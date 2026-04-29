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पंजाब किंग्स को मिली IPL 2026 की पहली हार, कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कौन है मैच का मुजरिम?

Apr 29, 2026 06:48 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पंजाब किंग्स को IPL 2026 की पहली हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया है कि आखिर मैच का मुजरिम कौन है? कप्तान श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजों का बचाव किया है, लेकिन गेंदबाजों पर हार का ठीकरा फोड़ा है।

पंजाब किंग्स को मिली IPL 2026 की पहली हार, कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कौन है मैच का मुजरिम?

IPL 2026 में पंजाब किंग्स का विजय रथ 28 अप्रैल को रुक गया। पंजाब किंग्स को सीजन की पहली हार मिली है। राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब को उसी के होम ग्राउंड पर हराया। इस हार में किसका दोष रहा? इसको लेकर कप्तान श्रेयस अय्यर ने बात की। श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजों को बचाया, लेकिन गेंदबाजों को सीधे तौर पर मैच का मुजरिम बता दिया। इसके पीछे की वजह भी श्रेयस ने बताई और कहा कि वे प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। 222 रन बनाकर भी टीम मुकाबला हार गई।

श्रेयस अय्यर से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पूछा गया कि क्यों हार मिली? इस पर कप्तान श्रेयस ने कहा, "मुझे लगा कि बोर्ड पर 224 का स्कोर एक शानदार स्कोर था। बल्लेबाजों को शाबाशी, जिस तरह से वे आए और बॉलर्स के खिलाफ खेले। मुझे लगता है कि यह एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी, खासकर इस विकेट पर, जो थोड़ा स्टिकी और स्लो था। मुझे लगता है कि हम अपनी बॉलिंग में, एग्जीक्यूशन के मामले में थोड़े पीछे रह गए। हमने बहुत सारे स्लोअर, पेस ऑफ, यॉर्कर डालने का प्लान बनाया था। मुझे लगता है कि हम वहां थोड़े पीछे रह गए और साथ ही, उन्होंने बीच में जबरदस्त पार्टनरशिप की, खासकर फरेरा और शुभम दुबे ने आकर आखिर में वे ज़रूरी रन बनाए।"

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बॉलिंग यूनिट को लेकर श्रेयस ने कहा, "देखिए, यह वह फॉर्मेट है, जहां मुझे लगता है कि बहुत सारे प्लेयर्स ने अपना गेम बदल दिया है और जब वे आते हैं, तो पहली ही बॉल से धमाकेदार शुरुआत करते हैं। इसलिए बॉलर्स के लिए एक खास प्लान के साथ आना एक मुश्किल काम है, लेकिन आखिर में, मुझे लगता है कि यह सब एग्जीक्यूशन के बारे में है। अगर आपके पास कोई खास प्लान है, तो जब आप उसे अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप जीतते हैं और आज हमारा दिन नहीं था।"

'जरूरी चीजों पर टिके रहना है'

जीत की राह पर वापस लौटने के लिए आप टीम से क्या कहेंगे? इसके जवाब में श्रेयस अय्यर ने कहा, "मुझे लगता है कि यह ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों पर टिके रहें जो हम कर रहे हैं, उन रूटीन और प्रोसेस पर जिन्हें हम पूरे समय फॉलो कर रहे हैं। हमारा एक मैच था, हमें ट्रैवल करना था और फिर आकर दूसरा गेम खेलना था। तो मुझे लगता है कि शरीर भी थोड़ा थका हुआ था, लेकिन यहां यह वजह नहीं हो सकती, लेकिन हमारे पास रिफ्रेश होने, ड्रॉइंग बोर्ड पर वापस जाने और मज़बूती से वापसी करने के लिए कुछ दिन हैं।"

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इस हार से श्रेयस अय्यर और पंजाब किंग्स को क्या सीख मिली? इस पर श्रेयस ने कहा, "हां, बिल्कुल। मुझे लगता है कि यह सीजन की हमारी पहली हार है, इसलिए यह निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सिखाती है और साथ ही, हमने बहुत सारे गेम खेले हैं जहां हमने 200-प्लस का पीछा किया है, हमने 200-प्लस का बचाव किया है। तो यह उन गेम में से एक है जहां चीजें हमारे हिसाब से नहीं हुईं और हमें बस इसे एक तरफ़ करना होगा और मुझे लगता है कि पीछे मुड़कर देखने पर, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन मैं बस आगे बढ़ते हुए पॉज़िटिव रहना चाहता हूं और अपने अप्रोच में ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहता हूं।"

हरप्रीत बरार को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाने को लेकर कप्तान ने कहा, "मुझे लगा कि स्पिनरों के खिलाफ रन बनाना मुश्किल था, क्योंकि विकेट थोड़ा स्टिकी था और उन्हें थोड़ा टर्न भी मिल रहा था। ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा, लेकिन हरप्रीत बरार, हां, अपने पहले गेम में आकर, उस तरह की पर्सनैलिटी दिखाते हुए जहां उन्होंने सिर्फ चार ओवर में 25 रन दिए और टीम के सबसे अच्छे बॉलर बन गए। मुझे लगता है कि उन्हें सलाम, जिस तरह से उन्होंने इस पूरे गेम में अपना अप्रोच और अपना एटीट्यूड बनाए रखा।" अब पंजाब किंग्स नए वेन्यू पर खेलेगी। इसको लेकर श्रेयस ने कहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, बस जीतना चाहेंगे।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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