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मैं ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा, श्रेयस अय्यर के दिल पर लगी चोट तो निकाल लिया हल

Apr 28, 2026 03:54 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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श्रेयस अय्यर के दिल पर शॉर्ट बॉल की प्रॉब्लम चोट बनकर लगी थी। उन्होंने खुद इसका खुलासा किया है। श्रेयस ने कड़ी मेहनत के बाद इस प्रॉब्लम का हल ढूंढ लिया है।

मैं ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा, श्रेयस अय्यर के दिल पर लगी चोट तो निकाल लिया हल

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 में धमाल मचा रही है। पंजाब टीम ने सात मैचों में से छह जीते हैं जबकि एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा। पीबीकेएस मौजूदा सीजन में एकमात्र टीम है, जिसे हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। श्रेयस कप्तानी के साथ-साथ बल्ले से भी छाप छोड़ रहे हैं। वह 69.75 के औसत और 186.00 के स्ट्राइक रेट से 279 रन बटोर चुके हैं। हर खिलाड़ी बदलाव के दौर से गुजरता है, अपनी कमियों को ठीक करते हुए ताकत को और निखारता है। अगर खिलाड़ी ऐसा नहीं करता तो पीछे रह जाता है। व्हाइट-बॉल क्रिकेट तेजी से आगे बढ़ रहा है और श्रेयस अपने प्रदर्शन और मजबूत लीडरशिप से इन सवालों के जवाब दे रहे हैं। उन्होंने शॉर्ट बॉल की दिक्कत को दूर करने के लिए काफी मेहनत की। शॉर्ट बॉल को लेकर हुई आलोचना से उनके दिल पर चोट लगी थी। उन्होंने हल निकालने के बाद अब इस बारे में खुलकर बात की है।

आलोचनाओं ने श्रेयस को प्रेरित किया

श्रेयस ने जियोस्टार के 'बिलीव' कार्यक्रम में बताया कि कैसे आलोचनाओं ने उन्हें बेहतर करने और उन लोगों को चुप कराने के लिए प्रेरित किया जो शॉर्ट बॉल के खिलाफ उनकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे थे। इस सीजन में उनका कॉन्फिडेंस अलग दिखा है। उनकी शॉर्ट बॉल के खिलाफ मेहनत, उस वक्त साफ दिखी जब वानखेड़े स्टेडियम में धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह की बाउंसर पर छक्का लगाया। सिर्फ 35 गेंदों में श्रेयस की 66 रन की पारी ने पंजाब को 21 बॉल बाकी रहते 196 रन का टारगेट चेज करने में मदद की थी।

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'प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा'

31 वर्षीय बल्लेबबाज कहा, ''लोगों ने कहा कि मैं अपनी शॉर्ट बॉल की प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा। इसने मुझे ट्रिगर किया। मैं अच्छा प्रदर्शन करके उन्हें गलत साबित करना चाहता था। इसलिए, मैंने इसपर कड़ी मेहनत की। पहले मैं सिंगल लेता था या बॉल को नीचे रखने की कोशिश करता था। लेकिन अब मेरा माइंडसेट बदल गया है। अगर मुझे अपने जोन में कोई शॉर्ट बॉल दिखती है तो मैं उसे छक्के के लिए मारूंगा। मैंने प्रवीण आमरे के साथ काम किया। मैं उनके साथ तब से हूं जब मैं छोटा था। मैं अभिषेक नायर जैसे कोच से भी बात की। हमने विचार साझा किए।'' 50 ओवर के क्रिकेट में भारत के लिए भरोसेमंद मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अब टी20 इंटरनेशनल सेटअप में वापसी करना चाहते हैं।

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रोहित और कोहली भी करते हैं ऐसा

श्रेयस ने कहा, ''बैटिंग प्रैक्टिस के दौरान मैं अब लगभग 50 ओवर खेलने और 300 से ज्यादा गेंदों का सामना करने की कोशिश करता हूं। इससे मुझे यह समझने में मदद मिलती है कि मेरे लिए क्या सही है। मैं कोई फिक्स्ड पैटर्न फॉलो नहीं करता। मैं खुद को मिडिल में ज्यादा समय देता हूं। मैं सिर्फ साइडआर्म थ्रो का नहीं, असली बॉलर्स का सामना करता हूं। मैं जितना अधिक गेंदबाजों का सामना करता हूं, मेरा मूवमेंट उतना ही क्लियर होता है। मैं एक रिदम बनाने पर फोकस करता हूं। बॉलर के गेंद फेंकने से ठीक पहले मैं जल्दी से अपनी पोजिशन में आने की कोशिश करता हूं। इससे एक फ्लो बनता है। आपने एबी डिविलियर्स को ऐसा करते देखा होगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली भी अपने शॉट खेलने से पहले वैसी ही रिदम रखते हैं। मैं भी ऐसा ही करने की कोशिश करता हूं।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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