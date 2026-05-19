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...तो धोनी ने इस सीजन बिना कोई मैच खेले IPL से ले लिया संन्यास! सुरेश रैना से आखिर ऐसा क्या कहा?

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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क्या महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2027 में भी खेलेंगे ताकि चेपॉक में खेलते हुए संन्यास ले सकें? या धोनी इस सीजन एक भी मैच खेले बिना आईपीएल से संन्यास ले चुके हैं? सीएसके के पूर्व स्टार सुरेश रैना से उन्होंने जो कुछ कहा था, उससे तो यही संकेत मिलता है कि धोनी अब आईपीएल में खेलते हुए नहीं दिखेंगे।

...तो धोनी ने इस सीजन बिना कोई मैच खेले IPL से ले लिया संन्यास! सुरेश रैना से आखिर ऐसा क्या कहा?

महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के इस सीजन में चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में हुए आखिरी मैच में भी नहीं खेले। चूंकि उन्होंने कह रखा था कि वह आईपीएल से जब भी संन्यास लेंगे तो चेपॉक में ही लेंगे। आईपीएल 2026 में कॉफ इंजरी की वजह से वह एक भी मैच नहीं खेले। सीएसके का अब आखिरी लीग मैच 21 मई को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ है। टीम प्लेऑफ की रेस से तकरीबन बाहर भी हो चुकी है। तो क्या महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2027 में भी खेलेंगे ताकि चेपॉक में खेलते हुए संन्यास ले सकें? या धोनी इस सीजन एक भी मैच खेले बिना आईपीएल से संन्यास ले चुके हैं? सीएसके के पूर्व स्टार सुरेश रैना से उन्होंने जो कुछ कहा था, उससे तो यही संकेत मिलता है कि धोनी अब आईपीएल में खेलते हुए नहीं दिखेंगे।

चेपॉक स्टेडियम में सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला हुआ। इस सीजन में इस ग्राउंड पर ये आखिरी मैच था। सबकी नजरें प्लेइंग इलेवन में महेंद्र सिंह धोनी को तलाश रही थीं लेकिन वही हुआ जो इस सीजन में अब तक सीएसके के हर मैच में होता है। धोनी नहीं खेले।

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कॉफ इंजरी की वजह से ये पूरा सीजन गया और उम्र अब शायद ही महेंद्र सिंह धोनी को अगले सीजन में खेलने की इजाजत दे। एक तरह से धोनी ने आईपीएल से संन्यास ले ही लिया है, बस औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। उन्होंने अपने करीबी दोस्त सुरेश रैना से आईपीएल 2026 के दौरान जो कुछ कहा, उससे भी यही संकेत मिलता है। रैना ने स्टार स्पोर्ट्स पर खुलासा किया है कि उन्होंने जब धोनी से आईपीएल 2027 में खेलने की गुजारिश की तो उनका जवाब था कि बॉडी थोड़ा वैसा है। यानी शरीर इजाजत नहीं दे रहा।

सुरेश रैना ने बताया कि उन्होंने धोनी से कहा था कि आईपीएल 2026 की तो उनकी विदाई के लिहाज से गिनती ही नहीं होगी क्योंकि वह एक भी मैच नहीं खेले।

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रैना ने स्टार स्पोर्ट्स पर बताया, 'मैंने उनसे कहा- 'आपने आईपीएल 2026 को तो मिस्ड कॉल दे दिया। ये गिना ही नहीं जाएगा। अब आपको अगले सीजन में आना होगा।' इस पर उन्होंने कहा, 'नहीं यार, बॉडी थोड़ा वैसा है।' मैंने कहा कि हम कुछ नहीं मानते। आपको अगले साल खेलना ही होगा। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। मुझे लगता है कि वह पॉजिटिव हैं। टीम में अब अच्छा करने लगी है।'

रैना ने बताया कि उन्होंने धोनी से ये भी कहा कि फैन भी आपको अगले साल खेलते देखना चाहते हैं। इस पर माही ने जवाब दिया कि 'मुझे देखने दो'।

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रैना के अगले सीजन में खेलने की गुजारिश पर महेंद्र सिंह धोनी ने जो जवाब दिया, असली बात तो उसमें छिपी है। धोनी इस साल जुलाई में 45 साल के हो जाएंगे। उन्हें पता है कि इस उम्र में क्रिकेट खेलना कितना मुश्किल है और शरीर उसकी इजाजत नहीं देता। इसीलिए उन्होंने कहा कि बॉडी वैसा नहीं है।

वैसे सुरेश रैना को धोनी के 'मुझे देखने दो' वाक्य से उम्मीदें जग रही हैं। उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा कि अगर वह कहते हैं कि 'मुझे देखने दो' तो इसका मतलब है कि उनके फिर से खेलने का चांस बना हुआ है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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