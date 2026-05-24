MI को सपोर्ट करूंगा; श्रेयस अय्यर की अब उम्मीद मुंबई से, LSG vs PBKS मैच के बाद क्या बोले?
श्रेयस अय्यर ने LSG vs PBKS मैच जीतने के बाद कहा कि वह अब मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करेंगे। आज एमआई का मैच आरआर से है, अगर इस मैच में मुंबई जीतती है तो पंजाब किंग्स को प्लेऑफ का टिकट मिल सकता है।
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर आज MI vs RR मैच में मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करने वाले हैं। यह बात उन्होंने खुद लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद कही। एलएसजी ने पहले बैटिंग करते हुए पंजाब के सामने 197 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर को पीबीकेएस ने आखिरी गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर के शतक के दम पर चेज किया। अय्यर ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर शतक पूरा किया। पंजाब इस जीत के साथ प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है, अगर आज मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स को हरा देती है तो श्रेयस अय्यर की टीम को प्लेऑफ का आखिरी टिकट मिलने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे।
श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद कहा, "सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं। यह इस सीजन का मेरा पहला शतक है और यह सही समय पर आया जब टीम को इसकी जरूरत थी। लगातार छह हार के बाद हम आखिरकार जीत गए। यह एक बहुत अच्छी बात है और उम्मीद है कि कल MI को सपोर्ट करूंगा।
उनके परफॉर्मेंस (बॉलर्स) से बहुत खुश हूं। भले ही हमने पहले ओवर से 16 रन दिए थे। बस गेम को अपनी तरफ लाने के लिए - अजमत ने शानदार बॉलिंग की। पहला ओवर जिसमें उसने बॉलिंग की, एक विकेट लिया और जरूरी रन बचाए। उन्हें चार ओवर में लगभग 23 या अगर मैं गलत नहीं हूं तो 26 रन पर रोक दिया।
इस सिचुएशन में सब कुछ मोमेंटम और गेम को वापस लाने के बारे में है, खासकर युजी जिस तरह से वह आया और रन रोके। उसने ऋषभ पंत का जरूरी विकेट लिया। उसकी तारीफ करता हूं, उसने पिछले गेम में बहुत रन दिए लेकिन उसने अपना कैरेक्टर दिखाया। इस एटीट्यूड के साथ आना जबरदस्त है।
मुझे पता है कि अगर मैं बीच में खुद को कुछ समय दूं और बॉल को जितना हो सके उतना टाइम दूं, बजाय इसके कि बॉल के ऊपर आकर अच्छी बॉल पर रन बनाने की कोशिश करूं। मुझे लगता है कि मेरे लिए जितना हो सके उतना क्रीज पर रहना जरूरी है क्योंकि तब रन बनते रहते हैं।
प्रभ - जिस तरह से उसने बॉलर्स का सामना किया, टैंगो के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। उसने सच में हमें दिखाया कि वह क्या कर सकता है। वह टेम्पररी तौर पर एक्टिव था और बीच में हमारा कम्युनिकेशन जबरदस्त था। उसके खेले गए स्ट्रोक्स देखकर अच्छा लगा।
जब आप गेम खत्म करते हैं और सेंचुरी बनाते हैं तो यह एक अवास्तविक एहसास है। सभी बैट्समैन इसका सपना देखते हैं। आज उन दिनों में से एक था जब मुझे पर्सनली सुपर महसूस हुआ। अंदर से सुपर। मैं एक बेहतरीन माइंडस्पेस में था। मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए, पता था कि विकेट कैसा खेल रहा है। सिचुएशन को समझने और विकेट कैसा खेल रहा है, इससे मुझे रन बनाने में मदद मिली और पार्टनरशिप बहुत जरूरी थी। इससे गेम में मोमेंटम बनता है और बस वहां से इसे जीतने के लिए, मैं सच में बहुत खुश हूं।
हमने कुछ नहीं कहा (टीम को मैसेज), बस इसे सिंपल रखा। मीटिंग करने के बजाय, लड़कों पर ज्यादा प्रेशर डालने के बजाय। जब आप बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं तो आप पिछली हार में खो जाते हैं। यह जरूरी है कि आप उन्हें वैसे ही रहने दें। जरूरी मैचों में दिमाग का फ्री-फ्लो जरूरी होता है। आप प्रेशर वाली सिचुएशन में उन्हें ज्यादा सोचने पर मजबूर नहीं करना चाहते। आज मैंने रिकी से सच में कहा कि चलो कोई टीम मीटिंग नहीं करते। चलो बस ग्राउंड पर जाते हैं और अपने रिचुअल्स करते हैं जो हम लगातार करते आ रहे हैं और हम रिजल्ट देख सकते हैं।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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