शुभमन गिल ने इन 3 ओवरों को बताया गुजरात टाइटन्स की हार का जिम्मेदार, बोले- हम एक भी बाउंड्री…
गुजरात टाइनट्स को आरसीबी से शर्मनाक हार मिली। कप्तान शुभमन गिल ने अपनी टीम के बल्लेबाजों और फिर गेंदबाजों को इसका दोषी ठहराया। खराब फील्डिंग को भी उन्होंने कोसा, क्योंकि विराट कोहली शून्य पर आउट हो सकते थे.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ गुजरात टाइटन्स को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 205 रन बनाने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। आरसीबी ने 19वें ओवर की पांचवीं गेंद पर ही 5 विकेट शेष रहते मैच जीत लिया। कप्तान शुभमन गिल ने मैच के बाद बताया कि उनकी टीम को हार इसलिए मिली, क्योंकि बल्लेबाजी के समय डेथ ओवर्स के तीन ओवरों में उनकी टीम ने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। इसके अलावा उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के कैच छोड़ने पर भी बात की, क्योंकि विराट कोहली शून्य पर आउट हो सकते थे, जिन्होंने बाद में 44 गेंदों में 81 रनों की पारी खेली।
शुभमन गिल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "मुझे लगता है, 16वें से 19वें ओवर तक, उन तीन ओवरों में, हम कोई बाउंड्री नहीं लगा पाए और हमें उतने रन नहीं मिले जितने हम चाहते थे। मुझे लगता है कि वे तीन ओवर हमारे लिए बहुत जरूरी थे। मेरा मतलब है, पावरप्ले के आखिर में, मुझे लगता है कि हम अच्छी पोजिशन में थे। यह सब बीच के ओवरों में विकेट लेने के बारे में था, जो मुझे लगता है कि हम पावरप्ले खत्म होने के ठीक बाद नहीं कर पाए।"
विराट कोहली 0 पर आउट हो सकते थे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने पहले ओवर में कैच छोड़ दिया। इस पर शुभमन ने कहा, "मेरा मतलब है, जब कोई बैट्समैन आउट होता है या नहीं, यह हमेशा, फील्डर के लिए मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि आप गेम में कैसे वापस आते हैं और बॉल के साथ, मुझे लगता है कि हमारे पास अपने पल थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लगातार लेंथ बॉल हिट कर पाए, जो इस विकेट पर कभी-कभी हिट करना मुश्किल था। और आप जानते हैं, कुछ बॉल इधर-उधर, और मुझे लगता है कि उन्होंने बीच के ओवरों में शानदार बैटिंग की।"
मानव सुथार को लेकर गिल ने कहा, "जब हम बैटिंग कर रहे थे, जब मैं बैटिंग कर रहा था, क्रुणाल ने जो बॉल धीमी फेंकी, वह थोड़ी ग्रिपिंग थी। इसलिए, हमने सोचा कि हम एक चांस ले सकते हैं। वे गेम में बहुत आगे हैं। अगर हम इस ओवर में कुछ विकेट ले लेते हैं, तो हम गेम में वापस आ सकते हैं।" साई सुदर्शन के शतक पर गिल ने कहा, "मेरा मतलब है, वह पिछले कुछ मैचों में जिस तरह से खेले, उससे काफी परेशान था, लेकिन मुझे लगता है कि उसने अच्छी तरह से कवर अप किया, लेकिन अगले मैच में, उम्मीद है, वह मुझे पावरप्ले में थोड़ी और स्ट्राइक देगा।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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