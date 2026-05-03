SRH vs KKR LIVE Score: नंबर-1 बनने की फिराक में हैदराबाद टीम, क्या रहाणे ब्रिगेड ले पाएगी बदला?

3 May 2026, 12:30:45 PM IST
SRH vs KKR Live Score: कोलकाता नाइट राइडर्स स्क्वॉड
अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रिंकू सिंह, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, तेजस्वी दहिया, रचिन रवींद्र, आकाश दीप, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती, कैमरन ग्रीन, मथीशा पथिराना, ब्लेसिंग मुजाराबानी, नवदीप सैनी, प्रशांत सोलंकी, फिन एलन, दक्ष कामरा, कार्तिक त्यागी। सार्थक रंजन, सौरभ दुबे, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह।
3 May 2026, 12:04:57 PM IST
SRH vs KKR Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद स्क्वॉड
पैट कमिंस (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), ट्रैविस हेड, रविचंद्रन अश्विन, अनिकेत वर्मा, अभिषेक शर्मा, हर्ष दुबे, क्रेन्स फुलेट्रा, लियाम लिविंगस्टोन, कामिंडु मेंडिस, दिलशान मदुशंका, ईशान मलिंगा, ओंकार तरनाले, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी।, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, शिवम मावी, शिवांग कुमार, अमित कुमार, गेराल्ड कोएत्जी, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन।