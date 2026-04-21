SRH vs DC LIVE Score: आज अक्षर सेना से टकराएगी सनराइजर्स हैदराबाद, जीत की हैट्रिक पर नजर

SRH vs DC Live Score, Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals Today IPL Match: आज आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स मुकाबला खेला जाना है।

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान | Tue, 21 Apr 2026 05:01 PM IST
SRH vs DC Live Score: आज आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) से भिड़ंत होगी। यह सीजन का 31वां मैच है, जो हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित होगा। मैच शाम साढ़े सात बजे से शुरू होगा। हैदराबाद सातवें और दिल्ली अपने छठे मैच में उतरेगी। दोनों टीमों के छह-छह अंक हैं लेकिन एसआरएच बेहतर नेट रनरेट की वजह से पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है। डीसी पांचवें पायदान पर हैं। एसआरएच मंगलवार को जीत की हैट्रिक लगाने की फिराक में होगी जबकि डीसी की कोशिश लय बरकरार रखने पर होगी। हैदराबाद ने अपने पिछले दो मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और राजस्तान रॉयल्स (आरआर) को शिकस्त दी। वहीं, डीसी ने अपने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को हराया था।

नियमित कप्तान और पेसर पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में एसआरएच की बॉलिंग कमजोर लग रही थी लेकिन टीम ने धीरे-धीरे इसमें सुधार कर लिया है। कमिंस भी टीम से जुड़ गए हैं लेकिन वह दिल्ली मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं। ईशान किशन फिर से टीम की कमान संभालेंगे। अक्षर पटेल की अगुवाई दिल्ली टीम अपने प्रदर्शन में निरंतरता नहीं बना पाई है। केएल राहुल, पथुम निसांका और ट्रिस्टन स्टब्स जैसे बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं लेकिन डीसी को उनसे और अधिक योगदान की जरूरत है। पहले दो मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले समीर रिजवी पिछले तीन मैच में दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंच पाए जो डीसी के लिए चिंता का विषय है। दिल्ली की गेंदबाजी में हालांकि विविधता है और पिछले साल टीम की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की अनुपस्थिति के बावजूद उसके गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया है।

दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वॉड

अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, करुण नायर, डेविड मिलर, पथुम निसांका, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, अजय मंडल, त्रिपुराना विजय, माधव तिवारी, औकिब डार, नीतीश राणा, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा, लुंगी एनगिडी, काइल जैमीसन, कुलदीप यादव, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स।

सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वॉड

ईशान किशन (कप्तान और विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, अमित कुमार, सलिल अरोड़ा, ब्रायडन कार्स, हर्ष दुबे, क्रेन्स फुलेट्रा, ट्रैविस हेड, प्रफुल्ल हिंगे, ओंकार तरमाले, जयदेव उनादकट, अनिकेत वर्मा, जीशान अंसारी, हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, ईशान मलिंगा, कामिंदु मेंडिस, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, डेविड पायने, साकिब हुसैन, शिवम मावी, शिवांग कुमार, रविचंद्रन स्मरण।

