हमारी तारीफ करनी होगी; हारकर भी इतराए श्रेयस अय्यर; बल्लेबाज-गेंदबाज नहीं इसे बताया मुजरिम

सुपर संडे को जीटी वर्सेस पीबीकेएस मैच में गुजरात ने पंजाब को 4 विकेट से धूल चटाई। हालांकि इस हार के बावजूद कप्तान श्रेयस अय्यर का कहना है कि उनकी टीम की तारीफ करनी होगी कि वह मैच को आखिरी ओवर तक लेकर गए।

पंजाब किंग्स को आईपीएल 2026 में लगातार दूसरी हार का सामना गुजरात टाइटंस के हाथों करना पड़ा। सुपर संडे को जीटी वर्सेस पीबीकेएस मैच में गुजरात ने पंजाब को 4 विकेट से धूल चटाई। हालांकि इस हार के बावजूद कप्तान श्रेयस अय्यर का कहना है कि उनकी टीम की तारीफ करनी होगी कि वह मैच को आखिरी ओवर तक लेकर गए। पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 163 रन बोर्ड पर लगाए, जिसका पीछा जीटी ने 1 गेंद शेष रहते किया। अय्यर ने इस हार का मुजरिम किसी बल्लेबाज या गेंदबाज को नहीं बल्कि पिच को बताया है। उनका कहना है कि बैटिंग के लिए यह विकेट ठीक नहीं था।

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मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा, "मुझे पर्सनली लगता है कि यह एक शानदार स्कोर था, ऐसे विकेट पर जहां बॉल शुरू में थोड़ी मूव कर रही थी, खासकर नई बॉल। उनके बॉलर्स ने सरफेस का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया - जिस तरह से वे लेंथ और डेक पर हिट कर रहे थे। यह स्टंप्स के ठीक पास था और हमें रन बनाने के ज्यादा ऑप्शन नहीं दे रहा था। मुझे लगता है कि हमने पावरप्ले में चार विकेट गंवा दिए। वहां से 160 तक पहुंचना एक जबरदस्त कोशिश थी। नई बॉल से मुझे लगा कि हम अपनी लाइन और लेंथ पर हिट कर पाएंगे और जल्दी विकेट ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से हमने आखिर तक लड़ाई लड़ी, उसके लिए हमारी कोशिशों की तारीफ करनी होगी।

एटीट्यूड और अप्रोच बहुत बढ़िया था। हम हार्ड लेंथ पर हिट करने से चूक गए। इस विकेट पर मिडविकेट या पुल शॉट ऊपर से हिट करना आसान नहीं था क्योंकि बाउंस अलग-अलग था। बैटिंग के लिए यह सही विकेट नहीं था। एग्जिक्यूशन के मामले में हम थोड़े पीछे रह गए। हम अभी भी टेबल में टॉप पर हैं, जो मायने रखता है। हम इस गेम से पॉजिटिव बातें लेंगे।

IPL में आगे बढ़ना (ऐसी पिचों पर खेलना) एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि इससे बॉलर्स का एटीट्यूड भी बेहतर होता है। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, खासकर पिछले गेम में 50-60 रन खाने के बाद और फिर यहां आकर शानदार ओवर फेंकने के बाद।