SRH vs KKR LIVE Score: नंबर-1 बनने की फिराक में हैदराबाद टीम, क्या रहाणे ब्रिगेड ले पाएगी बदला?

SRH vs KKR Live Score, Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders Match Updates: सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2026 का 45वां मैच खेला जाना है। हैदराबाद टीम नंबर-1 बनने की फिराक में होगी।

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 03 May 2026 12:30 PM IST
SRH vs KKR Live Score: आज आईपीएल 2026 में डबल हेडर यानी दो मैच हैं। दिन का पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों की दोपहर साढ़े तीन बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में टक्कर होगी। टॉस तीन बजे होगा। एसआरएच और केकेआर मौजूदा सीजन में दूसरी बार भिड़ेंगी। एसआरएच ने दो अप्रैल को आयोजित मैच में केकेआर को 65 रनों से रौंदा था। केकेआर रविवार को हार का बदलना लेने की फिराक में होगी। हालांकि, ऐसा करना आसान नहीं होगा। हैदराबाद टीम लगातार पांच मैच जीतकर अंक तालिका में तीसरे पायदान पर है। उसने 9 मैचों में से छह अपने नाम किए। एसआरएच की नजर अब छठी जीत और तालिका में नंबर-1 बनने पर होगी। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली केकेआर तालिका में आठवें स्थान पर है। उसने आठ मैचों से सिर्फ दो जीते हैं। रहाणे ब्रिगेड को यह जीत अपने पिछले दो मैचों में ही नसीब हुई है।

SRH की मजबूत बल्लेबाजी से निपटना कठिन

एसआरएच की मजबूत बल्लेबाजी को देखते हुए केकेआर के गेंदबाजों को उन पर अंकुश लगाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन अच्छी लय में दिखे हैं। जारी सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अभिषेक (425) दूसरे जबकि क्लासेन (414) तीसरे नंबर पर हैं। ईशान किशन के रूप में हैदराबाद के पास एक और विस्फोटक बल्लेबाज है। ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ट्रैविस हेड ने भी पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 76 रन बनाकर फॉर्म में शानदार वापसी की। एसआरएच ने मुंबई के सामने243 रन का टारगेज चेज किया था। नियमित कप्तान पैट कमिंस की वापसी से हैदराबाद की गेंदबाजी को मजबूती मिली है। वहीं, केकेआर को कमजोर तेज गेंदबाजी आक्रमण और स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती का नहीं चल पाने से नुकसान उठाना पड़ा है।

3 May 2026, 12:30:45 PM IST

SRH vs KKR Live Score: कोलकाता नाइट राइडर्स स्क्वॉड

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रिंकू सिंह, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, तेजस्वी दहिया, रचिन रवींद्र, आकाश दीप, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती, कैमरन ग्रीन, मथीशा पथिराना, ब्लेसिंग मुजाराबानी, नवदीप सैनी, प्रशांत सोलंकी, फिन एलन, दक्ष कामरा, कार्तिक त्यागी। सार्थक रंजन, सौरभ दुबे, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह।

3 May 2026, 12:04:57 PM IST

SRH vs KKR Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद स्क्वॉड

पैट कमिंस (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), ट्रैविस हेड, रविचंद्रन अश्विन, अनिकेत वर्मा, अभिषेक शर्मा, हर्ष दुबे, क्रेन्स फुलेट्रा, लियाम लिविंगस्टोन, कामिंडु मेंडिस, दिलशान मदुशंका, ईशान मलिंगा, ओंकार तरनाले, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी।, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, शिवम मावी, शिवांग कुमार, अमित कुमार, गेराल्ड कोएत्जी, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन।

