SRH Vs CSK Live Score: आज सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेंगे CSK के सूरमा, धोनी खेलेंगे या नहीं?

SRH Vs CSK Live Score: IPL 2026 के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। टूर्नामेंट के 27वें मुकाबले में हैदराबाद के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने-सामने हैं। मैच साढ़े सात बजे से शुरू होगा। सात बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे।

SRH Vs CSK Live Score: आज सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेंगे CSK के सूरमा, धोनी खेलेंगे या नहीं?

सनराइजर्स हैदराबाद और सीएसके

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान | Sat, 18 Apr 2026 05:41 PM IST
SRH Vs CSK Live Score: IPL 2026 के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। टूर्नामेंट के 27वें मुकाबले में हैदराबाद के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने-सामने हैं। दोनों ही टीमों ने अब तक दो-दो मुकाबले जीते हैं और अपने तीसरी जीत के लिए मैदान पर उतरेंगी। मैच साढ़े सात बजे से शुरू होगा। सात बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे।

आज के मैच में महेंद्र सिंह धोनी की वापसी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं हैदराबाद के नियमित कप्तान पैट कमिंस के प्लेइंग 11 में शामिल होने की भी संभावना कम है।

पिच की बात करें तो शहर में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण सतह थोड़ी अलग खेल सकती है, फिर भी एक हाई-स्कोरिंग मैच की पूरी उम्मीद है। क्या हैदराबाद अपने घर में अपना दबदबा कायम रख पाएगा या चेन्नई अपनी जीत की हैट्रिक पूरी करेगा? पल-पल के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।

दोनों टीमों की संभावित XII (Probable XII):

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH): अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, नितीश रेड्डी, अनिकेत वर्मा, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), हर्ष दुबे/लियाम लिविंगस्टोन, शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन।

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK): संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, सरफराज खान, शिवम दुबे, मैथ्यू शॉर्ट, जेमी ओवरटन/मैट हेनरी, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी।

18 Apr 2026, 05:41:26 PM IST

SRH Vs CSK Live Score: क्या हो सकती है चेन्नई की संभावित प्लेइंग 12

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK): संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, सरफराज खान, शिवम दुबे, मैथ्यू शॉर्ट, जेमी ओवरटन/मैट हेनरी, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी।

18 Apr 2026, 05:26:53 PM IST

SRH Vs CSK Live Score: CSK का स्क्वॉड

चेन्नई सुपर किंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, खलील अहमद, मैथ्यू शॉर्ट, अकील होसेन, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, मैट हेनरी, एमएस धोनी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, उर्विल् पटेल, अमन खान, जकारी फाउल्क्स, रामकृष्ण घोष

18 Apr 2026, 05:17:47 PM IST

SRH Vs CSK Live Score: SRH का स्क्वॉड

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा, स्मरण रविचंद्रन, साकिब हुसैन, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, कामिंदु मेंडिस, जीशान अंसारी, दिलशान मदुशंका, क्रेंस फुलेत्रा, ओंकार तरमले, अमित कुमार, गेराल्ड कोएत्ज़ी

IPL 2026

Hindi Newsक्रिकेटआईपीएल 2026 (IPL 2026)SRH Vs CSK Live Score: आज सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेंगे CSK के सूरमा, धोनी खेलेंगे या नहीं?