कप्तान शुभमन गिल ने बताया क्या था गुजरात टाइटन्स की जीत का 'ब्लूप्रिंट'? बोले- हम पिच देखकर...
गुजरात टाइटन्स ने लगातार पांचवीं जीत दर्ज करके आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। सनराइजर्स हैदराबाद को धूल चटाने के बाद जीटी के कप्तान शुभमन गिल ने अपनी टीम की तारीफ की है।
सनराइजर्स हैदराबाद को पछाड़कर गुजरात टाइटन्स नंबर वन टीम आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में बनी है। लगातार पांचवां मैच जीटी ने जीता है। इस जीत के बाद गुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमन गिल ने कहा है कि उनकी ऐसी टीम नहीं है, जो खास स्टाइल या किसी खास ब्रांड की क्रिकेट खेलती हो। गिल ने कहा है कि हम परिस्थितियों को देखते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। साथ में साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर की भी तारीफ गिल ने की, जिन्होंने टीम के लिए बेशकीमती रन बनाए।
शुभमन गिल से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पूछा गया कि क्या यह एक अलग तरह की जीत है? इस पर कप्तान गिल बोले, "बिल्कुल, जैसा आपने टॉस के समय कहा था। पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने अच्छा किया है और यह हमारे लिए काफी अच्छा रहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इस तरह के विकेट पर 170, हम हमेशा जानते थे कि यह मुश्किल होने वाला है। अगर हम अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो हम हमेशा गेम में रहेंगे।"
क्या कोई टारगेट मन में था? इस पर कप्तान शुभमन गिल ने कहा, "हां, हमने बात की थी, अगर हम 160-170 के करीब पहुंचते हैं, तो मुझे लगता है कि यह अच्छा टोटल होगा। यह उनके लिए आसान नहीं होगा, खासकर हमारे बॉलिंग अटैक को देखते हुए। तो बीच में यही बातचीत हुई।" टीम का प्लान काम कर गया? इस पर गिल ने कहा, "हां, बिल्कुल, लेकिन साथ ही, मुझे लगता है कि जिस तरह से साई (सुदर्शन) और वॉशी (सुंदर) ने बैटिंग की, हमें एक समय 170 के करीब पहुंचाया, वहां तक पहुंचना मुश्किल लग रहा था और साथ ही, जिस तरह से हमने पावरप्ले में बॉलिंग की, हम पावरप्ले में काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो, हमारे दोनों बॉलर्स को शाबाशी।"
टेबल टॉपर बनने और बने रहने पर गिल ने कहा, "सच कहूं तो, यह सब अभी भी कंसिस्टेंट रहने, अभी भी जितना हो सके उतना बेरहम होने की कोशिश करने के बारे में है और आप जानते हैं, हम उस तरह का क्रिकेट खेलते हैं, हम उस तरह की टीम नहीं हैं जो किसी खास स्टाइल या ब्रांड का क्रिकेट खेलती हो। हम वह टीम बनना चाहते हैं जो विकेट को देखे, कंडीशन को समझे। अगर यह पहले बैटिंग करने वाली, 240 रन की विकेट है, तो इसके लिए जाओ, लेकिन यह भी समझना ज़रूरी है कि विकेट 170-180 रन बनाने के लिए उतना आसान नहीं है, जो 140-150 रन बनाने से बेहतर है।"
होल्डर के अटैक में शामिल होने से वैल्यू बढ़ी है? इस पर गिल ने कहा, "हां, बिल्कुल। वह बहुत अनुभवी खिलाड़ी है और जिस तरह की लेंथ पर वह बॉलिंग कर रहा है, वह हमारे लिए बहुत लगातार रहा है, लगभग हर गेम में लगातार चार ओवर बॉलिंग की है। इस मौसम में यह आसान नहीं है, लेकिन वह हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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