हिंगे और हुसैन को मौका देना क्यों जरूरी था? कप्तान ईशान ने बताया, अभिषेक का किया बचाव
सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने अपने पहले आईपीएल मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया। कप्तान ईशान किशन ने कहा कि नए खिलाड़ियों को मौका देना टीम प्रबंधन की सोची-समझी रणनीति थी।
सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के कप्तान ईशान किशन ने आईपीएल 2026 में सोमवार को राजस्थान रॉयल्स (आरआर) को 57 रन से शिकस्त देने के बाद डेब्यूटेंट तेज गेंदबाजों प्रफुल्ल हिंगे और शाकिब हुसैन की तारीफ की। हिंगे और शाकिब ने अपने डेब्यू मैच में चार-चार विकेट झटके। 'प्लेयर ऑफ द मैच' हिंगे ने अपने पहले ओवर में ही तीन विकेट चटकाकर आईपीएल का नया रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल और लुहान-ड्रे प्रिटोरियस को खाता खोले बिना आउट किया। किशन की 44 गेंदों में 91 रन की पारी से सनराइजर्स ने छह विकेट पर 216 रन बनाए, जिसके जवाब में राजस्थान टीम 159 रन पर ऑलआउट हो गई।
'हमने कहा कि खुलकर खेलें और...'
ईशान किशन ने हैदराबाद के मैदान पर जीत के बाद टीम के प्रदर्शन पर संतोष जताते हुए कहा कि यह जीत टीम के लिए महत्वपूर्ण रही और खिलाड़ियों ने योजनाओं को बखूबी लागू किया। उन्होंने पुरस्कार समारोह में प्रसारकों से कहा, ''हम इस जीत से बेहद खुश हैं। टीम ने दो अहम अंक हासिल किए और गेंदबाजों ने वही किया जिसकी हम उनसे अपेक्षा कर रहे थे। हमने उनसे कहा था कि वे खुलकर खेलें और अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करें, और आज उन्होंने ऐसा ही किया। इसका श्रेय सभी गेंदबाजों को जाता है।''
'घरेलू मैदान पर मौका देना जरूरी था'
नए गेंदबाजों को मौका देने पर उन्होंने कहा, ''आपको यह भी देखना होता है कि युवा खिलाड़ियों में सफलता के लिए कितनी ललक है। वे पूरे सत्र हमारे गेंदबाजी कोच वरुण आरोन के साथ मेहनत कर रहे थे और अनुभवी खिलाड़ियों से लगातार बातचीत कर रहे थे। घरेलू मैदान पर उन्हें मौका देना जरूरी था और आज यह फैसला सही साबित हुआ।'' इस मैच में सनराइजर्स के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद पर खाता खोले बगैर आउट हो गए, लेकिन ने कप्तान ने उनका बचाव किया।
'अगर अभिषेक शर्मा चल गए तो...'
ईशान ने कहा, ''अभिषेक जिस अंदाज में खेलते हैं, उसमें कभी-कभी जल्दी आउट होना लाजमी है। हमारी जिम्मेदारी है कि पारी को गहराई तक ले जाएं, ताकि वह खुलकर खेल सकें। वह अगर चल गए तो हम आसानी से बड़ा स्कोर बना सकते हैं। वह आज आउट हो गए, लेकिन उम्मीद है अगले मैच में और प्रेरित होकर लौटेंगे।" ईशान की आतिशी पारी के बाद आखिरी ओवरों में नीतीश कुमार रेड्डी और सलिल अरोड़ा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से एसआरएच ने विशाल स्कोर बनाया। रेड्डी ने महज 13 गेंदों पर 28 रन ठोककर रनगति को और तेज किया जबकि अरोड़ा ने 13 गेंदों में नाबाद 24 रन जुटाए। किशन ने अपनी पारी में आठ चौके और छह छक्के लगाने के अलावा हेनरिक क्लासेन (26 गेंदों में 40 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 88 रन की अहम साझेदारी की।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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