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SRH निकली मैच विनर्स की फैक्ट्री! 7 जीत में रिपीट नहीं हुआ 'हीरो', अब कप्तान पैट कमिंस चमके

May 07, 2026 11:16 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 की अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज हो गई है। एसआरच ने अब तक सात मैच जीते हैं। हैदराबाद की जीत में हर बार अलग खिलाड़ी 'हीरो' बना। अब पैट कमिंस चमके हैं।

SRH निकली मैच विनर्स की फैक्ट्री! 7 जीत में रिपीट नहीं हुआ 'हीरो', अब कप्तान पैट कमिंस चमके

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने आईपीएल 2026 के 49वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) को 33 रनों से हार थमाई। यह हाई स्कोरिंग मुकाबला रहा। एसआरएच ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 235/4 का स्कोर बनाया। जवाब में पीबीकेएस 7 विकेट पर 202 रन ही जुटा सकी। कूपर कोनोली (नाबाद 107) के शतक बेकार चला गया। एसआरएच के कप्तान प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। तेज गेंदबाज कमिंस ने चार ओवर के स्पेल में 34 रन देकर दो अहम विकेट चटकाए। पंजाब को लगातार तीसरी हार का मुंह देखना पड़ा जबकि हैदराबाद टीम ने 11 मैचों में सातवीं जीत हासिल की। एसआरएच 14 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गई है।

SRH की 7 जीत में रिपीट नहीं हुआ 'हीरो'

हैदराबाद टीम आईपीएल 2026 में मैच विनर्स की फैक्ट्री जैसी लग रही है। दरअसल, एसआरएच की सात जीत में 'हीरो' रिपीट ही नहीं हुआ। जब भी टीम को जीत मिली तो प्लेयर ऑफ द मैच अलग खिलाड़ी बना। एसआरएच को जारी सीजन में पहली जीत कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाड़ नसीब हुई थी। तब नीतीश कुमार रेड्डी प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल किया था। दूसरे जीत राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के सामने मिली, जिसमें तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे प्लेयर ऑफ द मैच रहे। श्रीलंका के पेसर ईशान मलिंगा ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के विरुद्ध कमाल किया और 'हीरो' बने। एसआरएच ने चौथी जीत दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) पर दर्ज की। उस मैच में ओपनर अभिषेक शर्मा का जलवा दिखा। हैदराबाद की पांचवां मैच में आरआर को हराया और ईशान किशन ने प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार हासिल किया। छठी जीत मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ मिली, जिसमें साउथ अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन ने गदर काटा। अब कमिंस चमके हैं।

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प्लेयर ऑफ द मैच बनने पर क्या बोले कमिंस?

कमिंस प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने पर हैरान नजर आए। उन्होंने पंजाब किंग्स से जीतने के बाद कहा, ''मैंने जैसी बॉलिंग की, उससे खुश हूं। हालांकि, मुझे नहीं पता कि यह अवॉर्ड कैसे मिला लेकिन अच्छा लग रहा है। मैं फ्रेश होकर आया था। काफी अच्छी तैयारी की थी। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। खुश हूं कि मैं योगदान दे सका। पावरप्ले में किसी भी टीम के लिए ज्यादा कुछ काम नहीं आया। हमने थोड़ा और प्रोएक्टिव रहने की कोशिश की। हमारे अपने प्लान थे, लेकिन हमारे पास अन्य दूसरे ऑप्शन नहीं थे। ऐसे में मैंने सोचा कि हम बाउंसर ट्राई करेंगे और खुशकिस्मती से वो रणनीति कामयाब रही।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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