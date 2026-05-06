SRH vs PBKS Pitch Report: हैदराबाद में क्या आज फिर आएगी रनों की सुनामी? जानिए क्या कहती है पिच रिपोर्ट
SRH vs PBKS Pitch Report: हैदराबाद वर्सेस पंजाब मैच के रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि यहां टेबल टॉपर बनने की लड़ाई है। ऐसे में जान लीजिए कि हैदराबाद की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है?
SRH vs PBKS Pitch Report: आईपीएल 2026 में आज का मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। दो दमदार और पावर हिटिंग के लिए फेमस टीमें मुकाबला खेलने उतरेंगी। एक तरफ मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद होगी, जबकि दूसरी तरफ पंजाब किंग्स होगी, जो टेबल टॉपर भी है। पंजाब किंग्स जीती तो टेबल टॉपर बनी रहेगी, जबकि हारी तो फिर सनराइजर्स हैदराबाद नंबर वन बन जाएगी। ऐसे में यह साख की लड़ाई भी है। यही कारण है कि मैच के रोमांचक होने की उम्मीद है। इससे पहले जान लीजिए कि हैदराबाद की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है? क्या गेंदबाज यहां कहर पाएंगे या फिर बल्लेबाजों की तूती बोलेगी?
हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में अब तक 88 मुकाबले आईपीएल के खेले जा चुके हैं। इनमें से 38 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, जबकि 49 मैचों में उन टीमों को जीत मिली है, जिन्होंने रनों का पीछा किया है। 55 फीसदी से ज्यादा मैच रन चेज करते हुए टीमों ने जीते हैं। इससे साफ है कि यहां पर अंडर लाइट्स रन चेज आसान होती है। 5 मुकाबले इस सीजन इस मैदान पर अब तक हुए हैं, जिनमें दो ही मैचों में रन चेज में जीत मिली है। तीन मैचों में बड़ा स्कोर बनाकर डिफेंड भी किया गया है।
हालांकि, टॉस को लेकर मामला यहां उलटा नजर आता है। टॉस जीतने वाली टीमों ने कम मैच जीते हैं, जबकि हारने वाली टीम ज्यादा मैच जीती है। टॉस हारने वाली टीम का मैच जीतने का प्रतिशत साढ़े 62 फीसदी है, जबकि टॉस जीतने वाली टीम का मैच जीतने का प्रतिशत 36.36 फीसदी है। एक मुकाबला यहां बेनतीजा भी रहा है। इस तरह टॉस की भूमिका यहां कैसी रहती है यह तो पता नहीं, लेकिन टॉस जीतकर गेंदबाजी अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि आंकड़े यही बता रहे हैं कि रन चेज में जीत मिलती है।
पहली पारी का औसत स्कोर आईपीएल में इस ग्राउंड पर 165 के करीब है, जो आपको कम लग रहा होगा, लेकिन औसत को किनारे रख दें और पिछले कुछ सालों के स्टैट्स पर जाएं और इसमें इम्पैक्ट प्लेयर की भूमिका भी जोड़ लें तो फिर आप पाएंगे कि 200 रन भी कम हैं। 286 रन तक इस मैदान पर एक पारी में बन चुके हैं। गेंदबाज यहां 8.40 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन लुटाते हैं, जबकि औसत रन प्रति विकेट 27.30 है, जो टी20 क्रिकेट में उतना अच्छा नहीं है। ऐसे में यह रन बनने की पूरी संभावना है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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