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पंजाब किंग्स से इन 2 खिलाड़ियों ने छीना मैच, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने बताए नाम

Apr 29, 2026 07:43 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पंजाब किंग्स को आईपीएल 2026 की पहली हार का स्वाद चखाने वाली राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान रियान पराग ने बताया है कि आखिर पंजाब की टीम से किसने मैच छीना? पराग ने उन बल्लेबाजों का नाम लिया है।

पंजाब किंग्स से इन 2 खिलाड़ियों ने छीना मैच, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने बताए नाम

राजस्थान रॉयल्स वह टीम है, जिसने आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स को पहली हार का स्वाद चखाया है। यहां तक कि राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को उसी के घर में घुसकर हराया है। 223 रनों का टारगेट राजस्थान की टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। एक-दो मौके ऐसे जरूर आए, जब लगा कि पंजाब किंग्स का विजय रथ राजस्थान रॉयल्स नहीं रोक पाएगी, लेकिन फिर दो ऐसे बल्लेबाज निकलकर सामने आए, जिन्होंने मैच को पंजाब से छीन लिया। उन खिलाड़ियों का नाम राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने अपने बयान के आखिर में बताया है।

रियान पराग ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "मुझे लगता है कि एक टीम के तौर पर, हमने टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले जो बात की थी कि हम इसे एक गेम की तरह लेंगे। मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है, इसकी बहुत वैल्यू है, लेकिन हमारे लिए, मुझे लगता है कि हम पिछला गेम हारे थे, उन गलतियों से हमने सीखा और आज अच्छा किया। मुझे लगा कि हम उन्हें थोड़े कम स्कोर पर रोक सकते थे, लेकिन फिर बैट्समैन ने कमी पूरी कर ली, लेकिन हां, अगले गेम में, मुझे लगता है कि आगे बढ़ते हुए, हम इस बारे में बात करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे।"

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आज रात आपके लिए सबसे अच्छे गेम के करीब था यह मैच? इसके जवाब में रियान पराग ने कहा, "हां, 100%। मुझे लगता है कि हम यहां-वहां कुछ ओवर बेहतर बॉलिंग कर सकते थे और बीच में कुछ ओवर बेहतर बैटिंग कर सकते थे, लेकिन लगभग, मैं कहूंगा लगभग 35 ओवर, लेकिन आपको कभी भी 40 ओवर नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर वह एस्पिरेशन हमेशा यह होनी चाहिए कि आप 40 ओवर अच्छा क्रिकेट खेलेंगे।"

इस सीजन में मिडिल-ऑर्डर की समस्याएं हैं। इस पर कप्तान पराग ने कहा, "चिंताएं हमसे अलग, बाकी सबकी थीं। हर कोई देख रहा था, हर कोई कमेंट्री कर रहा था। यह उनकी चिंताएं थीं, हमारी नहीं। हम अपने खिलाड़ियों और उनकी काबिलियत पर बहुत भरोसा करते हैं। जब मिडिल-ऑर्डर अच्छा नहीं करता, तो ओपनर, नंबर तीन और निचले क्रम को इसे संभालना होता है। जब मिडिल-ऑर्डर अच्छा करता है और टॉप से ​​कोई रन नहीं बनाता या धीमी रफ़्तार से चलता है, तो हम इसे संभाल लेते हैं। इसलिए एक टीम के तौर पर, मुझे लगता है कि हमें उनमें से हर एक पर भरोसा है। सारे कारण और सारी चिंताएं बाहर की हैं, हमारे लिए नहीं।"

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223 रनों के लक्ष्य का पीछा करते समय क्या प्लान था? इसके जवाब में रियान पराग ने कहा, "मुझे लगता है कि प्लान विकेट हाथ में रखना था, लेकिन रन-रेट से बहुत पीछे नहीं रहना था। जिस तरह से ओपनर, वैभव और जायसवाल ने खेला, मुझे लगता है कि इससे हमेशा की तरह हमारा काम बहुत आसान हो गया, लेकिन मुश्किल हिस्सा पावरप्ले के बाद था, उस मोमेंटम को बनाए रखना, 10 रन प्रति ओवर की रफ़्तार से चलते रहना। मुझे लगता है कि पावरप्ले के ठीक बाद, हमें पांच, आठ और कुछ ऐसे ही ओवर मिले। तो हम थोड़ा पीछे हो गए, लेकिन फिर हमने वापसी कर ली।"

डोनावैन फरेरा और शुभम दुबे के बीच हुई मैच विनिंग और मैच फिनिशिंग साझेदारी पर आरआर के कैप्टन ने कहा, "बिल्कुल। मुझे लगता है कि वह और डॉन, जिस तरह से खेले, उन्होंने पंजाब से मैच छीन लिया। मुझे सच में लगा था कि यह बहुत कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि हमें गेंद डालते देखने के बाद वे थोड़ी और धीमी गेंदें डालेंगे, लेकिन हां, मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, वह ज़बरदस्त थी, तारीफ़ के काबिल।"

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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