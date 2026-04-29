पंजाब किंग्स से इन 2 खिलाड़ियों ने छीना मैच, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने बताए नाम
पंजाब किंग्स को आईपीएल 2026 की पहली हार का स्वाद चखाने वाली राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान रियान पराग ने बताया है कि आखिर पंजाब की टीम से किसने मैच छीना? पराग ने उन बल्लेबाजों का नाम लिया है।
राजस्थान रॉयल्स वह टीम है, जिसने आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स को पहली हार का स्वाद चखाया है। यहां तक कि राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को उसी के घर में घुसकर हराया है। 223 रनों का टारगेट राजस्थान की टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। एक-दो मौके ऐसे जरूर आए, जब लगा कि पंजाब किंग्स का विजय रथ राजस्थान रॉयल्स नहीं रोक पाएगी, लेकिन फिर दो ऐसे बल्लेबाज निकलकर सामने आए, जिन्होंने मैच को पंजाब से छीन लिया। उन खिलाड़ियों का नाम राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने अपने बयान के आखिर में बताया है।
रियान पराग ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "मुझे लगता है कि एक टीम के तौर पर, हमने टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले जो बात की थी कि हम इसे एक गेम की तरह लेंगे। मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है, इसकी बहुत वैल्यू है, लेकिन हमारे लिए, मुझे लगता है कि हम पिछला गेम हारे थे, उन गलतियों से हमने सीखा और आज अच्छा किया। मुझे लगा कि हम उन्हें थोड़े कम स्कोर पर रोक सकते थे, लेकिन फिर बैट्समैन ने कमी पूरी कर ली, लेकिन हां, अगले गेम में, मुझे लगता है कि आगे बढ़ते हुए, हम इस बारे में बात करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे।"
आज रात आपके लिए सबसे अच्छे गेम के करीब था यह मैच? इसके जवाब में रियान पराग ने कहा, "हां, 100%। मुझे लगता है कि हम यहां-वहां कुछ ओवर बेहतर बॉलिंग कर सकते थे और बीच में कुछ ओवर बेहतर बैटिंग कर सकते थे, लेकिन लगभग, मैं कहूंगा लगभग 35 ओवर, लेकिन आपको कभी भी 40 ओवर नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर वह एस्पिरेशन हमेशा यह होनी चाहिए कि आप 40 ओवर अच्छा क्रिकेट खेलेंगे।"
इस सीजन में मिडिल-ऑर्डर की समस्याएं हैं। इस पर कप्तान पराग ने कहा, "चिंताएं हमसे अलग, बाकी सबकी थीं। हर कोई देख रहा था, हर कोई कमेंट्री कर रहा था। यह उनकी चिंताएं थीं, हमारी नहीं। हम अपने खिलाड़ियों और उनकी काबिलियत पर बहुत भरोसा करते हैं। जब मिडिल-ऑर्डर अच्छा नहीं करता, तो ओपनर, नंबर तीन और निचले क्रम को इसे संभालना होता है। जब मिडिल-ऑर्डर अच्छा करता है और टॉप से कोई रन नहीं बनाता या धीमी रफ़्तार से चलता है, तो हम इसे संभाल लेते हैं। इसलिए एक टीम के तौर पर, मुझे लगता है कि हमें उनमें से हर एक पर भरोसा है। सारे कारण और सारी चिंताएं बाहर की हैं, हमारे लिए नहीं।"
223 रनों के लक्ष्य का पीछा करते समय क्या प्लान था? इसके जवाब में रियान पराग ने कहा, "मुझे लगता है कि प्लान विकेट हाथ में रखना था, लेकिन रन-रेट से बहुत पीछे नहीं रहना था। जिस तरह से ओपनर, वैभव और जायसवाल ने खेला, मुझे लगता है कि इससे हमेशा की तरह हमारा काम बहुत आसान हो गया, लेकिन मुश्किल हिस्सा पावरप्ले के बाद था, उस मोमेंटम को बनाए रखना, 10 रन प्रति ओवर की रफ़्तार से चलते रहना। मुझे लगता है कि पावरप्ले के ठीक बाद, हमें पांच, आठ और कुछ ऐसे ही ओवर मिले। तो हम थोड़ा पीछे हो गए, लेकिन फिर हमने वापसी कर ली।"
डोनावैन फरेरा और शुभम दुबे के बीच हुई मैच विनिंग और मैच फिनिशिंग साझेदारी पर आरआर के कैप्टन ने कहा, "बिल्कुल। मुझे लगता है कि वह और डॉन, जिस तरह से खेले, उन्होंने पंजाब से मैच छीन लिया। मुझे सच में लगा था कि यह बहुत कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि हमें गेंद डालते देखने के बाद वे थोड़ी और धीमी गेंदें डालेंगे, लेकिन हां, मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, वह ज़बरदस्त थी, तारीफ़ के काबिल।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।