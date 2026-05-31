शुभमन गिल-साई सुदर्शन पहले खा चुके हैं जख्म, आज नहीं बख्शेंगे कोहली के इस रिकॉर्ड को; बनेगी IPL इतिहास की नंबर-1 जोड़ी
शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी ने आईपीएल 2026 में खूब धमाल मचाया है। अब यह जोड़ी इतिहास रचने की कगार पर है। आज गिल-सुदर्शन की जोड़ी के पास आईपीएल इतिहास की नंबर-1 जोड़ी बनने का मौका है।
शुभमन गिल और साई सुदर्शन की गुजरात टाइटंस की ओपनिंग जोड़ी ने आईपीएल 2026 में खूब धमाल मचाया है। इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में गिल दूसरे तो साई तीसरे पायदान पर हैं, दोनों अभी तक 700-700 से अधिक रन बना चुके हैं। इस जोड़ी के दम पर ही जीटी की टीम आईपीएल 2026 फाइनल तक का सफर तय करने में कामयाब रही है। आज शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी के पास इतिहास रचने का मौका होगा। अगर आज यह जोड़ी 54 रन बनाती है तो वह आईपीएल इतिहास की नंबर-1 जोड़ी बन सकती है। लेकिन गिल-साई को सावधान रहना होगा, क्योंकि वह पहले भी यह जख्म खा चुके हैं।
यह रिकॉर्ड है पार्टनरशिप में एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का। शुभमन गिल और साई सुदर्शन आईपीएल 2026 में अभी तक 886 रन बना चुके हैं। वह इतिहास रचने से 54 रन दूर हैं। अगर आज गिल और साई के बीच 54 रन की साझेदारी होती है तो आईपीएल का ऑल टाइम रिकॉर्ड टूट जाएगा।
विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी के बीच एक आईपीएल सीजन में पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा 939 रन बनाने का रिकॉर्ड है। वहीं कोहली ने एबी डी विलियर्स के साथ भी इतने ही रन जोड़े थे।
शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी ने आईपीएल 2025 में 912 रन बनाए थे, मगर वह कोहली के इन रिकॉर्ड्स को नहीं तोड़ पाए थे। वह पहले से जख्म खाए बैठे हैं, इस बार उनकी नजरें अपनी मेहनत को सफल कर आईपीएल की नंबर-1 जोड़ी बनने पर होगी।
विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी ने 2023 में 939 रन बनाकर यह रिकॉर्ड स्थापित किया था। वहीं कोहली ने इससे पहले एबी डी विलियर्स के साथ 2016 में भी इतने ही रन जोड़े थे।
एक IPL सीजन में सबसे ज्याद पार्टनरशिप रन
939 - कोहली/डुप्लेसिस (2023)
939 - कोहली/ABD (2016)
912 - गिल/सुदर्शन (2025)
886 - शुभमन गिल/साई सुदर्शन (2026)*
849 - रुतुराज/कॉनवे (2023)
791 - वार्नर/बेयरस्टो (2019)
756 - रुतुराज/डुप्लेसिस (2021)
749 - जायसवाल/सूर्यवंशी (2026)
744 - धवन/पृथ्वी (2021)
731 - वार्नर/धवन (2016)
बता दें, आईपीएल 2026 फाइनल में दोनों टीमें अपना दूसरा खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतेरगी। आरसीबी ने पिछले ही सीजन 18 साल का सूखा खत्म किया था और अपना पहला आईपीएल टाइटल जीता था, वहीं जीटी 2022 में चैंपियन बनी थी।
रजत पाटीदार के पास आज आईपीएल टाइटल डिफेंड कर रोहित शर्मा और एमएस धोनी के क्लब में शामिल होने का शानदार मौका है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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