हमें KKR को इतना टारगेट देना चाहिए था, कप्तान पैट कमिंस ने खुद को भी बताया हार का 'गुनहगार'
Captain Pat Cummins on SRH vs KKR Match: सनराइजर्स हैदराबाद को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सात विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा। एसआरएच ने 166 रनों का टारगेट दिया था। जानिए, हार के बाद कप्तान पैट कमिंस ने क्या कहा?
पैट कमिंस की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद को रविवार को आईपीएल 2026 के 45वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सात विकेट से मात दी। एसआरएच ने लगातार पांच मैचों जीत के बाद हार का स्वाद चखा। ट्रैविस हेड और (61) और ईशान किशन (42) की शानदार पारी के बावजूद हैदराबाद टीम घर पर 19 ओवर में 165 रनों पर ढेर हो गई। केकेआर ने 10 गेंद बाकी रहते आसानी से विजयी परचम फहरा दिया। केकेआर के लिए अंगकृष रघुवंशी (59)ने अर्धशतक जड़ा जबकि कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 43 रनों की पारी खेली। कप्तान कमिंस का कहना है कि एसआरएच को कम से 180 का टारगेट देना चाहिए था। उन्होंने साथ ही खुद को भी हार का 'गुनहगार' बताया। उनके द्वारा पावरप्ले में डाला गया चौथा ओवर काफी महंगा रहा। उन्होंने अपने चार ओवर के स्पेल में 47 रन लुटाकर एक विकेट लिया।
'मेरे 27 रन के ओवर से फर्क पड़ा'
पैट कमिंस ने केकेआर के हाथों हार के बाद कहा, ''हमारे लिए अच्छा दिन नहीं रहा। हमारी शुरुआती काफी अच्छी रही थी लेकिन फिर हम अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाए। 200 या कम से कम 180 के स्कोर तक पहुंचना चाहिए था। हालांकि, ऐसा नहीं हो सका। आपको परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना होता है। शुरुआती 8-10 ओवर शानदार रहे। दूसरा हाफ अच्छा नहीं था। पिच धीरे-धीरे सूखती गई। हमें शायद 180 प्लस का टारगेट रखना चाहिए था। मार्जिन उतना नहीं था। हम आखिर तक डटकर लड़े। मेरे 27 रन के ओवर से फर्क पड़ा। छोटे-छोटे पल ही अंतर पैदा करते हैं।''
कमिंस ने सबसे महंगा ओवर फेंका
ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज कमिंस ने केकेआर की पारी के चौथे ओवर में 27 रन लुटाए। यह उनका टी20 में सबसे महंगा ओवर है। कमिंस की फिन एलन ने बखिया उधेड़ी। उन्होंने ओवर की शुरुआत वाइड के पांच रन देकर की। एलन ने पहली लीगल बॉल पर छक्का लगाया। उन्होंने अगली गेंद पर डबल निकाला और तीसरी पर छक्का जमाया। एलन ने चौथी और पांचवीं गेंद पर चौका जड़ा। कमिंस ने ओवर की अंतिम गेंद पर एलन को हेनरिक क्लासेन के हाथों कैच कराया। केकेआर के ओपनर ने 13 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली।
हैदराबाद टीम ने 60 रन जोड़कर 9 विकेट गंवाए
गौरतलब है कि हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद हमेशा की तरह आक्रामक शुरुआत की थी। उसने पावरप्ले में अभिषेक शर्मा (10 गेंद में 15 रन) का विकेट गंवाकर एक विकेट पर 77 रन बना लिए थे। पावरप्ले में टीम के स्कोर का श्रेय हेड को जाता है। उन्होंने 28 गेंदों में 61 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और तीन छक्के हैं। हेड को ईशान (29 गेंदों में 42 रन) का अच्छा साथ मिला। यह लगातार तीसरा मैच था, जब एसआरएच ने पहले 10 ओवरों में 100 से अधिक रन बनाए। हालांकि, केकेआर ने केकेआर ने बीच के ओवरों में शानदार वापसी की, जिससे हैदराबाद टीम ने अंतिम 10 ओवर में 60 रन बनाकर नौ विकेट गंवाए। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 36 रन देकर तीन विकेट और सुनील नरेन ने 30 रन खर्च कर दो विकेट लिए।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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