैदराबाद
|14
|9
|5
|0
|0.524
|16
|WWLWL
|4
|राजस्थान रॉयल्स
|13
|7
|6
|0
|0.083
|14
|WLLLW
|5
|पंजाब किंग्स
|13
|6
|6
|1
|0.227
|13
|LLLLL
|6
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|13
|6
|6
|1
|0.011
|13
|WWLWW
|7
|चेन्नई सुपर किंग्स
|14
|6
|8
|0
|-0.345
|12
|LLLWW
|8
|दिल्ली कैपिटल्स
|13
|6
|7
|0
|-0.871
|12
|WWLLW
|9
|मुंबई इंडियंस
|13
|4
|9
|0
|-0.510
|8
|LWLWL
|10
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|13
|4
|9
|0
|-0.702
|8
|LWLWL
किसके पास ऑरेन्ज कैप
गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन के पास इस समय ऑरेन्ज कैप है। वह आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। साई ने 14 मैचों में 638 रन बनाए हैं। दूसरे स्थान पर शुभमन गिल हैं। गुजरात के कप्तान ने 13 मैचों में 616 रन बनाए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर हेनरिक क्लासेन पहुंच गए हैं, जिनके नाम 14 मैचों में 606 रन हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 13 मैचों में 579 रन बनाए हैं।
पर्पल कैप में कौन आगे?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 14 मैचों में 24 विकेट चटकाए हैं। शुक्रवार को हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में उन्हें विकेट नहीं मिला। उन्होंने 4 ओवर में 51 रन लुटाए। दूसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा है। उन्होंने 14 मैचों में 24 विकेट चटकाए हैं। अंशुल कंबोज ने 14 मैचों में 21 विकेट लिए हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।