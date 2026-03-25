MS Dhoni इस IPL के बाद क्या रिटायरमेंट लेंगे? सौरव गांगुली बोले- मैं उनको बताऊंगा
एमएस धोनी लगातार 19वें साल आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे। वे इस बार भी चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके का हिस्सा हैं। चार करोड़ रुपये में उनको रिटेन किया है, लेकिन क्या ये उनका आखिरी सीजन होगा? ये एक बड़ा सवाल है।
कई साल से आईपीएल में एक सवाल देखने को लगातार मिल रहा है कि क्या ये एमएस धोनी का आईपीएल में आखिरी सीजन होगा? आईपीएल 2026 से पहले भी ये सवाल उठ रहे हैं। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एमएस धोनी के पास होगा और ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके का मैनेजमेंट को पता होगा। एमएस धोनी 44 साल के हो चुके हैं। 2019 में आखिरी इंटरनेशनल मैच खेले हैं। ऐसे में पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने भी धोनी के आईपीएल से रिटायरमेंट लेने पर बयान दिया है।
बीसीसीआई के चेयरमैन रहे गांगुली ने IPL 2026 के बाद धोनी के रिटायर होने की संभावना के बारे में कोई राज नहीं बताया, लेकिन इशारा किया कि वे जल्द ही इस मामले पर बात कर सकते हैं। गांगुली ने एक इवेंट में कहा, "मैं (MS) धोनी को बताऊंगा कि क्या करना है, मीडिया को नहीं।" वहीं, आकाश चोपड़ा ने कहा है कि यह एमएस धोनी का आखिरी सीजन होगा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है, क्योंकि संजू सैमसन उनकी जगह लेने के लिए अब तैयार हैं। राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड में उन्होंने सैमसन को लिया है। सैमसन विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और उनको कप्तानी का भी अनुभव है।
आकाश चोपड़ा ने कहा कि एमएस धोनी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अगर सीएसके उन्हें इस सीजन इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खिलाती है तो। क्रिकेटर से कमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा ने जियोहॉटस्टार पर कहा, "आप डगआउट से टीम नहीं चलाते, यह फुटबॉल नहीं है। क्रिकेट में, आपको मैदान पर होना चाहिए और MS धोनी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे किसी और से बेहतर खेल को पढ़ सकते हैं। यही साफ सोच और पक्का इरादा उन्हें वह बनाता है जो वे हैं। किसी भी हाल में, मुझे लगता है कि यह उनका आखिरी सीजन हो सकता है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
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