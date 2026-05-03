SRH vs KKR Pitch Report: हैदराबाद की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज? बल्लेबाज-गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा; जानें

SRH vs KKR Pitch Report: सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज का आईपीएल मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। हैदराबाद वर्सेस कोलकाता मैच साढ़े तीन बजे शुरू होगा।

SRH vs KKR Pitch Report: सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2026 का 45वां मैच आज यानी रविवार, 3 मई को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। हैदराबाद वर्सेस कोलकाता मैच भारतीय समयानुसार 3 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -पैट कमिंस और अजिंक्य रहाणे- आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद की नजरें इस मैच को जीतकर टेबल टॉपर बनने पर होगी। फिलहाल उनके खाते में 12 अंक है और वह पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर हैं। पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ पहले पायदान पर है। अगर आज कोलकाता नाइट राइडर्स यह मैच हारती है तो वह आईपीएल 2026 से बाहर हो सकती है। आईए एक नजर एसआरएच वर्सेस केकेआर पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

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SRH vs KKR पिच रिपोर्ट हैदराबाद में आज बहुत गर्मी रहने वाली है। दोपहर में टेम्परेचर 40 डिग्री तक रहने का अनुमान है। ऐसे में खिलाड़ियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हैदराबाद वर्सेस कोलकाता मैच पिच 3 पर खेला जाएगा, जिसका इस्तेमाल इस सीजन में RR और CSK के खिलाफ मैच के लिए पहले ही किया जा चुका है। हालांकि दोनों मैच लाइट्स में खेले गए, लेकिन पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने उन्हें जीता। इसका मतलब यह हो सकता है कि पिच धीमी होगी, लेकिन जैसा कि हाल का इतिहास बताता है, यह IPL में मीडियम टोटल की गारंटी नहीं है। हैदराबाद में तो बिल्कुल नहीं।

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम IPL रिकॉर्ड मैच- 87

पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 38 (43.68%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 48 (55.17%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 32 (36.78%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 54 (62.07%)

बिना रिजल्ट वाले मैच- 1 (1.15%)

हाईएस्ट स्कोर- 286/6

लोएस्ट स्कोर- 80

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 160/3

एवरेज रन पर विकेट- 27.32

एवरेज रन पर ओवर- 8.39

एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 164.73

SRH vs KKR हेड टू हेड सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल इतिहास में कुल 31 मैच खेले गए हैं, जिसमें 20 मैच जीतकर केकेआर ने बढ़त बनाई हुई है। वहीं एसआरएच को उनके खिलाफ 11 ही जीत मिली है। इस सीजन हैदराबाद की टीम गजब के फॉर्म में है, ऐसे में वह कोलकाता को 12वीं बार पटखनी देना चाहेगी। पिछले 6 मुकाबलों में कोलकाता ने हैदराबाद को 4 बार धूल चटाई है।

SRH vs KKR स्क्वॉड सनराइजर्स हैदराबाद स्क्वॉड: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, इशान किशन (विकेट कीपर), हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, पैट कमिंस (कप्तान), हर्ष दुबे, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे, इशान मलिंगा, अनिकेत वर्मा, स्मरण रविचंद्रन, लियाम लिविंगस्टोन, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, कामिंडू मेंडिस, गेराल्ड कोएट्ज़ी, दिलशान मदुशंका, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी, क्रेन्स फुलेत्रा, ओंकार तरमाले, आरएस अंबरीश, अमित कुमार