श्रेयस अय्यर ने बताई पंजाब किंग्स की 'सक्सेज रेसिपी', बोले- हम विरोधियों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि...
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की, जिन्होंने सीजन की चौथी जीत दर्ज की है और अभी तक एक भी मैच नहीं गंवाया है। उन्होंने माना है कि अब टीम को ज्यादा समर्थन मिल रहा है।
पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को एक बार फिर से मात दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर ने फिर से कमाल की बल्लेबाजी की, जबकि अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी से धमाल मचाया। वहीं, प्रभसिमरन सिंह ने बल्ले से एमआई पर हल्ला बोला। मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने बताया कि प्रभसिमरन अब मैच्योर हो रहे हैं, जो मैच फिनिश करके लौट रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आईपीएल के नए सीजन में जीत की रेसिपी टीम के लिए क्या रही है? श्रेयस ने ये भी माना है कि अब पंजाब किंग्स की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है।
श्रेयस अय्यर ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "आगे के लिए पक्का कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव हूं। मुझे लगता है कि जिस तरह से हम अब तक खेले हैं, वह जबरदस्त है। हम जानते हैं कि हर गेम जो हम मैदान पर उतरेंगे, वह एक टीम और एक यूनिट के तौर पर हमारे लिए जरूरी होगा। ऐसे में यह कुल मिलाकर एक कलेक्टिव एफर्ट है और मुझे खुशी है कि आज हम आगे आए और हमें वह बड़ी जीत मिली।"
80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले प्रभसिमरन के बारे में श्रेयस ने कहा, "मुझे लगता है कि उसने पक्का अपना लेवल ऊपर उठाया है, पिछले सीजन को देखते हुए जहां वह पावरप्ले में जा रहा था, बस वाइल्ड स्विंग कर रहा था। रन बनाने के बावजूद, वह हमें शानदार स्टार्ट दे रहा था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि, आप जानते हैं, उसमें गेम खत्म करने की मैच्योरिटी है और यह देखना बहुत अच्छा है कि यंगस्टर्स आकर गेम खत्म कर रहे हैं, ज़िम्मेदारी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि, ठीक है, मैं टीम को मैच जिताने जा रहा हूं। जबरदस्त प्लेयर, टैलेंट, और इसके अलावा, मुझे लगता है कि उसे जितने ज़्यादा मैच मिल रहे हैं, वह असल में और ज़्यादा मैच्योर होता जा रहा है।"
MI को 200 से कम पर रोकने पर श्रेयस ने कहा, "मुझे लगता है कि यह मेरी पकड़ है (हंसते हुए)। नहीं, लेकिन ज़ाहिर है, हमारी आदत है कि हम गेम को पीछे खींच लेते हैं, SRH के खिलाफ भी, जिस तरह से हमने पावरप्ले के बाद बॉलिंग की, लड़के एक साथ आए और कहा कि, ठीक है, हम यह देखेंगे कि जितना हो सके बाउंड्री को कम करें और गेम के बारे में बहुत आगे सोचने के बजाय वर्तमान में रहें और पल का आनंद लें।"
अगर वे पहले बैटिंग करेंगे तो वे कैसे निपटेंगे? इस पर कप्तान श्रेयस ने कहा, "सच कहूं तो, हमने अभी तक इस बारे में फैसला नहीं किया है। मैं अब तक टॉस जीतने में लकी रहा हूं और, आप जानते हैं, पहले बैटिंग करते हुए हमेशा चैलेंज के लिए तैयार रहते हैं। हमारे पास बैटिंग लाइनअप है और टीम में बहुत सारे पॉजिटिव खिलाड़ी हैं जो मैदान में जाकर खुद को दिखाने के मौके के लिए तैयार रहते हैं।"
एक टीम के तौर पर बेहतर होने पर कप्तान ने कहा, "मुझे निजी तौर पर लगता है कि आपको हर गेम में बेहतर होते रहना चाहिए। बस विरोधी टीमों पर फोकस करने के बजाय खुद को चैलेंज करने की कोशिश करें, वे टेबल पर क्या लाते हैं और हम यही कर रहे हैं। यही वह रेसिपी है, जिसे हम अब तक फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में हां, जब तक हम वही तरीका अपनाते रहेंगे और इससे हमें सफलता मिलेगी, मैं बहुत खुश हूं।"
टीम को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है
क्या अब ज़्यादा लोग PBKS से जुड़ रहे हैं? इस पर सरपंच कहे जाने वाले श्रेयस अय्यर ने कहा, "जरूर, मैंने देखा है कि भीड़ बड़ी संख्या में आ रही है और जिस तरह से वे पिछले कुछ गेम में चीयर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि फ़ैन-फ़ॉलोइंग निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हो रही है और यह देखना बहुत अच्छा है कि लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं और हमारे लिए चीयर कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं और अपना प्यार बरसा रहे हैं।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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