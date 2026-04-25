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शुभमन गिल ने इन 3 ओवरों को बताया गुजरात टाइटन्स की हार का जिम्मेदार, बोले- हम एक भी बाउंड्री…

Apr 25, 2026 05:39 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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गुजरात टाइनट्स को आरसीबी से शर्मनाक हार मिली। कप्तान शुभमन गिल ने अपनी टीम के बल्लेबाजों और फिर गेंदबाजों को इसका दोषी ठहराया। खराब फील्डिंग को भी उन्होंने कोसा, क्योंकि विराट कोहली शून्य पर आउट हो सकते थे. 

शुभमन गिल ने इन 3 ओवरों को बताया गुजरात टाइटन्स की हार का जिम्मेदार, बोले- हम एक भी बाउंड्री…

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ गुजरात टाइटन्स को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 205 रन बनाने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। आरसीबी ने 19वें ओवर की पांचवीं गेंद पर ही 5 विकेट शेष रहते मैच जीत लिया। कप्तान शुभमन गिल ने मैच के बाद बताया कि उनकी टीम को हार इसलिए मिली, क्योंकि बल्लेबाजी के समय डेथ ओवर्स के तीन ओवरों में उनकी टीम ने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। इसके अलावा उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के कैच छोड़ने पर भी बात की, क्योंकि विराट कोहली शून्य पर आउट हो सकते थे, जिन्होंने बाद में 44 गेंदों में 81 रनों की पारी खेली।

शुभमन गिल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "मुझे लगता है, 16वें से 19वें ओवर तक, उन तीन ओवरों में, हम कोई बाउंड्री नहीं लगा पाए और हमें उतने रन नहीं मिले जितने हम चाहते थे। मुझे लगता है कि वे तीन ओवर हमारे लिए बहुत जरूरी थे। मेरा मतलब है, पावरप्ले के आखिर में, मुझे लगता है कि हम अच्छी पोजिशन में थे। यह सब बीच के ओवरों में विकेट लेने के बारे में था, जो मुझे लगता है कि हम पावरप्ले खत्म होने के ठीक बाद नहीं कर पाए।"

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विराट कोहली 0 पर आउट हो सकते थे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने पहले ओवर में कैच छोड़ दिया। इस पर शुभमन ने कहा, "मेरा मतलब है, जब कोई बैट्समैन आउट होता है या नहीं, यह हमेशा, फील्डर के लिए मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि आप गेम में कैसे वापस आते हैं और बॉल के साथ, मुझे लगता है कि हमारे पास अपने पल थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लगातार लेंथ बॉल हिट कर पाए, जो इस विकेट पर कभी-कभी हिट करना मुश्किल था। और आप जानते हैं, कुछ बॉल इधर-उधर, और मुझे लगता है कि उन्होंने बीच के ओवरों में शानदार बैटिंग की।"

मानव सुथार को लेकर गिल ने कहा, "जब हम बैटिंग कर रहे थे, जब मैं बैटिंग कर रहा था, क्रुणाल ने जो बॉल धीमी फेंकी, वह थोड़ी ग्रिपिंग थी। इसलिए, हमने सोचा कि हम एक चांस ले सकते हैं। वे गेम में बहुत आगे हैं। अगर हम इस ओवर में कुछ विकेट ले लेते हैं, तो हम गेम में वापस आ सकते हैं।" साई सुदर्शन के शतक पर गिल ने कहा, "मेरा मतलब है, वह पिछले कुछ मैचों में जिस तरह से खेले, उससे काफी परेशान था, लेकिन मुझे लगता है कि उसने अच्छी तरह से कवर अप किया, लेकिन अगले मैच में, उम्मीद है, वह मुझे पावरप्ले में थोड़ी और स्ट्राइक देगा।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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