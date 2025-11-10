Cricket Logo
तो IPL सीजन के बीच में CSK छोड़ देंगे धोनी! मोहम्मद कैफ का संजू सैमसन को लेकर बड़ा दावा

तो IPL सीजन के बीच में CSK छोड़ देंगे धोनी! मोहम्मद कैफ का संजू सैमसन को लेकर बड़ा दावा

संक्षेप: पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने दावा किया है कि अगर संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी आईपीएल सीजन हो सकता है। राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन को सीएसके को देने के लिए तो तैयार है लेकिन उनके बदले में जिन खिलाड़ियों को चाहता है उसे लेकर बात नहीं बन पा रही।

Mon, 10 Nov 2025 02:56 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान
चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रायल्स के बीच खिलाड़ियों की अदला-बदली को लेकर संभावित डील की चर्चा जोरों पर है। आईपीएल 2025 में रायल्स की कप्तानी करते नजर आए संजू सैमसन पर सीएसके की नजर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन के बदले में चेन्नई सुपर किंग्स से रविंद्र जडेजा और सैम करन को चाह रही है। दोनों टीमों के बीच अभी डील फाइनल नहीं हो पाई है। इस बीच पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने दावा किया है कि अगर संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी आईपीएल सीजन हो सकता है।

अपने यूट्यूब चैनल पर मोहम्मद कैफ ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी चाहते हैं कि संजू सैमसन सीएसके के साथ जुड़े। उन्होंने संकेत दिया कि अगर ऐसा होता है तो धोनी आराम से आईपीएल से दूरी बना सकते हैं क्योंकि तब टीम का नेतृत्व संजू सैमसन के रूप में एक ऐसे खिलाड़ी के हाथ में रहेगा जो लंबे समय तक कमान संभाल सकता है।

कैफ के मुताबिक धोनी 2022 में रविंद्र जडेजा जैसे मैचविनर को कप्तानी सौंपकर बेफिक्र होना चाहते थे लेकिन वह दांव चला नहीं। जडेजा की कप्तानी में सीएसके ने शुरुआती 8 मैच में सिर्फ 1 में जीत हासिल की थी। उसके बाद धोनी को फिर कप्तानी संभालनी पड़ी थी।

कैफ ने जडेजा के कार्यकाल को याद करते हुए कहा, 'दोनों खिलाड़ियों ने 2008 में अपने आईपीएल करियर का आगाज किया। अगर ये ट्रेड (संजू सैमसन को लेकर राजस्थान रॉयल्स से सीएसके की संभावित डील) होता है तो इस बार ये धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन हो सकता है। हो सकता है कि वह सीजन के बीच में ही आईपीएल छोड़ दें। अगर संजू टीम और मैनेजमेंट के साथ सही से ढल जाते हैं तब धोनी उन्हें नेतृत्व सौंप सकते हैं।'

कैफ के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स के कर्ता-धर्ता लंबे समय से महेंद्र सिंह धोनी के योग्य उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं। जडेजा को कप्तानी उसी प्लान के तहत दी गई थी लेकिन वो फेल रहा। उन्होंने कहा, 'जडेजा ने कप्तानी में हाथ आजमाए लेकिन वह उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थे। आईपीएल में हर कोई टीम का नेतृत्व नहीं कर सकता।

