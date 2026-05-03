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पूरी तरह से जमीन पर नहीं रख पा रहे थे पैर, तब भी KKR के लिए की मैच जिताऊ गेंदबाजी, बने प्लेयर ऑफ द मैच

May 03, 2026 09:14 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल किए और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम किया। उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अपनी चोट के बारे में भी अपडेट दिया।

पूरी तरह से जमीन पर नहीं रख पा रहे थे पैर, तब भी KKR के लिए की मैच जिताऊ गेंदबाजी, बने प्लेयर ऑफ द मैच

रविवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में केकेआर ने एसआरएच को 7 विकेट से बुरी तरह हरा दिया है। इस मैच में केकेआर के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और हैदराबाद के बल्लेबाजों को 165 रनों के स्कोर पर रोक दिया। 166 रनों के सामान्य से लक्ष्य को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया।

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वरुण चक्रर्ती ने जीता प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड

आज के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 ओवर में 9 की इकोनॉमी रेट से कुल 36 रन दिए और 3 बड़े विकेट चटकाए। सनराइजर्स हैदराबाद को ऑलआउट करने में वरुण चक्रवर्ती का बड़ा हाथ रहा। उन्होंने रन रोकने और नियमित अंतराल पर विकेट लेने में बड़ी भूमिका निभाई। इस जीत में वरुण का अहम योगदान रहा। उनके इस कमाल के प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। अवार्ड लेते वक्त वरुण चक्रवर्ती ने अपनी चोट पर अपडेट भी दिया। वे मैच के दौरान भी पूरी तरह से जमीन पर पैर नहीं रख पा रहे थे और अपनी इस चोंट से उबरने के लिए उन्हें दो से तीन दिन का समय लग सकता है।

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पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बताया कैसी है चोट

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान आज के मैच के हीरो रहे वरुण चक्रवर्ती ने अपनी चोट पर बात करते हुए कहा "ठीक है। बस चोट का दर्द है। अभी पैर पूरी तरह से जमीन पर नहीं रख पा रहा हूं। लेकिन तीन दिन में ठीक हो जाऊंगा। उसने बहुत तेज़ गेंद मारी और मुझे उसे रोकना पड़ा। नहीं तो चौका हो जाता।" उन्होंने अपने प्रदर्शन पर बात करते हुए कहा “मैं हर साल यही कहता हूं। IPL शुरू होने पर पहले चार मैच सपाट विकेटों पर होते हैं। स्पिनरों के लिए खेल में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। हर स्पिनर के साथ ऐसा ही हुआ। सभी को मुश्किल हुई। जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, स्पिनरों का खेल में योगदान बढ़ता जाता है।”

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प्लेयर ऑफ द मैच

SRH VS KKR मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसने जीता?
वरुण चक्रवर्ती ने जीता। उन्होंने 4 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट चटकाए।

ट्रेविस हेड के लिए बनाई थी योजना, टीम की तारीफ में ये कहा

वह अपने हाथ बहुत अच्छे से फैला रहा था (हेड के लिए उसकी योजना), मैं नहीं चाहता था कि वह ऐसा करे। यही मेरी सरल योजना थी। अपने टीम के प्रदर्शन पर बात करते हुए वरुण ने कहा "सभी खिलाड़ी एकजुट हो रहे हैं, बल्लेबाजी समूह एकजुट हो रहा है। बल्लेबाजी समूह को इस तरह से मैच खत्म करते देखना अच्छा लगा। टीम में मुझे बहुत सकारात्मक ऊर्जा दिख रही है। अगर हम इसी तरह खेलते रहे तो IPL में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं।"

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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