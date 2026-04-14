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तो वैभव सूर्यवंशी को लेकर मेरी थिअरी गलत नहीं थी; इरफान पठान ने क्यों कहा?

Apr 14, 2026 03:05 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पूर्व ऑलराउंडर और कॉमेंटेटर इरफान पठान ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा है कि वैभव सूर्यवंशी के बारे में उनका आंकलन गलत नहीं है। पठान ने इससे पहले कहा था कि सूर्यवंशी जानबूझकर बड़े गेंदबाजों को निशाना बनाते हैं।

तो वैभव सूर्यवंशी को लेकर मेरी थिअरी गलत नहीं थी; इरफान पठान ने क्यों कहा?

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड जैसे बड़े-बड़े गेंदबाजों की धुनाई करते नजर आए लेकिन सोमवार को नए नवेले गेंदबाज के सामने फुस्स हुए। पहली बार कोई आईपीएल मैच खेल रहे प्रफुल्ल हिंगे के सामने पहली ही गेंद में वह बिना खाता खोले आउट हुए। पहली बार वह टी20 में गोल्डन डक का शिकार हुए। अब पूर्व ऑलराउंडर और कॉमेंटेटर इरफान पठान ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा है कि वैभव सूर्यवंशी के बारे में उनका आंकलन गलत नहीं है। पठान ने इससे पहले कहा था कि सूर्यवंशी जानबूझकर बड़े गेंदबाजों को निशाना बनाते हैं।

वैभव सूर्यवंशी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में जब जसप्रीत बुमराह के एक ओवर में 2 छक्के जड़े थे तब पठान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि ये बल्लेबाज जानबूझकर नामी गेंदबाजों को टारगेट कर रहा है। सूर्यवंशी ने उस मैच में बुमराह की 5 गेंदों का सामना किया था जिसमें 13 रन बनाए थे। आईपीएल इतिहास में पावरप्ले के दौरान सबसे ज्यादा 3 छक्के विराट कोहली ने जड़ा है। सूर्यवंशी अभी भी 2 छक्के जड़ चुके हैं।

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क्या है पठान की थिअरी

इरफान पठान ने मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए उस मैच के बाद सोशल मीडिया पर लिखा था, ‘क्या वैभव सूर्यवंशी बड़े गेंदबाजों को जानबूझकर टारगेट करते हैं? मुझे ऐसा ही लग रहा है।’

IPL 2026 में अब तक 12 गेंदबाजों को सिक्स जड़ चुके हैं

पिछले साल आईपीएल डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने छक्के से खाता खोला था। उन्होंने शार्दुल ठाकुर की गेंद पर सिक्स जड़ा था। आईपीएल 2026 में जब वह पहली बार जसप्रीत बुमराह के सामने आए तो पहली ही गेंद पर सिक्स जड़ा। जोश हेजलवुड और मार्को जेनसेन के साथ भी यही सलूक किया। आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी अब तक 12 गेंदबाजों को छक्के जड़ चुके हैं जिनमें जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मैट हेनरी, शार्दुल ठाकुर, जोश हेजलवुड, ट्रेंट बोल्ट जैसे दिग्गज गेंदबाज शामिल हैं।

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रुक गया राजस्थान रॉयल्स का विजय रथ

सोमवार को हुए मैच की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 2026 की पहली हार झेलनी पड़ी। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 216 रन बनाए थे। कप्तान ईशान किशन ने 91 और हेनरिक क्लासेन ने 40 रन की पारी खेली।

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पहला मैच खेल रहे गेंदबाज के सामने सूर्यवंशी हुए गोल्डन डक

राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 217 रन का बड़ा लक्ष्य मिला। टीम को यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की ओपनिंग जोड़ी से काफी उम्मीदें थीं। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से प्रफुल्ल हिंगे ने सबसे पहले गेंदबाजी का मोर्चा संभाला। उनकी पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने सिंगल लिया। अब वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर थे।

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हिंगे ने उन्हें शून्य पर आउट कर दिया। उसके बाद उसी ओवर में ध्रुव जुरेल और हुआन ड्रि प्रिटोरियस को भी चलता कर दिया। पहले ही ओवर में हिंगे की कातिल गेंदबाजी से रॉयल्स की बल्लेबाजी पस्त हो गई। पूरी टीम 19 ओवर में 159 रन पर ऑलआउट हो गई। डोनोवन फेरेरिया ने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सबसे ज्यादा 69 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने 45 रनों का योगदान दिया।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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