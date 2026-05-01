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IPL में पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले बल्लेबाज, 2009 से यशस्वी सहित इन 5 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

May 01, 2026 09:27 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल आईपीएल के इतिहास में मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के खिलाफ ये कारनामा किया।

IPL में पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले बल्लेबाज, 2009 से यशस्वी सहित इन 5 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

आईपीएल 2026 के 43वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने छक्के के साथ शुरुआत की। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा। इसके साथ ही आईपीएल में पहली गेंद पर छक्का जड़ने वाले यशस्वी जायसवाल पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं। जायसवाल से पहले नमन, कोहली और प्रियांश जैसे बल्लेबाज ये कारनामा कर चुके हैं। हालांकि स्टार्क ने जायसवाल को ज्यादा देर तक क्रीज पर टिकने नहीं दिया और पहले ही ओवर में उन्हें पवेलियन भेज दिया।

पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले 5वें बल्लेबाज

आईपीएल के इतिहास में मैच की पहली गेंद पर पहली बार छक्का लगाने का रिकॉर्ड नमन ओझा के नाम है। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज नमन ने 2009 में डरबन में ब्रैड हॉग की गेंद पर छक्का मारा था। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज वरुण आरोन के खिलाफ 2019 में पहली गेंद पर छक्का मारा था। कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज रहे फिल सॉल्ट ने 2024 में मुंबई इंडियंस के गेंदबाज नुवान तुषारा के खिलाफ छक्का मारा था। पंजाब किंग्स के धाकड़ सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज खलील अहमद के ओवर की पहली गेंद पर छक्का मारकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवाया था। वहीं यशस्वी जायसवाल ने शुक्रवार को इस लिस्ट में जगह बनाई। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के ओवर की पहली गेंद को 6 रन के लिए भेजा।

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आईपीएल में पहली गेंद पर छक्का

IPL में किस बल्लेबाज ने पहली बार पहली गेंद पर छक्का लगाया था
आईपीएल के इतिहास में मैच की पहली गेंद पर पहली बार छक्का लगाने का रिकॉर्ड नमन ओझा के नाम है।
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राजस्थान रॉयल्स ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 43वें मुकाबले में टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब रही। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टीम ने पावरप्ले में ही दो विकेट गंवा दिए। यशस्वी जायसवाल तीन गेंद में 6 रन बनाकर स्टार्क का शिकार बने। इसके बाद काइल जैमिसन ने विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को 4 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड करके राजस्थान को बड़ा झटका दिया। दो विकेट गिरने के बाद ध्रुव जुरेल औ कप्तान रियान पराग ने पारी को संभाला और दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 102 रन की साझेदारी हुई। ध्रुव जुरेल 30 गेंद में 42 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और एक छक्का लगाया।

कप्तान रियान पराग (90), डॉनोवन फरेरा (नाबाद 47) और ध्रुव जुरेल (42) की शानदार बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 43वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 225 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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