IPL 2026 में अब तक सनराइजर्स हैदराबाद ने जड़े हैं सबसे ज्यादा छक्के, ये टीमें हैं सबसे फिसड्डी
IPL 2026 में अब तक सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने सबसे ज्यादा छक्के जड़े हैं।सबसे ज्यादा फिसड्डी टीम इस सीजन अब तक छक्के जड़ने के मामले में गुजरात टाइटन्स है, जिसने 40 छक्के भी नहीं जड़े हैं।
IPL 2026 में अब तक 5 टीमें ऐसी हैं, जिन्होंने 50 से ज्यादा छक्के जड़े हैं, जबकि 4 टीमें ऐसी हैं, जिन्होंने 50 से कम छक्के जड़े हैं, जबकि एक टीम ऐसी है, जिसने 40 से भी कम छक्के जड़े हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि एक टीम इसमें वह भी है, जो 80 से ज्यादा छक्के जड़कर सबसे बड़ी सिक्स हिटिंग टीम इस समय आईपीएल के इस सीजन में है। यह टीम कोई और नहीं, बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद है। वहीं, सबसे आखिरी पायदान पर इस सीजन सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाली टीम गुजरात टाइटन्स है।
आईपीएल के 19वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक 82 छक्के जड़े हैं, जो इस सीजन किसी भी टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं। इसके अलावा दूसरे और तीसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स हैं। दोनों टीमों ने 69-69 छक्के जड़े हैं। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स क्रमशः चौथे और पांचवें नंबर पर हैं। मुंबई ने अब तक 58 और राजस्थान की टीम ने 53 छक्के जड़े हैं। यही वो पांच टीमें हैं, जिन्होंने इस सीजन 50 से ज्यादा छक्के जड़े हैं।
आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाली टीमों की लिस्ट में छठे नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर है। केकेआर ने 47 छक्के अब तक जड़े हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने 46 छक्के अब तक आईपीएल के 19वें सीजन में जड़े हैं। डीसी लिस्ट में सातवें स्थान पर विराजमान है। चेन्नई सुपर किंग्स आठवें नंबर पर विराजमान है। 45 छक्के पांच बार की आईपीएल चैंपियन टीम ने जड़े हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स 43 छक्कों के साथ नौवें स्थान पर विराजमान है।
गुजरात टाइटन्स की हालत छक्के जड़ने के मामले में बहुत दयनीय नजर आ रही है, क्योंकि यह एकमात्र टीम है, जिसने अभी तक 40 छक्के भी नहीं जड़े हैं। 6 मैचों में सिर्फ 34 छक्के ही शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम ने जड़े हैं। हालांकि, पॉइंट्स टेबल में टीम छठे स्थान पर है, जबकि छक्के जड़ने के मामले में सबसे फिसड्डी है। पॉइंट्स टेबल में पंजाब किंग्स टॉप पर है, लेकिन छक्के जड़ने वाली टीमों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर है, क्योंकि एसआरएच ने पंजाब से दो पारियां ज्यादा खेली हैं।
IPL 2026 में अब तक सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाली टीमें
1. सनराइजर्स हैदराबाद (82 छक्के)
2. पंजाब किंग्स (69 छक्के)
3. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (69 छक्के)
4. मुंबई इंडियंस (58 छक्के)
5. राजस्थान रॉयल्स (53 छक्के)
6. कोलकाता नाइट राइडर्स (47 छक्के)
7. दिल्ली कैपिटल्स (46 छक्के)
8. चेन्नई सुपर किंग्स (45 छक्के)
9. लखनऊ सुपर जायंट्स (43 छक्के)
10. गुजरात टाइटन्स (34 छक्के)
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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